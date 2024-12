“Ayúdenme a ayudar”, Salinas Pliego ordena eliminar Lenguaje Woke en programas de TV Azteca

Ciudad de México.— Después de la disputa pública que protagonizaron los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fueron convocados a una reunión en Palacio Nacional.

Tras el encuentro, columnistas profundizaron que se trata de una disputa de intereses económicos y políticos que trascienden el presupuesto del Senado. Consideran que el conflicto revela un vacío de poder desde la propia presidencia de la República.

Los especialistas preguntan si Adán Augusto y Monreal Ávila hubieran llevado a cabo este desencuentro público de recriminaciones mutuas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Monreal Ávila dijo que escucharon una reflexión profunda por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto al origen de su movimiento, la población, sus sentimientos y las perspectivas del país, así como los riesgos y a los retos a los que se van a enfrentar.

Llamado oportuno

El diputado calificó el llamado de Claudia Sheinbaum como “oportuno y correcto, con visión de futuro y con mucha claridad en sus propósitos y estrategias. Lo más importante es mantener el proceso de transformación y mantener la consolidación del cambio de régimen”.

El morenista afirmó que está acostumbrado al escrutinio por ser un funcionario, pero aseveró que su trabajo siempre ha sido con “honestidad y rectitud”.

Instalamos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Las y los coordinadores de grupos parlamentarios mayoritarios nos reunimos con la presidenta @Claudiashein, quien llamó a la unidad para fortalecer la transformación. Seguimos trabajando con responsabilidad republicana. pic.twitter.com/2VSaxuVxfz — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 18, 2024

Creencia en Dios

¿Le debe una disculpa el senador Adán Augusto? , se le preguntó a Ricardo Monreal durante una conferencia de medios.

“No, no me quiero meter a eso, respeto al senador: amor y paz. Creo en Dios y soy devoto del Santo Niño de Atocha que me cubre y me protege. Así es de que no tengo problemas con él, no quiero tenerlos. Le tengo respeto y afecto y estoy muy tranquilo y le mando un abrazo”, añadió.

¿Pertenece a legión masónica?

Respecto a sus preferencias religiosas, Siete24 Noticias cuestionó a Ricardo Monreal sobre su presencia en el lanzamiento de la Escuela de Líderes Católicos de la Ciudad de México y si pertenece a una legión masónica.

El morenista externó su respeto por la fraternidad, por la solidaridad y por el Arquitecto del Gran Universo.

El Gran Arquitecto del Universo, es el nombre simbólico con el que suele referirse en masonería al Principio Creador o Causa Primera. La creencia en el Gran Arquitecto del Universo, es uno de los principios considerados inamovibles dentro de la corriente de regularidad masónica

“Tengo respeto por la fraternidad, por la solidaridad y por el arquitecto del gran universo y de mi origen como nací en plateros, en una comunidad muy creyente, sigo las tradiciones de mis padres. nací en plateros donde se venera al Santo Niño de Atocha, mi madre fue religiosa y no se contraponen son ideas liberales y principios que son filosofía humanista”, respondió.

ebv