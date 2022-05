Va FGR contra juez Delgadillo Padierna por fallo de allegados a Julio Scherer

Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) abrirá una carpeta de investigación por el “fallo parcial” del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que desechó el caso contra presuntos allegados al ex asesor jurídica de la presidencia, Julio Scherer.

La FGR anunció que apelará la resolución del juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que invalidó el proceso en contra de tres abogados y un exasesor financiero vinculados al exasesor jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, acusados de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero por Juan Collado.

A través de un comunicado, la FGR indicó que el juez Delgadillo Padierna descalificó y agredió groseramente a la Representación Social, negándose a tomar en cuenta más de setenta y cinco datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente.

Además, señaló que se dedicó prioritariamente a realizar la defensa de Julio Scherer que no estaba imputado; pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados.

“La Fiscalía General de la República, apoya al Ministerio Público de la Federación, licenciado Manuel Granados Quiroz, y a su equipo de trabajo; y se opone terminantemente a la resolución ilegal del Juez de Control Federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna”.

Refirió que esta situación no puede estar desvinculada de la denuncia pública que presentó, recientemente, el propio Julio Scherer en contra del Fiscal Manuel Granados, el 22 de abril de 2022; y que, al ser soslayada por dicho Juez, ello indica una notoria parcialidad, ya que dicho juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis; todo ello en favor de los imputados y, notoriamente, del ex asesor jurídico; ofendiendo y descalificando agresivamente la acción del Ministerio Público Federal y omitiendo el análisis imparcial de pruebas no refutadas; lo cual denota una parcialidad insostenible y una defensa ilegal de personas que no están imputadas; pero que aparecen en los datos de pruebas señalados por la Fiscalía y que no pueden ser ocultados.

El abogado defensor del caso, Alejandro “R”, quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por Julio Scherer, días antes de la audiencia, afirmó públicamente sobre este asunto: “se va a acabar esta venganza”. Poco después, el Juez coincidió y calificó la imputación de “venganza”, sin que hubiera prueba alguna.

En razón de todos los actos abusivos y parciales contra la administración de justicia ya señalados; la FGR presentará de inmediato el recurso de apelación, que se hará público en los términos de la Ley de Transparencia.

Asimismo, la FGR presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal; y, a petición del Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación penal sobre el presente asunto.

La FGR ratifica su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación.

“Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano; y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional; así como en un escándalo o en un encubrimiento”.

Dicha conducta inadmisible no habrá de inhibir al Ministerio Público de la Federación para judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia; y, de ello, se informará de inmediato a la opinión pública, de conformidad con la Ley de Transparencia, para evitar cualquier extorsión mediática criminal.

ebv