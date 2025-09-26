Piden concientizar a padres por riesgos de cirugías estéticas de menores

Ciudad de México.- El pasado 20 de septiembre, en Durango, Paloma Nicole Arellano, de 14 años, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética. El procedimiento incluyó implante de busto, lipotransferencia y liposucción.

La operación se realizó sin el consentimiento de su padre y dejó al descubierto una práctica peligrosa: las intervenciones estéticas en menores sin control ni respaldo médico.

El caso abrió un debate: ¿hasta dónde puede llegar la moda o la presión social cuando está en juego la vida de niñas, niños y adolescentes?

El dolor que despertó una iniciativa legislativa.

La tragedia de Nicole motivó a diputados a impulsar reformas que buscan cerrar vacíos legales y frenar procedimientos estéticos sin certificación.

Ante esto, el diputado Gerardo Villarreal, del PVEM, presentó la “Ley Nicole”, que plantea prohibir estas cirugías en menores salvo cuando exista justificación médica y científica.

La propuesta exige que toda intervención cuente con consentimiento informado de padres o tutores, además de una evaluación psicológica que garantice que el menor comprende los riesgos.

El interés superior de la niñez debe prevalecer, insisten los legisladores.

En paralelo, el senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, presentó otra iniciativa con el mismo objetivo: proteger la vida y la integridad de quienes buscan cambiar su imagen.

Cruz Castellanos advirtió que el auge de las cirugías estéticas abrió la puerta a la improvisación y al lucro sin escrúpulos.

“Lo que debería ser un acto médico responsable se convirtió en terreno fértil para la charlatanería”, señaló.

Su propuesta plantea:

Definir con claridad la diferencia entre cirugía estética y reconstructiva.

Prohibir cirugías en menores sin sustento médico.

Regular insumos, productos y dispositivos utilizados en estos procedimientos.

Sancionar a quienes practiquen sin certificación profesional o usen materiales irregulares.

El legislador Cruz Castellanos recordó que la práctica quirúrgica debe concebirse como un acto médico de la más alta responsabilidad, en el que la salud del paciente sea la prioridad.

Además, organismos de salud alertaron que cada vez son más frecuentes los procedimientos estéticos ofrecidos sin protocolos de seguridad.

Además, muchos se realizan en lugares no autorizados, con productos sin regulación o por personas sin preparación profesional.

Las consecuencias han cobraron vidas y complicaciones graves, daños irreversibles e incluso muertes son parte del saldo de un mercado de salud estético.

Que en mucho de los casos es inseguro que aprovecha la presión social por la apariencia.

El caso de Nicole mostró que detrás de cada cirugía fallida hay familias destrozadas, sueños truncados y comunidades en duelo. El mayor costo es la pérdida de vidas humanas.

De acuerdo con las nuevas propuestas legislativas. Su objetivo es garantizar que ninguna niña, niño o adolescente enfrente riesgos irreparables por la moda o la presión social.

ARH