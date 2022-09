“La política no es odio, es una ciencia de encuentro”: Ricardo Monreal

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila se dijo preocupado porque la crispación y la polarización alejan a políticos de canales de consenso y de acuerdos.

Durante la presentación del libro “Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen”, en la Universidad Autónoma del Estado de México, el senador por Morena sostuvo que la política no es irracional.

“Yo estoy preocupado porque la crispación y la polarización cada vez nos aleja de canales racionales de consenso y de acuerdo. Estoy preocupado porque no podemos vivir en un desencuentro permanente. Estoy preocupado porque la política no es odio, la política no es desencuentro, la política no es irracionalidad. La política es una ciencia de encuentro, de consenso, de acuerdos”, indicó.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado sostuvo que le da tristeza que el país se pueda orientar a una confrontación inevitable en la que haya los buenos contra los malos, o los que tienen contra los que no tienen, o los pobres contra los ricos

Señala problemas actuales.

El legislador por Zacatecas manifestó que el país tiene un problema grave que es el de la inseguridad.

Por eso, ahondó, ahora en el Senado se debate sobre la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, planteando una extensión de plazo, en un artículo Quinto Transitorio de la Constitución.

“El debate o cuyo debate está inconcluso y que tenemos unos días más para buscar acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas para llegar a una posibilidad de entendimiento”, indicó.

Aseguró que, a la llegada del actual gobierno federal, no se imaginaban que fuera tan profunda la destrucción del tejido social.

“Cuando arribamos al Gobierno, al Senado o al Congreso o a los órganos autónomos como parte de este proceso de renovación histórica, no creímos que fuera tan profundo el deterioro institucional de los cuerpos de seguridad pública”, señaló.

Esto debido a que, a decir de Ricardo Monreal, los cuerpos de seguridad pública en los estados y los municipios estaban permeados con complicidades, con cooptaciones y con todo tipo de complicidades con las policías municipales y estatales.

