“No creo en Dios”, ¿Qué pasa con los jóvenes sin fe?

Ciudad de México.— El pastor y conferencista Mauricio Sánchez Scott conversó con el empresario y creador de contenido Nayo Escobar sobre la relación de los jóvenes con la fe en Dios y la manera en que enfrentan un futuro lleno de incertidumbre.
Dios ausente en la juventud
Durante la charla, Sánchez Scott señaló que, a pesar de contar con más herramientas que generaciones anteriores, los jóvenes de hoy carecen de un elemento esencial: la fe en Dios. Recordó que antes no existía acceso inmediato al conocimiento, pero sí había un punto de referencia espiritual que guiaba la vida cotidiana.
Un sistema que se aprovecha de la desesperanza
Ante la pregunta de Nayo Escobar sobre si al sistema le conviene un mundo sin fe, Sánchez Scott respondió que la desesperanza vuelve a las personas más vulnerables. Afirmó que quienes carecen de esperanza tienden a abandonar sus principios y toman decisiones precipitadas, mientras que los grandes movimientos de la historia surgieron de personas con fe y convicciones firmes.
Jóvenes que rechazan la idea de Dios
Nayo Escobar planteó que muchos jóvenes expresan de manera directa: “No creo en Dios”. Frente a este panorama, Sánchez Scott resaltó la dificultad de ser joven en una época marcada por la desconfianza hacia los políticos, la incertidumbre económica y la falta de referentes sólidos. Consideró que este escenario deja a los jóvenes sin un punto de apoyo en el cual sostenerse.
La esperanza como motor de siembra
Sánchez Scott señaló que la pérdida de la esperanza impide a las nuevas generaciones sembrar para el futuro. “Sembrar requiere esperanza y que sin ella no es posible generar frutos”.
La charla entre Mauricio Sánchez Scott y Nayo Escobar puso sobre la mesa la pregunta sobre cómo las nuevas generaciones enfrentarán los desafíos del futuro en ausencia de fe y esperanza.
Un día en la vida del sacerdote: entre la misa y la misión fuera del templo
Ciudad de México.— El Padre José de Jesús Aguilar, conocido como el “padre de las estrellas”, abrió la puerta de su rutina diaria para contar lo que realmente implica ser sacerdote en la actualidad. Entre misas, consejos y la labor de evangelización, su jornada revela un compromiso que va más allá del altar.
Mitos y realidades sobre la vida sacerdotal
En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el Padre José de Jesús Aguilar, cuestionó la idea común sobre lo que hace un sacerdote durante el día. “Yo te preguntaría a ti, ¿qué crees que hace un sacerdote todo el día?”, comentó el sacerdote para invitar a reflexionar sobre las respuestas que suelen formarse. La percepción general, explicó, es que el sacerdote dedica su jornada a celebrar misas y atender llamadas de fieles.
La misa no lo es todo
El párroco del Templo de los Santos Cosme y Damián, de la Arquidiócesis Primada de México, precisó que un sacerdote sólo puede celebrar dos misas diarias, generalmente una por la mañana y otra por la tarde. “La gente piensa que uno se la pasa dando misas todo el día, algunos dicen que es un mísero misero, y no es así”, señaló.
La mayoría de su tiempo, agregó, transcurre sin la constante llegada de feligreses, por lo que la jornada se enfoca en preparación y actividades pastorales.
Buscar a las ovejas: la misión fuera del templo
Citando al Papa Francisco, el sacerdote recordó que la labor pastoral no se limita al púlpito. “Si no llega nadie, hay que salir a buscar a las ovejas”, afirmó, destacando que la evangelización se realiza a través del acompañamiento, la orientación y la presencia en la vida de las personas, más allá de la celebración de la misa.
La labor silenciosa del sacerdote
El Padre José de Jesús Aguilar insistió en que su labor cotidiana no siempre es visible pero tiene un impacto profundo. Cada consejo, cada visita y cada encuentro con los fieles se traduce en un esfuerzo constante por acercar el mensaje del Evangelio. La vida sacerdotal requiere disciplina, vocación y dedicación, y gran parte de su riqueza reside en la atención discreta a quienes buscan guía espiritual.
¿Cuáles son los desafíos que vendrán con el Buen Fin 2025?
Ciudad de México.- El Buen Fin 2025 acerca oportunidades a millones de personas, incluso en un contexto de inseguridad y altos precios, promoviendo un consumo cercano y consciente.
La economía mexicana se activará del 13 al 17 de noviembre con el Buen Fin.
Ante esto, la Secretaría de Economía informa que más de dos mil negocios participarán, incluyendo grandes cadenas nacionales y comercios regionales.
La inscripción para participar como negocio a esta semana de ofertas es gratuita y ágil, y los descuentos son diseñados directamente por los comercios bajo supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Salomón Rosas, director de Competitividad y Competencia, asegura que la iniciativa busca acercar beneficios al público sin imponer restricciones.
El objetivo del gobierno federal es superar los 173 mil millones de pesos en ventas registradas en la emisión anterior.
Por su parte Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, reconoce que las condiciones de inseguridad y clima afectan la actividad económica.
La inseguridad obliga a ajustes y cierres temporales en zonas vulnerables.
Aun así, los comercios buscan ofrecer promociones atractivas y mantener la cercanía con los consumidores.
Campa destaca que los esfuerzos para reducir robos y delitos, muestran resultados positivos y benefician la participación de los negocios en el Buen Fin.
El Buen Fin 2025 genera oportunidades para emprendedores y productores mexicanos.
La promoción de productos nacionales incentiva el consumo consciente y apoya la economía local.
Pese a los desafíos, la campaña demuestra que la economía puede impulsar bienestar.
El enfoque cercano y humano permite que las familias aprovechen los beneficios de la iniciativa y que los negocios mantengan la resiliencia ante la adversidad.
Educación humanizada: cómo reconocer el trauma complejo dentro de la escuela
Ciudad de México.- Miles de estudiantes viven con traumas complejos, y reconocerlos exige repensar prácticas, entornos de aprendizaje e inclusión. Esta mirada abre caminos positivos en la educación.
Además el trauma complejo surge de experiencias prolongadas como abuso, pobreza estructural, violencia o racismo. Según la Australian Association for Research in Education (AARE), alcanza a uno de cada 32 niños, aunque esa cifra subestima el problema real
Las vivencias afectan la atención, la memoria emocional y la relación con otros. Los estudiantes pueden retraumatizarse en aulas que repiten rigidez y procedimientos poco empáticos
Este trauma tiene impactos sistémicos.
Además, el enfoque “Trauma Aware School Village” apunta a transformar toda la comunidad escolar mediante colaboración de docentes, familias e investigadores.
Un modelo positivo en entornos especializados demostró que espacios seguros y relacionales mejoran el compromiso y los resultados académicos.
Además, los docentes sin preparación adecuada enfrentan desgaste y riesgo de re-traumatizar estudiantes, lo que refuerza la necesidad de formación y cambio institucional.
Camino posible.
Capacitar a los docentes: pre servicio y en ejercicio requieren formación específica para comprender el trauma.
Construir entornos seguros: la educación consciente transforma espacios educativos en lugares de confianza e inclusión.
Fortalecer redes: el modelo “Trauma Aware School Village” ejemplifica un enfoque comunitario integral
Incorporar la conciencia del trauma es una exigencia ética y una oportunidad. Reconocer cada historia como parte del aprendizaje permite que la educación cumpla su promesa: ser justo, empático e inclusivo para todos los estudiantes.
Tu hijo al teléfono podría ser un fraude: tips para identificar perfiles falsos
Ciudad de México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) encendió las alarmas ante la ola de fraudes con inteligencia artificial (IA).
Los llamados “deepfakes” ya no solo afectan a usuarios desprevenidos, también sacuden la confianza entre familiares al clonarse voces y rostros para engañar con supuestas emergencias o inversiones milagrosas.
Lee: ¿Te estás tardando? La edad ideal para casarse, tener hijos o comprar casa
Perfiles falsos que parecen reales
De acuerdo con la Condusef, se multiplican en redes sociales los perfiles que suplantan a figuras públicas e influencers financieros para promover inversiones con rendimientos inmediatos, pero en realidad se trata de trampas digitales.
“Ninguna inversión seria promete rendimientos inmediatos o garantizados. El dinero fácil no existe, ese es el primer foco rojo que deben identificar los usuarios”, advirtió la Condusef a través de su sitio web oficial.
La amenaza no solo es económica, existen reportes de llamadas en las que delincuentes clonan la voz de hijos o nietos para pedir ayuda urgente.
La reacción emocional suele ser inmediata, pero después llega la desconfianza.
Señales de alerta: cómo proteger a la familia
La Guardia Nacional y la Condusef coinciden en que la prevención empieza en casa. Estas son algunas recomendaciones clave:
- Desconfiar de perfiles que ofrecen ganancias rápidas y seguras.
- Revisar detalles en los videos: labios desincronizados, parpadeo extraño o gestos robóticos.
- Evitar a toda costa las reacciones a mensajes con tono de urgencia.
- Antes de invertir, se recomienda consultar que las instituciones financieras aparezcan en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
“Ante los deepfakes fraudulentos, verifica antes de actuar. Valida cualquier urgencia familiar o propuesta de inversión por otro medio oficial”, recomienda, por su parte, la Guardia Nacional.
Impacto emocional en el hogar
El fraude digital se convierte en un golpe a la confianza familiar. Una llamada falsa que aparenta ser de un ser querido en apuros puede sembrar miedo, enojo y desconfianza.
Por ello, la Condusef sugiere mantener la comunicación abierta en casa y difundir la información preventiva, sobre todo entre adultos mayores.
“Los usuarios deben confirmar directamente con las instituciones financieras o con sus familiares antes de tomar cualquier decisión”, destacó la dependencia en su más reciente boletín.
¿Qué hacer si detectas un perfil falso?
- Reportar directamente en la red social (Facebook, Instagram, TikTok, etc.).
- Notificar a la Condusef en su portal oficial.
- Alertar a familiares y amigos para evitar que caigan en el mismo engaño.
La epidemia de perfiles falsos con IA llegó para quedarse, pero conocer las señales de alerta y reforzar la comunicación familiar puede marcar la diferencia entre caer en un fraude o detenerlo a tiempo.
