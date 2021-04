Fresnillo y Ecatepec, la más inseguras para sus pobladores

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es constitucional la extensión de presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador consideró que sin ampliación de 2 años más para Arturo Zaldívar habrá ‘más de lo mismo’.

“Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior; entonces no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual”, dijo López Obrador.