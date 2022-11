Eduardo Bolsonaro alerta por regímenes que intentan imponer agendas ideológicas

Ciudad de México.— El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro externó su confianza para que en el mundo, principalmente en Latinoamérica, se transite a regímenes con políticos que realmente representen la voluntad popular.

Durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés) que se realiza en México, el hijo del presidente Jair Bolsonaro advirtió que el comunismo no se ha erradicado pero tiene esperanza de que un día las cosas van a cambiar.

“Imagina que se va a la escuela su hija y cuando vuelve dice: no papá, quiero ser hombre (…) si piensa no quiero mirar esto porque me da muchos dolores de cabeza. Entonces deja que su hijo con 5 o 6 años tal vez vuelva para su casa con una orientación distinta”, señaló.