AMLO está orgulloso de su esposa Beatriz; sube a redes una canción

México.- Luego de la difusión de un tuit con referencias personales a su esposa, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su admiración a ella en redes sociales.

En la red social, el presidente escribió que tiene un profundo amor al pueblo, que es creyente de la ciencia, pero también de Dios y dio su apoyo a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller

Confieso que le tengo un profundo amor al pueblo. Siempre estaré a favor del Estado laico. Creo en la ciencia pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz. pic.twitter.com/R5lRZl5lcO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 26, 2021

En el mismo tuit, el presidente colgó un video en la que la Doctora Beatriz Gutiérrez Müller interpreta la canción “Cuídame tú”, compuesta por Teresita Fernández.

En el arreglo musical de la canción se distinguen tonos de danzonete y pasajes con clave de son cubano que ilustran la voz de la esposa del presidente López Obrador.

LA LETRA DE LA CANCIÓN

“Mírame Dios como una rosa, como el plumaje de la paloma. Mírame Dios, cuídame tú, mi corazón perfumado y sencillo, cuídalo tú”, dice la letra de la canción.

“No es que el amor me haya cubierto de espinas, no es que los ojos que amé se me empañaron, no es que lo falso del mundo me haya engañado, pero cuídame Dios, cuídame tú. Pero mírame Dios, cuídame tú”.

En días pasados, López Obrador leyó un tuit con insultos dirigidos a él y a Gutiérrez Müller. De acuerdo con el mandatario, el mensaje había sido redactado por un supuesto investigador del Conacyt.