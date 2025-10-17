Familias y docentes levantan escuelas destruidas por las lluvias

Ciudad de México.— Las lluvias recientes transformaron los patios escolares en charcos y los salones en espacios vacíos. En cientos de comunidades de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, miles de niñas y niños quedaron sin clases tras los daños provocados por las tormentas. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública, 821 escuelas resultaron afectadas, aunque todas cuentan con un seguro que permitirá su rehabilitación.
Paredes dañadas, pupitres rotos interrumpen la rutina educativa de más de 743 mil estudiantes. En muchos casos, los planteles también funcionan como puntos de refugio comunitario, por lo que su recuperación se vuelve urgente.
Magnitud del daño
Las afectaciones alcanzan niveles distintos según el estado. Veracruz encabeza la lista con 303 escuelas dañadas y suspensión de actividades en 6 mil 599 planteles. Le sigue Hidalgo con 209 afectaciones y 3 mil 650 cierres temporales. En Puebla, 176 escuelas sufrieron daños y más de 2 mil 300 suspendieron clases. San Luis Potosí reporta 62 planteles con daños y Querétaro 71, además de cierres parciales en algunos municipios.
Ante el panorama, se implementó un sistema digital de registro de siniestros para que cada escuela pueda reportar sus daños y agilizar la respuesta institucional. También se determinó la suspensión preventiva de actividades en zonas con riesgo para garantizar la seguridad de alumnos y personal docente.
Educación que busca caminos entre el lodo
Mientras se evalúan las reparaciones estructurales, equipos educativos y comunitarios realizan valoraciones en campo para cuantificar los daños. En algunas localidades, las clases se mantienen a distancia, lo que permite continuar el aprendizaje pese a la emergencia.
LEE Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje "inclusivo" en escuelas
El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, anunció el envío de Libros de Texto Gratuitos a las zonas más afectadas para evitar el rezago académico. Sin embargo, en muchas comunidades rurales la conectividad sigue siendo un reto, lo que obliga a buscar soluciones locales, desde clases al aire libre hasta la organización de grupos reducidos en espacios improvisados.
Fuerza invisible de la comunidad escolar
Madres, padres, maestras y alumnos han sido los primeros en volver a las escuelas, no para tomar clases, sino para limpiar, desazolvar y rescatar lo que se pueda. Con escobas, palas y cubetas, las comunidades han convertido la reconstrucción en una tarea colectiva.
Entre el lodo y los escombros, resurgen historias de cooperación. En algunos municipios, los vecinos ofrecen agua, herramientas o alimentos a quienes trabajan en la limpieza. La solidaridad ha permitido sostener la esperanza de que los niños regresen pronto a sus salones.
Continuidad educativa frente a la adversidad
Las tormentas dejaron claro que la educación también necesita planes de contingencia ante desastres naturales. La protección de los planteles y la rapidez de respuesta se vuelven esenciales para garantizar la seguridad escolar y la continuidad de la enseñanza.
Enseñar a ahorrar desde pequeños ayuda a planear el futuro de los hijos
Ciudad de México.- Al llegar a la adultez, pocos mexicanos dominan conceptos básicos del ahorro, inversión o crédito. Solo el 20 % de las escuelas integraba educación financiera en sus clases. Por eso, aprender en casa se vuelve fundamental.
Por ello, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reportó que únicamente 1 de cada 5 escuelas aborda nociones como ahorro, valor del dinero o presupuesto familiar.
Educación Financiera.
Investigadores estiman que México está por debajo del promedio del G20 en educación financiera: el país obtuvo 12.1 puntos frente a 12.7 del promedio del G20.
Ese rezago implica que muchas personas carecen de herramientas para tomar decisiones financieras cotidianas sin errores costosos.
Padres como maestros financieros.
La enseñanza durante la infancia sienta las bases para que los jóvenes administren dinero con criterio.
Observar cómo gastan el dinero que pueden darles sus padres y registrar esas operaciones les permite conocer qué comprar y qué ahorrar.
Educación Financiera.
Expertos financieros de instituciones bancarias aconsejan que los padres enseñen sobre cobros indebidos, cultura de la propina y fraudes en línea.
Ricardo Arenas, vocero de la plataforma Zenfi, explica que los adolescentes ya comprenden impuestos e inversiones, si reciben la guía adecuada.
Además se les puede inscribir a cursos, mostrarles videos o comprar libros que orienten sobre finanzas.
Te puede interesar: "Más tiempo para comer en familia", el nuevo ingrediente de la salud pública en México
Arenas subrayó que esos materiales son clave para contrarrestar el contenido aspiracional que difunden influencers.
“Es fundamental adaptar correcciones con tono de consejo, no regaño, pues la adolescencia exige comunicación respetuosa”, externó.
Introducción gradual de productos financieros
La enseñanza no debe quedarse en teoría: incorporar productos adecuados fortalece el aprendizaje.
Los especialistas señalan que en México hay instituciones bancarias orientadas a menores.
Educación Financiera.
Para abrir estos productos, los padres o tutores deben presentar identificación, acta de nacimiento del menor y comprobante de domicilio. Algunas entidades pueden abrir una cuenta con un monto mínimo inicial que en promedio es de 500 pesos.
Cuando los jóvenes manejan su dinero bajo tutoría consciente, se construyen hábitos sanos.
Ellos desarrollan disciplina, previsión y confianza financiera. Por ello los especialistas señalan que esa educación temprana ayuda a reducir riesgos de endeudamiento irresponsable cuando puedan tomar sus propias decisiones.
México elimina la participación de menores de edad en anuncios de bebidas azucaradas
Ciudad de México.— El Gobierno de México anunció que eliminará la participación de niñas, niños y adolescentes en anuncios de bebidas azucaradas. La medida forma parte de una estrategia nacional para proteger la salud de la población y reducir el consumo de azúcar, con acciones coordinadas entre autoridades, la industria refresquera y el Congreso de la Unión.
Acuerdos para reducir el consumo de azúcar
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que las acciones se sustentan en la evidencia científica y en la experiencia internacional. Su objetivo es prevenir enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión, mediante políticas públicas orientadas a mejorar los entornos alimentarios.
El ajuste reciente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se integra a esta estrategia de salud pública. Con ello se busca desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y promover alternativas más saludables en el mercado.
Compromisos de la industria refresquera
La empresa Coca Cola acordó reducir 30% el contenido de azúcar en sus bebidas en un plazo de un año. Además, otros artículos sin azúcar o con bajo contenido calórico tendrán precios diferenciados y más accesibles, con el fin de incentivar su consumo entre la población.
LEE ¿Qué refrigerios recomienda Profeco para evitar la obesidad infantil?
En materia de publicidad, las compañías del sector suspenderán la promoción de presentaciones de gran tamaño y enfocarán sus campañas en productos sin azúcar.
Protección a la infancia y publicidad responsable
La eliminación de la participación de niñas, niños y adolescentes en anuncios busca proteger a la población infantil de la exposición a mensajes que puedan influir en sus hábitos de consumo.
El subsecretario señaló que estas acciones se aplicarán de manera conjunta con la industria y contarán con el seguimiento de las autoridades sanitarias.
Finalmente, el Gobierno federal aseguró que las medidas forman parte de una estrategia sostenida para cuidar la salud de los mexicanos. La eliminación de la participación infantil en anuncios y la reformulación de productos se mantendrán como ejes de trabajo conjunto entre autoridades, industria y Congreso, con el propósito de mejorar las condiciones alimentarias de la población.
“Más tiempo para comer en familia”, el nuevo ingrediente de la salud pública en México
Ciudad de México.— Compartir los alimentos en familia vuelve a ocupar un lugar central en la salud pública. En la presentación de las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana, el Gobierno de México recordó que el bienestar se construye con alimentos nutritivos y con vínculos humanos fuertes y tiempo compartido en el hogar.
La familia, corazón de una alimentación saludable
Las nuevas guías impulsan la convivencia familiar como uno de los pilares del bienestar. Invitan a redescubrir la mesa como espacio de encuentro y diálogo, donde los hijos aprenden hábitos sanos, los padres fortalecen su rol educativo y los alimentos recuperan su sentido comunitario. “Más tiempo para comer en familia”, dijo el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde.
Asimismo, otra de las orientaciones principales son: la lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida, la promoción del consumo de frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas, y la reducción de productos ultraprocesados.
La propuesta rescata el valor cultural de la dieta tradicional mexicana basada en maíz, frijol, calabaza y chile, una herencia que une generaciones y refleja el respeto por la tierra. Este enfoque no solo mejora la nutrición, también fomenta el equilibrio entre el ser humano y su entorno.
Pacto con la vida
Las guías fueron elaboradas con la colaboración de instituciones públicas, académicas y sociales, y se alinean con la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. En su presentación, las autoridades coincidieron en que la alimentación no puede separarse de la justicia social ni del cuidado ambiental.
LEE México dice "suficiente" al hambre y promueve una alimentación digna y saludable
El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, definió este esfuerzo como el comienzo de una “revolución alimentaria mexicana” que transforme la manera en que el país entiende la salud y la equidad. “Menos ultraprocesados, más alimentos frescos; menos bebidas azucaradas, más agua; más tiempo para comer en familia y menos desperdicio”, dijo al presentar el documento que considera un pacto con la vida.
Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, subrayó la urgencia de garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
Esfuerzo colectivo
El director general de Políticas de Salud Pública, Daniel Aceves Villagrán, explicó que las guías incorporan diez orientaciones clave que promueven hábitos sostenibles y accesibles para todas las familias. Entre sus metas se encuentran reducir la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades crónicas, conservar la biodiversidad alimentaria y fortalecer la cohesión social.
La representante en México de la FAO, Lina Pohl Alfaro, reconoció a las guías mexicanas como una referencia regional por integrar la dimensión ambiental y promover la participación de comunidades, sector privado y sociedad civil.
Finalmente, las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana invitan a mirar hacia lo esencial: la familia como primer espacio de aprendizaje y salud. Fomentar la lactancia, cocinar juntos, aprovechar los productos locales y valorar cada alimento son pasos simples que pueden transformar generaciones.
Diputada pide fortalecer corresponsabilidad masculina en el embarazo
Toluca.– El Partido Acción Nacional en el Congreso mexiquense impulsa nuevas alternativas legislativas para proteger a las mujeres embarazadas y a sus hijos por nacer, entre ellas, mecanismos de apoyo y responsabilidad compartida para los hombres que las abandonan durante la gestación.
Así lo afirmó la diputada Joanna Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia y Desarrollo Humano del Estado de México.
Lee: "La vida comienza en el momento de la concepción": diputado Fernández de Cevallos
Alternativas del PAN para apoyar a mujeres embarazadas
En entrevista durante la presentación del libro “El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades”, la legisladora explicó que el PAN busca impulsar propuestas que atiendan las causas sociales que llevan a muchas mujeres a considerar el aborto.
“Muchos de esos orígenes son problemáticas sociales que no han sido atendidas, pero también problemáticas jurídicas que deberíamos estar atendiendo como legisladores”, señaló Felipe Torres durante el encuentro realizado en el Congreso mexiquense.
La legisladora comentó que una de las principales iniciativas es la Ley Integral de Atención a las Mujeres mediante el Parto Humanizado, que busca garantizar acompañamiento médico, emocional y social desde el embarazo hasta el posparto.
“Debe garantizarse por parte del Estado los recursos, tratamientos y todo el sistema necesario desde el embarazo, el parto y el puerperio, no únicamente de las mujeres, sino también de sus hijas e hijos”, explicó.
Responsabilidad compartida y respeto a la vida
La diputada enfatizó que las nuevas propuestas también promueven la responsabilidad compartida de los hombres durante el embarazo y el nacimiento.
“Las mujeres no nos reproducimos solas. Los hombres tienen aquí una responsabilidad que se tiene que poner sobre la mesa”, afirmó.
De acuerdo con Felipe Torres, el enfoque de estas alternativas no es punitivo, sino formativo y de acompañamiento, para que las familias puedan desarrollarse en un entorno de apoyo mutuo y respeto a la vida.
“No podemos seguir permitiendo que se deslinde a los compañeros hombres de sus responsabilidades reproductivas y sociales”, añadió.
Derecho a la vida como fundamento
Durante su participación en el evento, la legisladora recordó que el derecho a la vida sigue siendo el punto de partida de toda política pública orientada a la dignidad humana.
“El derecho a la vida es el derecho principal sin el cual no existiría ninguno de los demás derechos”, subrayó.
La presentación del libro reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
En ese contexto, Felipe Torres llamó a fortalecer la protección jurídica de la mujer y del concebido, con un enfoque integral que atienda las verdaderas causas sociales del aborto y fomente la corresponsabilidad familiar.
