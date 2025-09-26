Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México

Ciudad de México.- Julieta Fierro Gossman, reconocida astrónoma, investigadora y divulgadora que dedicó más de cinco décadas a acercar el conocimiento científico a niñas, niños, jóvenes y familias. Su deceso, confirmado por la UNAM este 19 de septiembre, marca el cierre de una vida plena de vocación, sencillez y pasión por el cosmos.

Nacida en esta ciudad el 24 de febrero de 1948, Julieta Fierro fue hija de un médico militar y de una mujer estadounidense amante de la lectura. Desde pequeña mostró un profundo interés por la ciencia y la cultura. La muerte de su madre, cuando tenía apenas 13 años, fue un golpe doloroso, pero también un impulso para seguir un camino académico que la convertiría en una de las científicas mexicanas más queridas y reconocidas.

Estudió en el Liceo Franco Mexicano, donde se le dificultaba escribir en español pero era “buenísima en matemáticas” y en la preparatoria de la Universidad Motolinía, dirigida por religiosas. Más tarde ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la Licenciatura en Física y la Maestría en Astrofísica. En 1975 se integró como investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la misma facultad, especializándose en el estudio del sistema solar y en mediciones de abundancias químicas en galaxias.

Pero más allá de sus aportes académicos, Julieta Fierro se ganó el cariño del público por su carisma y estilo único para divulgar la ciencia. A lo largo de su vida, publicó más de 40 libros y participó en múltiples proyectos educativos, museográficos y de divulgación. Ella misma confesaba:

“Me encanta hacer museos, me encanta escribir libros, pero yo creo que en lo que soy mejor es en estar frente al público y dar una conferencia, porque lo que hago es involucrar a las personas”.

Su pasión por enseñar la llevó a describir uno de los momentos que más la conmovían: “Si vieras las caras de una persona cuando entiende algo que pensaba que era complejísimo, es tan alucinante que tú dices: de eso se trata la ciencia”.

Las mujeres pueden ser científicas y mamás aseguraba Julieta Fierro

Cuartoscuro

Julieta Fierro también fue pionera en abrir caminos para las mujeres en campos tradicionalmente dominados por hombres. Durante más de 50 años defendió una mayor participación femenina en la ciencia, inspirando a generaciones de jóvenes a dedicarse a la física, la astronomía y las matemáticas.

En entrevistas recordaba con humor y franqueza sus sueños infantiles:

“Yo sabía que la ciencia iba a ser lo mío desde que era bien chiquita. También quería ser mamá de 12 hijos, tener un elefante. No cumplí ningún objetivo, más que el de ser científica”.

Esa mezcla de humanidad y vocación le permitió trascender como un referente, no solo académico, sino también social.

Su visión de la ciencia era profundamente humanista. “La ciencia sabe que la verdad no la tenemos, tenemos pedacitos de verdad. Entonces estamos acostumbrados a la evaluación continua, a equivocarnos… Y esto hace a la ciencia muy libre, porque se vale equivocarse, se vale proponer ideas nuevas. Así es que es un gran campo de libertad”, afirmaba.

A los 77 años, Julieta Fierro deja un legado invaluable: hacer que el conocimiento científico forme parte de la vida cotidiana y mostrar que la ciencia puede ser un puente hacia la libertad, la esperanza y la alegría. Su voz seguirá viva en las generaciones que inspiró a mirar hacia las estrellas y a descubrir, con asombro, la belleza del universo.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp