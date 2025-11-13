Obispos constatan violencia y crisis social en México frente a narrativas triunfalistas

Ciudad de México.— “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero en mi caso las drogas me destruyeron”, dijo Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson, al publicar un video en su cuenta de TikTok donde mostró las secuelas físicas que le dejó el consumo de drogas.

La estadounidense, de 27 años, enfocó con la linterna de su teléfono el interior de su nariz y reveló un tabique perforado, lesión derivada del uso prolongado de sustancias.

“Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos”, expresó mientras mostraba la afectación. En el video explicó que su condición médica produce un silbido audible al respirar y que no planea someterse a cirugía reconstructiva para evitar el uso de medicamentos durante su proceso de sobriedad.

Testimonio que busca prevenir

Paris Jackson afirmó que su adicción “casi le arruina la vida” y que actualmente cumple seis años libre de consumo. Su intención al compartir el video, dijo, es advertir a los jóvenes sobre los efectos reales que tienen las drogas en el organismo y en la vida personal. “Si puedo evitar que alguien más pase por lo mismo, habrá valido la pena contarlo”, concluyó.

Años de adicción y recuperación

En distintas ocasiones, Jackson ha hablado públicamente sobre su proceso de recuperación. En enero de 2025 publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que celebró cinco años sobria y recordó su pasado con alcohol y heroína. “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír, hacer música”, escribió entonces.

La cantante ha mencionado que durante su adolescencia atravesó por episodios de depresión e intentos de suicidio. En una entrevista con Rolling Stone en 2017 reconoció que tuvo una baja autoestima y pensamientos de autodesprecio.

México frente al consumo de drogas

El caso de Paris Jackson coincide con un panorama preocupante en México. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), el país enfrenta un incremento sostenido en el consumo de drogas sintéticas. Las metanfetaminas y el cristal son actualmente las sustancias que generan más demanda de atención en los centros de tratamiento.

Entre 2017 y 2022, la atención por consumo de estimulantes creció 218 por ciento. En ese mismo periodo, las metanfetaminas representaron el 46.2 por ciento de los casos, seguidas por el alcohol (24.6 por ciento) y la marihuana (13.3 por ciento).

El fenómeno del fentanilo también ha avanzado, principalmente en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y San Luis Río Colorado. De acuerdo con la Conasama, su consumo se ha extendido a distintos sectores sociales por su bajo costo y la facilidad para obtenerlo.

Jóvenes y edad de inicio en el consumo

Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) informan que la edad promedio de inicio en el consumo de drogas es de 13 años, aunque algunos casos comienzan desde los 10. La mayoría de los jóvenes que buscan tratamiento tienen entre 19 y 24 años y arrastran varios años de consumo.

“Por lo que más llegan es por problemas relacionados con la marihuana y las metanfetaminas. En segundo lugar, ha subido mucho la demanda por metanfetaminas”, informó Carmen Fernández, directora general de los CIJ.

LEE ¿Qué hay detrás del borrador de la ONU sobre el consumo de drogas?, expertos lo explican

El alcohol continúa siendo la sustancia más extendida entre los jóvenes mexicanos. Los CIJ registran que 81 por ciento de los pacientes atendidos consume alcohol, 70 por ciento marihuana y 60 por ciento metanfetaminas.

La Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos indica que el consumo de fin de semana combinado con el uso de motocicletas se mantiene entre las principales causas de muerte juvenil.

Políticas públicas y atención comunitaria

El Gobierno de México impulsa un modelo de atención que prioriza la prevención y la salud pública. La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) ha brindado servicios a más de 35 millones de personas, con acciones orientadas a eliminar el estigma y facilitar el acceso al tratamiento.

En el país se han reconvertido 341 Centros de Atención Primaria en Adicciones hacia Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, con servicios gratuitos y universales. Estos centros forman parte de una red nacional que también ofrece prevención y orientación en comunidades.

Conasama considera que el avance más importante en materia de salud mental y adicciones en México se ha dado en los últimos años, con cambios en la Ley General de Salud que integran la atención psiquiátrica y psicológica con la prevención del consumo de sustancias.

Las drogas sintéticas y su expansión global

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el mercado de drogas sintéticas continúa en expansión debido a los bajos costos de producción y a las reducidas posibilidades de detección en las rutas de tráfico. Las incautaciones de estimulantes tipo anfetamínico alcanzaron en 2023 su punto más alto y representan casi la mitad de las decomisadas a nivel mundial.

El informe mundial sobre drogas estima que cerca de 300 millones de personas consumen algún tipo de sustancia, y que 39 millones presentan trastornos asociados. Solo una de cada cinco recibe tratamiento. En 2021, los trastornos por consumo provocaron cerca de medio millón de muertes y la pérdida de 28 millones de años de vida saludable por discapacidad o muerte prematura.

Prevención y conciencia social

En México, los datos del Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones muestran que el consumo de metanfetaminas ha pasado de concentrarse en seis entidades federativas a 21 entre 2017 y 2022. Las autoridades reconocen que las drogas sintéticas han desplazado a las naturales por su bajo costo, lo que requiere reforzar las estrategias de prevención desde la familia, la escuela y las comunidades.

Expertos en salud mental insisten en que la prevención debe involucrar a padres de familia, docentes y comunidades, con información clara y acompañamiento profesional.

ebv