Arquidiócesis urge a proteger a niños y adolescentes de la violencia

Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) no ejercerá acción penal en la investigación por presunta tortura contra Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio.

El Ministerio Público Federal a la jueza Paloma Xiomara González hizo la resolución. La juzgadora fijó el 15 de febrero un plazo de tres días hábiles para informar si se había autorizado, en definitiva, el no ejercicio de la acción penal.

Con la decisión de la FGR se impuso un nuevo plazo de tres días para que Mario Aburto exprese lo que a su derecho convenga.

El año pasado, la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura. Lo anterior, luego de que determinó no decretar el no ejercicio de la acción penal al no acreditar el delito de tortura

En tal ocasión la defensa de Aburto impugnó la resolución ministerial a fin de que la FGR, “con la debida diligencia, profesionalismo, eficacia y eficiencia” integrara la carpeta de investigación respectiva.

Un juez otorgó un amparo al referir que la autoridad no cumplió a cabalidad con su deber constitucional de investigar el caso. Por ello, se instruyó a la FGR inscribir a Mario Aburto en el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).

JAHA