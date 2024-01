IMSS reconoce a médicos que bailaron vals con quinceañera

Ciudad de México.— La Asociación para las Infancias Transgénero subrayó “la necesidad” de capacitar a profesores y directores para abordar temas de la diversidad sexual en las aulas.

Lo anterior durante la presentación en la Ciudad de México, Guadalajara y Oaxaca del libro ‘Escuela. Des-arrollo de personas’, una guía para “transformar las escuelas en espacios seguros, abordando temas como el respeto a la identidad de género y los procesos administrativos para el cambio de nombre”.

Ante ello, La diputada federal del Partido Acción Nacional, María Teresa Castell de Oro Palacios, anunció que propondrá tipificar como abuso infantil todo lo que conlleve influir, obligar o coaccionar a un menor de edad a cambiar de género o sexo.

Esta propuesta se suma a las iniciativas legislativas en favor de los niños y las mujeres que ha presentado la panista.

Semanas atrás, Teresa Castell promovió una iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución en materia de salud, identidad y deporte donde plantea que se respete el sexo de las niñas y niños en el acta de nacimiento.

“Es su derecho y no se puede confundir a la niñez con semejantes disposiciones que intentaron meter aquí, y por eso la intención es empezar a detener esta ola ideológica que lo que hace es ganar los espacios de las mujeres, ocupar los lugares asignados por nuestro diseño anatómico”, aseveró.

LEE Activista mexicana condena nombramiento de persona trans como embajadora británica de las mujeres

La diputada panista subrayó que pensar diferente no es un discurso de odio, pues no pueden buscar u ocupar los espacios, “pisoteando los de otros”.

La propuesta también busca proteger a las mujeres y que las personas transgénero no participen en justas deportivas femeninas; así como la atención a la salud y el registro de nacimiento se realice de conformidad con su sexo biológico.

“Con esta intención de que ‘el sexo no es género’, para temas del deporte, buscamos que se respete el sexo, no invadan las competencias femeninas quien sea del sexo masculino, porque son obvias las ventajas en tamaño, peso, resistencia, en el músculo y eso viene sucediendo en muchos países y nosotros no queremos que suceda algo que haya que lamentar”, indicó Castell