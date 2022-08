Iglesia de México condena ataques a obispos en Nicaragua

Ciudad de México.— Organizaciones de la Sociedad Civil pidieron al Partido Acción Nacional (PAN) congruencia con sus principios de doctrina política, que son claros en la importancia de la vida, la familia y las libertades.

En ese sentido, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, convocó a líderes de organización de la sociedad civil a sumarse a los partidos políticos que realmente asumen un rol opositor.

“La última, porque esto es recurrente, es esto de que, pues si no me aprueban la militarización del país por la Constitución, entonces pues por decreto y estamos hablando de otra cosa, es una dictadura, nos guste o no decirle ese nombre es el de una dictadura que busca controlarlo absolutamente todo y si no logra vencer por la fuerza de sus votos o de sus programas en el Congreso o en las urnas, busca arrebatar y se busca imponer”, expuso.