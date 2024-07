Campañas, prerrogativas y sanciones: las preguntas clave de Presidenta del INE sobre la Reforma Judicial

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que México no participará en el consejo extraordinario convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El motivo de la reunión es revisar la elección de Venezuela que hasta ahora da como triunfador a Nicolás Maduro.

López Obrador afirmó que no tiene caso que el país asista a este encuentro, ya que la organización ha tomado partido por un candidato.

Más para leer: Blinken niega que EU tenga relación con la muerte de Haniyen

“Entonces para qué vamos a una reunión así, eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo, entonces ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo”, destacó.

Y es que la OEA convocó este miércoles a una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para abordar los resultados de la elección venezolana.

#EnLaMañanera | “No estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”: el presidente @lopezobrador_ confirma que la canciller @aliciabarcena no participará en la reunión de la organización sobre los recientes resultados electorales en #Venezuela. pic.twitter.com/d9qShH83YJ — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 31, 2024

Este encuentro fue solicitado por 12 países entre ellos Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Argentina.

López Obrador insistió en que es necesario que se presenten todas las pruebas y las actas de la votación para llegar a una solución.

Dijo que todos los países podrían ayudar esperando a que se presenten estos documentos y teniendo respeto hacia la autoridad electoral.

Sigue nuestro canal de WhatsApp, la mejor información a tu celular.

JAHA