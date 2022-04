Piden reconocer en Muro del Senado a personal de salud, por esfuerzos contra Covid-19

Ciudad de México.— La reducción sostenida durante tres meses de la epidemia de COVID-19 en México permitirá retomar el plan para consolidar el sistema de salud gratuito, de calidad y universal, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo anunció que a partir de mayo se informará cada martes en la conferencia de prensa matutina sobre los avances en el cumplimiento de ese compromiso.

“Ese va a ser el tema: cómo vamos avanzando en el propósito que tenemos de hacer valer el artículo 4° de la Constitución, el derecho a la salud; que los que no tienen seguridad social tengan garantizada la atención médica, los estudios clínicos, todos los medicamentos. Entonces vamos a informar todos los martes sobre ese plan”, detalló.

Reiteró que las y los trabajadores del sector serán regularizados en sus condiciones laborales y no se reducirán salarios.

En el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, el mandatario exhortó a quienes no se han vacunado a que lo hagan en el Operativo ABRIL que comenzó la semana pasada en la República.

“Todavía es tiempo; a los que les falta una vacuna, a los que les faltan los refuerzos. Estamos en una campaña intensa de vacunación que queremos terminar a finales de este mes porque posteriormente ya vamos a tener las vacunas en centros de salud, en hospitales; ya no va a vacunarse a las personas visitándolas en sus casas, ni van a haber centros de vacunación especiales. (…) Se termina el Plan Nacional de Vacunación”, explicó.

Desde el 11 de abril se han aplicado 47 mil 442 primeras dosis; 54 mil 874 segundas dosis de esquema primario y 2 millones 76 mil 430 dosis de refuerzos.

“Queremos que toda persona que no recibió refuerzo o que no recibió vacuna o no completó el esquema, se acerque; va a ser bien recibida en los puestos de vacunación, están en las 32 entidades del país. (…) En el Operativo Abril queremos que todo mundo termine vacunado hasta sus dosis de refuerzo”, puntualizó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.