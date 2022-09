Filtraciones del caso Ayotzinapa son con mala fe: López Obrador

Ciudad de México.— Al cumplirse ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que el Gobierno de México mantiene el compromiso de conocer la verdad sobre este caso.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario lamentó la reciente filtración de datos testados del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Sostuvo que este acto de difusión no debe perjudicar el proceso judicial contra los presuntos responsables y las autoridades tienen que priorizar la justicia en este caso de interés público.

“Nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables; esas maniobras legaloides chicanas no aplican”, aseveró.

Esclarecer los hechos, dijo, es un deber del Estado con las madres y padres de los 43 jóvenes.

“Vamos a seguir con el tema y no vamos a fallarle a los padres; también es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano y del Ejército. (…) Siempre van a tener atención respetuosa de parte de nosotros y no vamos a dar carpetazo al asunto”, remarcó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo precisó que sigue la búsqueda de los estudiantes y, al mismo tiempo, se actúa en las detenciones a partir del informe y anexos presentados por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

A pesar de los obstáculos y grupos de intereses creados, el gobierno federal mantiene la voluntad de esclarecer estos hechos bajo la política cero impunidad y cero corrupción. Además, transparenta información, con respeto al proceso, que contribuye a castigar a los responsables de la desaparición de los estudiantes y el posterior encubrimiento del delito.

“No significa manchar al Ejército. Si este grupo se aplicó en estas acciones criminales, ellos deben asumir su responsabilidad, eso no significa que es toda institución la responsable. (…) Se afecta al Ejército si se encubren ilícitos; si se dice la verdad y se actúa con rectitud y no hay impunidad, no se afecta, al contrario”, argumentó.