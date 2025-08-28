“No creo en Dios”, ¿Qué pasa con los jóvenes sin fe?

Ciudad de México.— El pastor y conferencista Mauricio Sánchez Scott conversó con el empresario y creador de contenido Nayo Escobar sobre la relación de los jóvenes con la fe en Dios y la manera en que enfrentan un futuro lleno de incertidumbre.

Dios ausente en la juventud

Durante la charla, Sánchez Scott señaló que, a pesar de contar con más herramientas que generaciones anteriores, los jóvenes de hoy carecen de un elemento esencial: la fe en Dios. Recordó que antes no existía acceso inmediato al conocimiento, pero sí había un punto de referencia espiritual que guiaba la vida cotidiana.

Un sistema que se aprovecha de la desesperanza

Ante la pregunta de Nayo Escobar sobre si al sistema le conviene un mundo sin fe, Sánchez Scott respondió que la desesperanza vuelve a las personas más vulnerables. Afirmó que quienes carecen de esperanza tienden a abandonar sus principios y toman decisiones precipitadas, mientras que los grandes movimientos de la historia surgieron de personas con fe y convicciones firmes.

Jóvenes que rechazan la idea de Dios

Nayo Escobar planteó que muchos jóvenes expresan de manera directa: “No creo en Dios”. Frente a este panorama, Sánchez Scott resaltó la dificultad de ser joven en una época marcada por la desconfianza hacia los políticos, la incertidumbre económica y la falta de referentes sólidos. Consideró que este escenario deja a los jóvenes sin un punto de apoyo en el cual sostenerse.

La esperanza como motor de siembra

Sánchez Scott señaló que la pérdida de la esperanza impide a las nuevas generaciones sembrar para el futuro. “Sembrar requiere esperanza y que sin ella no es posible generar frutos”.

La charla entre Mauricio Sánchez Scott y Nayo Escobar puso sobre la mesa la pregunta sobre cómo las nuevas generaciones enfrentarán los desafíos del futuro en ausencia de fe y esperanza.

