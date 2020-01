[Repetición] Siete24 Noticias con José Luis Arévalo y Debby García

Ciudad de México.— En medio de la crisis del coronavirus, decenas de mexicanos se encuentran varados en China con la incertidumbre de lo que pasará en los próximos días.

Desde noviembre pasado, Aglaee Tamez, dejó Nuevo León para vivir en Beijing, China, y nunca se imaginó lo que enfrentaría.

En entrevista con Siete24 Noticias, Aglaee Tamez, licenciada en Comercio, platicó cómo es su día a día en el país asiático viviendo a 12 horas de Wuhan, lugar donde se habría originado el virus.

La vida en China iba muy bien, pero hace tres semanas, dio un giro radical, al conocerse que una neumonía estaba infectando a la gente y el gobierno adoptó medidas radicales de control.

Desde hace dos semanas, Aglaee Tamez casi no sale de su departamento, utiliza cubreboca todo el día y vive con sentimientos encontrados pero con miedo.

Sin embargo, mantiene la esperanza de que a la brevedad se controle la situación ya que la reacción del gobierno chino ha sido muy rápida, Beijing es una ciudad fantasma, porque nadie va al trabajo y los niños no van a la escuela.

La recomendación es no salir a la calle y quienes salen lo hacen con cubreboca especial, pero estos ya se agotaron y es difícil encontrarlos.

“Tengo miedo, pero el gobierno chino ha estado actuando muy rápido, no quiero que en Beijing suceda lo que en Wuhan”.

Comenta que en la entrada de su departamento revisan que no tenga fiebre para evitar contagios.

Pese a la incertidumbre, no tiene planeado dejar China y espera que la crisis sanitaria pase pronto, pero si no es así, no dudará en regresar a México.