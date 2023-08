Activista presenta textos del Plan de Educación que revelan imposición ideológica

Ciudad de México.– En el marco de la publicación del mensaje de los obispos de México frente al ciclo escolar 2023-2024, el sacerdote Mario Ángel Flores, ex rector de la Universidad Pontificia de México y consultor teológico pontificio, considera que la Iglesia católica ve “con preocupación” el manejo de la educación en México porque “no se pone en el centro el interés de la persona, no toma en cuenta a los padres de familia ni hace consenso social”.

“En el centro está la persona no una ideología”, dijo el sacerdote en entrevista con Siete24.mx

Ante la preocupación de la sociedad y los padres de familia sobre el contenido de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar 2023-2024, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) difundió un mensaje ¿Cuál es este mensaje?

Toda la sociedad, en la que también está la Iglesia, estamos preocupados por esta la idea de iniciar un nuevo modelo de educación en México, que no solamente está plasmado en los textos escolares de pre primaria, primaria y secundaria, sino en todo un planteamiento teórico de una educación distinta de este gobierno, de acuerdo a lo que sabemos.

El Episcopado nos recuerda que en la educación, en el centro está la persona, no una ideología, no un planteamiento pedagógico, eso va después del centro, buscamos formar mejor a los niños, a los adolescentes, a los novios y sí, creo que lo que ellos tienen como punto de partida es una ideología.

En un segundo punto nos recuerda que la educación es algo que nos corresponde a todos, a toda la sociedad y uno más es el gobierno, que tiene su tarea, pero no maneja la educación, esto es algo que corresponde a toda la sociedad y el gobierno es coordinador.

El Papa Francisco, en su mensaje sobre el Pacto Educativo Global, nos recuerda que la educación es un acto de amor, de esperanza y, sobre todo, el camino para vencer la cultura del individualismo.

Tenemos muchos desafíos actuales en materia de educación, el rezago por la pandemia, el abandono escolar, ayudar a la recuperación de condiciones emocionales, la preparación de los maestros, etc. La prioridad debe ser principalmente retomar la educación después de esta grave situación de la pandemia y no estar tratando de lanzar un nuevo modelo educativo.

¿Es cierto que no ha habido acuerdos entre quienes deben estar involucrados en la realización de los textos de libro para el próximo ciclo escolar?

Es un reclamo de académicos que no han sido tomados en cuenta y también es un reclamo de la Sociedad de padres de Familia, que están alarmados porque no solo es un problema de una falta de pedagogía, sino que se ven una serie de errores, y el problema del fondo también es ideológico: a los niños pequeños les están dando una serie de elementos que no son para su edad y que están tratando de llevarlos pues a un manejo de su de su mentalidad, un manejo de las ideologías que no ponen a la persona en el centro, sino que en el centro están los intereses políticos del grupo que está en el gobierno, esto es muy grave.

Podría ser un poco más descriptivo en el sentido de cuando nos referimos a ideología, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Qué tienen o qué no tienen los libros de texto?

Los elementos que aparecen en este libro, los tópicos que conocemos, porque hay que decirlo, no hemos tenido toda la oportunidad de tener el libro en las manos pero si tenemos ya muchas lecciones de manera digital o los primeros que están circulando ya de manera impresa, nos dicen esto. De ahí que en lo que hemos visto, a través de lo que nos muestran, vemos una ideología claramente comunista.

No decimos una ideología de compromiso social, eso es muy de la iglesia, sino ideas comunistas, por ejemplo, el enfrentamiento de la sociedad, ¡no!, debemos de tratar de mejorar la sociedad, que sea igualitaria, esto es parte de nuestro compromiso cristiano y de la iglesia, pero ¿Qué es el comunismo? la manipulación de los pobres porque el comunismo no acaba con la pobreza.

Un segundo aspecto es la ideología de género, es decir, en los nuevos libros no solo hay hombre y mujer, científicamente naturalmente manejan una realidad que no existe. ¿Qué es lo que existe? es el hombre y la mujer, pero a los pequeños niños ya les están orillando a elegir.

No vamos a desconocer que hay una atracción de una persona del mismo sexo a otra, ¿verdad? eso es una cosa que siempre ha existido, pero que ahora te digan en la escuela, en los libros, que tú puedes ser lo que quieras, eso es la ideología de género que deforma la conciencia de los niños y de los adolescentes, es lo que está haciendo. Y esto en libros de primaria.

¿Ya vieron ustedes los libros de texto gratuitos?

Nosotros hemos tenido acceso a versiones digitales de algunos pero no están en difusión amplia y clara y en unas semanas se estarán distribuyendo, lo que las distintas instancias de la sociedad quieren es que se revisen, pero, como Iglesia, nos preocupan las formas con las que un gobierno está manejando algo tan importante y tan delicado como es la educación. No poner en el centro el interés de la persona, no tomar en cuenta a los padres de familia, no hacer consenso social.

¿Cree que todavía será posible el consenso y poder reunirse todas estas partes para revisar los libros y de ser necesario que se corrijan o que acciones tomarán?

Los obispos dicen en su mensaje que siempre debemos tener esperanza y debemos mantener la serenidad ante una situación tan complicada.

Pero ya de manera personal yo soy un poco más pesimista, porque este tema se trató hace un año y por medidas judiciales se evitó su difusión para que a lo largo de este año llegarán a un consenso, pero, ¿qué hicieron? Seguir avanzando sin consultar, seguir avanzando, sin socializarlo, seguir avanzando, sin tomar en cuenta la corresponsabilidad de toda la sociedad. Entonces, ahora ya no nos queda más que esperar que la solución jurídica ponga un alto, porque por llamadas al diálogo y la prudencia no han faltado. Entonces solo queda el camino jurídico.

Finalmente le comento, que en su mensaje los obispos resaltan que es necesario revisar en su conjunto el sistema educativo nacional, los desafíos reales: El problema de la deserción, el problema del fracaso educativo, el problema desde los recursos económicos que este gobierno ha cortado.

