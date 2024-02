México necesita mejorar resultados educativos y oferta de vivienda a familias: OCDE

Ciudad de México.- El cuidado de las estructuras y dinámicas familiares en México tiene una repercusión directa con las condiciones sociales del país; por ello, una política pública fundamentada en datos censales duros e investigaciones científicas como “Las familias en México en 2020” representa un camino para legisladores e instituciones políticas.

En el recinto legislativo federal, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presentó el estudio “Las familias en México en 2020.

Estructuras, procesos de cambio y situación de la población joven” realizado por el doctor en Sociología e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM), Fernando Pliego Carrasco.

Ramírez Barba explicó que el objetivo de presentar este estudio en este foro de la Federación es su importancia para comprender las dinámicas, las estructuras y los desafíos que las familias mexicanas viven y enfrentan en la actualidad.

El diputado también destacó cómo los cambios demográficos, sociales, económicos y de salud pública de los últimos años obligan a repensar la importancia de las políticas públicas favorables al buen desarrollo intrafamiliar cuyo primordial efecto es el mejoramiento del tejido social y el bienestar común.

El tema de familia puede ser estructurado.

“Con este estudio, hecho con la calidad y calidez y con la rigurosidad de las ciencias sociales, queremos decirle al pueblo mexicano que también el tema de familia puede ser estructurado no desde una ideología sino desde la ciencia, desde los datos.

Y, ¿por qué se presenta aquí, en este recinto legislativo? Porque aquí estamos los representantes populares de la sociedad mexicana y necesitamos explorar estos datos para que México sea un mejor país, que su política pública sea eficiente y esté bien orientada”, explicó Ramírez Barba.

Por su parte, el doctor Pliego Carrasco explicó, con datos del INEGI, la forma en cómo las estructuras y dinámicas de conformación familiar en México se han lentamente modificado en las últimas décadas.

Esencialmente en la configuración de mayoritaria de hogares bajo la tutela de una pareja casada (que pasaron de ser el 60.06% en el año 2000 a 43.59% en el año 2020) y el crecimiento sostenido en otras tres formas de conformación del hogar: Jefa sola de familia (del 14.59% al 17.70%), parejas en unión libre (del 13.34% al 20.43%) y habitantes unipersonales (del 6.44% al 12.19%).

Aseguró que estos cambios inciden directamente en diversos aspectos de la sociedad mexicana.

Puso el ejemplo el tema de violencia contra las mujeres, una de las principales preocupaciones de la sociedad civil mexicana.

No existe información que valide que la cohabitación y la unión libre sean una etapa superior de las relaciones de pareja: Pliego Carrasco.

El Dr. Pliego Carrasco presentó los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 que revelan una mayor incidencia de mujeres víctimas de la violencia física en relaciones afectivas en parejas bajo la figura de unión libre (14.4%). frente a las parejas casadas civil y religiosamente (8.4%).

El investigador afirmó que los datos censales confirman que, en ningún país democrático contemporáneo; por el contrario, muestran una correlación a estudiar sobre la vinculación entre esta forma de vida con la violencia contra la mujer.

“Lo que dicen los datos, dado que los muchachos se casan menos y cohabitan en mayor medida, es que hay una mayor experiencia de la violencia de la población femenina por parte de sus parejas. No hay una relación de experiencia de mayor equidad”, afirmó el doctor Pliego.

En otros datos, relativos al abuso sexual de menores; el investigador de la UNAM afirmó que los datos censales evidencian que las niñas que viven con su padre y madre biológicas suelen retrasar su vida sexual activa.

Afirmó que esto podría ser un dato importante para la orientación de la política pública pues “el programa contra el embarazo adolescente en México no tiene ni una sola línea sobre esto; y no es porque no haya dinero para analizarlo sino porque existen muchos prejuicios ideológicos”.

Durante su participación en la cámara baja, Manuel Acosta, vicepresidente de Asuntos Públicos del Global Center For Human Rights, resaltó la importancia de una red compuesta por profesionales académicos, estudiantes y defensores de los derechos humanos.

“Este espacio está dedicado a la defensa de la familia y los valores que la fortalecen. En esta búsqueda, nos dirigimos a personas y organizaciones dispuestas a capacitarse y formarse, dedicando su tiempo en beneficio de los demás”, externó.

En este contexto, nos encontramos en la Cámara de Diputados con el propósito de replicar esta iniciativa a todos los legisladores.

Nos comprometemos a hacer llegar este trabajo a todos los legisladores presentes y futuros.

Siempre con la convicción de que el fortalecimiento de la familia es fundamental para el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Por su parte la diputada del PAN, Patricia Terrazas Baca, enfatizó la relevancia de este libro como un recurso valioso para las familias, particularmente en contextos como el de Chihuahua, donde tiene el honor de representar el distrito que abarca 19 municipios.

La legisladora destacó que de estos municipios, 4 son especialmente importantes debido al papel central que la familia desempeña en su tejido social.

“Lugares como El Mormón, caracterizado por una población de fuertes convicciones conservadoras, subrayan aún más la importancia del tema de la familia”, externó.

Terrazas Baca resaltó la dificultad que enfrentan muchas regiones para mantener la cohesión familiar en un mundo en constante cambio, donde los valores a menudo se ven amenazados.

Señaló que criar hijos que comprendan el significado y el compromiso inherente a la vida familiar no es una tarea sencilla.

En un momento en el que la estructura familiar se ve desafiada por diversas fuerzas sociales y culturales.

Por ello hay que dar promoción y el mantenimiento de los valores familiares se vuelven cruciales para el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Apoyar las políticas públicas en favor de la familia para su bienestar.

Al hacer uso de la palabra el diputado Álvaro Jiménez Canale de la bancada de Movimiento Ciudadano, reconoció la utilidad de los datos estadísticos y sociológicos sobre la composición familiar.

Además de su correlación con los desafíos sociales y comunitarios para crear y apoyar políticas públicas y legislaciones que favorezcan el bienestar familiar.

