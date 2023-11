Organizaciones de la sociedad civil se pronuncian por la participación social como modelo de cambio

Ciudad de México.— Organizaciones de la sociedad civil que integran “Unidos por México” convocaron a diversas personalidades de los ámbitos social, político, laboral y religioso.

Allí, más de 100 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron por la participación social como modelo de cambio y de transformación del país.

El coordinador de Ciudadanos por México, Carlos Gómez, habló de la importancia de la participación ciudadana y afirmó que “México siempre ha dado muestras de la importancia ciudadana”, poniendo como ejemplo el temblor de 1985 en donde la ciudadanía dio muestras de la importancia de la organización social.

Carlos Gómez anunció la creación de un consejo ciudadano que tenga representación social y en donde se realicen propuestas que puedan trascender, “para dejarles un mejor país a nuestros hijos, pues cualquier decisión del país afecta nuestra vida y la de todas nuestras familias”.

GOBIERNO DE COALICIÓN

Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera habló sobre la importancia y la viabilidad de un gobierno de coalición, mencionó que la coalición es un régimen que se basa en la distribución del poder y la colaboración con transparencia entre los poderes ejecutivo y legislativo”.

También señaló que la sociedad civil debe gestionar ante las coaliciones generando propuestas que queden asentadas en los convenios y programas de gobierno para que la participación sea real y efectiva, ya que, en estos documentos, una vez que los ratifique el Senado de la República, se deben de cumplir.

CRITICA AL POPULISMO

Por su parte, Margarita Zavala, diputada federal, criticó al llamado populismo, “a esta técnica, no le preocupan las ideas, no quiere a la sociedad civil organizada, no respeta la libertad de expresión, anula la división de poderes, solo le importan los votos para la siguiente elección”.

Hizo un llamado a la organización civil, a revisar las propuestas que se hagan en campaña y a que “todos hagamos algo, a salir a votar pues lo que está en juego es muy importante, es el futuro del país.

PROMOCIÓN DEL VOTO

En su oportunidad la representante de la sociedad civil, Carmen Vieyra, anunció una campaña permanente de credencialización y promoción del voto, “es muy importante focalizarnos en los primeros votantes, pues forman el 30 % de la población y, en la última elección solo votó aproximadamente el 13 % de ese sector. No entienden la importancia de su participación y eso, en un país democrático lo tenemos que revertir”.

EVITAR DIVISIÓN

Mientras, Carlos Aguirre, hizo un exhorto a la unidad, pues la divididos no se puede lograr nada, si se quiere mejorar al país es la unidad de la sociedad la que lo va a lograr.

Terminaron el evento haciendo un llamado a la organización de la sociedad para comprometerse en ser agentes de cambio, pues “hoy es la sociedad la que puede cambiar los problemas que hoy aquejan al país”.

