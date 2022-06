AMLO confirma que no asistirá a la Cumbre de las Américas

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que las elecciones de este domingo se hayan celebrado en paz y sin violencia.

“Es muy satisfactorio informar que no hubo actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones; no hubo fallecimientos, no hubo violencia. Los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias. (…) Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones. (…) Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia; que se llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y no se le diera espacio a la nota roja”, afirmó.

Tras mostrar las tendencias de los triunfos electorales en 6 estados (4 para Morena y 2 para Va por México), López Obrador criticó que sus opositores desprecian al pueblo porque adjudican que el respaldo a su proyecto sólo proviene de los pobres.

En ese sentido, exhortó a la oposición revisar sus estrategias “a los conservadores les ha costado mucho su clasismo y racismo, el menosprecio a los sectores populares, la interpretación es que si ganan (Morena) es porque tienen el voto de los más pobres, de los más ignorantes”.

“Estamos avanzando en la transformación, van muy bien las cosas y vamos a seguir adelante. Nunca voy a dejar de agradecerle al pueblo su confianza, sobre todo, a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente de la clase media solidaria, humanista, (…) una clase media con dimensión social, incluso hasta empresarios que ya están entendiendo que esto es distinto”, aseveró.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario acusó que el régimen corrupto armó una campaña antes de las elecciones sobre un supuesto pacto con el narco.

El mandatario destacó el triunfo de la democracia y garantizó que el Gobierno de México mantendrá la política de trabajo coordinado con las y los virtuales ganadores de las gubernaturas de las seis entidades, las cuales acumulan más de 15 millones de habitantes.

“Siempre he dicho que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte y el gobierno representa a todos, entonces tenemos que ayudar a todos, el gobierno federal va a seguir apoyando en Durango, en Aguascalientes”, aseguró.

El fraude quedará para la picaresca nacional, dijo López obrador tras lo ocurrido en las últimas elecciones.

Por otra parte, reconoció que algunos de los gobernadores salientes pueden sumarse a “un cargo” en su gobierno.

