“Señores ministros, por favor dejen el nacimiento”, pide niña de Chocholá

Ciudad de México.— Habitantes de Chocholá, Yucatán, expresaron su inconformidad ante un amparo interpuesto por un particular quien solicita la prohibición de la colocación de un Nacimiento Navideño en la plaza pública de su municipio; y, a través de un video que circula en redes sociales, solicitan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a respetar las costumbres, tradiciones y el acceso a la cultura del pueblo yucateco.

En el video, mujeres, niños y varones de la comunidad maya-yucateca piden que los ministros protejan la tradición de la colocación del nacimiento navideño que es una costumbre centenaria; que ha estado presente en el pueblo desde hace por lo menos dos siglos: “Señores ministros, por favor dejen el nacimiento”, dice una niña ante la cámara.

TRADICIÓN

Más adelante, jóvenes mujeres de Chocholá aseguran que la colocación del nacimiento navideño es una tradición que les ha acompañado en su historia personal: “Es una tradición que desde que vivo acá, desde que era niña la conozco”, dice Susana y agrega Sonia: “Es algo que nos van heredando nuestros antepasados, así que yo no le veo ningún problema”.

Sonia se refiere a un litigio interpuesto el año pasado por Miguel Fernando Anguas Rosado en contra de la exposición pública de símbolos culturales de origen religioso. La queja pretende obligar a las autoridades a proscribir del espacio público cualquier simbología cuya configuración histórica o cultural pueda provenir de algún remoto elemento religioso o cosmogónico. El quejoso afirma que la participación de los gobiernos o la mera presencia en el espacio público de estas expresiones histórico-culturales afectan sus intereses particulares.

Ministros de la @SCJN :

Los habitantes del pueblo de Chocholá exigimos ser escuchados antes de que el capricho de un visitante extraño nos arrebate nuestras costumbres y tradiciones. No permitan esa injusticia! pic.twitter.com/FXTZsJMSrj — Pueblo maya chochola (@pueblochochola) June 12, 2023

NO ME REPRESENTA

No obstante, para los pobladores, ni el nacimiento navideño ni otras representaciones de la cultura maya-yucateca ancestrales representan problema alguno; por el contrario, constituyen parte de la esencia de su pueblo:

“Estamos en un pueblo muy arraigado de nuestras cultura, nuestras tradiciones y costumbres, eso es de nuestras raíces”, afirma Juan en el video y agrega que, de dar validez a la queja del particular: “En realidad es matar una cultura, es matar una tradición [puesto que, la colocación del nacimiento] no es por religión, son costumbres de nuestro pueblo maya-yucateco”. Una costumbre que, dicen, tiene más de dos centurias realizándose y que forma parte de su identidad.

Por si fuera poco, los habitantes de la pequeña comunidad maya-yucateca que apenas llega a los 5 mil habitantes denuncian que Aguas Rosado es ajeno tanto a las costumbres como a las tradiciones de la localidad.

LLAMADO A SCJN

Susana y Ulda concluyen su intervención reiterando el llamado a los ministros de la Corte: “Ojalá tomen en cuenta todas estas opiniones que estamos dando, que no solo una persona pueda decidir. Somos varios los que pensamos en que [el nacimiento] no nos afecta para nada”; “les invito a escuchar a toda la comunidad, no sólo a dos personas, que además son ajenas, que no conocen nuestras tradiciones”.

Finalmente, en una manifestación que los pobladores realizaron el invierno pasado contra el intento de prohibir su participación en la colocación y exposición del nacimiento navideño, un nutrido grupo de mujeres y niños insisten: “Que nos escuchen por favor; que no nos quiten nuestras tradiciones, nuestra costumbre. Somos de Chocholá y esa persona que vino a hacer esas cosas no vive en Chocholá”.

Este 14 de junio, se discutirá en la Primera Sala de la SCJN el proyecto de sentencia del amparo en revisión 216/2022 relativo a la presencia de símbolos culturales, tradicionales y religiosos en el espacio público cuyo origen es una queja de un particular contra la presencia del nacimiento navideño en el municipio de Chocholá.

MANIFESTACIÓN

Para solicitar que la SCJN escuche al pueblo y no sólo al quejoso, un colectivo de habitantes del municipio se manifestará ante las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 13 de junio a las 13:00 horas para hacer oír su voz en defensa de su cultura, sus tradiciones y costumbres.

