Lo que los hijos aprenden en redes sociales: cómo orientar sin prohibir

Ciudad de México.- Las redes sociales han superado a los medios tradicionales como principal fuente de información en México.

Cada día, niñas, niños y adolescentes se conectan para informarse, entretenerse o simplemente convivir en entornos digitales que forman parte de su vida cotidiana.

En 2025, el fenómeno alcanza ya cifras récord. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el 70.7% de la población mexicana, es decir, 93 millones de personas, son usuarios activos en plataformas digitales.

El dato refleja un incremento del 2.7% respecto a 2024 y confirma que el celular es el dispositivo más usado para navegar.

Jóvenes entre retos virales y discursos de odio

Las redes no solo son un escaparate de fotografías o videos divertidos. Cada día circulan retos virales, opiniones polarizadas y discursos de odio que pueden impactar de forma directa en la formación de valores.

Durante la conferencia Juventud y redes digitales, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México el 20 de agosto de 2025, la psicóloga social Patricia Ortega señaló que los jóvenes buscan reconocimiento inmediato a través de “me gusta” o comentarios, lo que los hace propensos a seguir tendencias sin analizar los riesgos.

Esto incluye la participación en retos peligrosos o la exposición constante a mensajes que normalizan la violencia o el rechazo hacia ciertos grupos.

“Los adolescentes son especialmente vulnerables a la validación social que ofrecen estas plataformas, lo que puede impactar su autoestima y sus valores”, advirtió la especialista.

Beneficios educativos y nuevas oportunidades

No todo es negativo en el entorno digital, las redes sociales también representan un espacio para acceder a recursos educativos, intercambiar experiencias y aprender habilidades útiles.

“Las plataformas digitales, cuando son utilizadas con acompañamiento adecuado, fortalecen la alfabetización digital y abren oportunidades de desarrollo para los adolescentes en contextos globales”, destacó por su parte la UNESCO, a través de un informe publicado en junio de 2025.

En este sentido, el desafío no es eliminar la presencia digital de los jóvenes, sino enseñarles a aprovechar las herramientas con responsabilidad, reforzando al mismo tiempo la convivencia y el respeto.

Familia y formación en tiempos digitales

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el papel de la familia resulta determinante.

“El acompañamiento de padres y madres es clave para que niñas, niños y adolescentes usen la tecnología de manera responsable”, señaló la SEP en un boletín publicado el 12 de septiembre de 2025.

En el mismo comunicado se recomendó fomentar el diálogo abierto en casa y enseñar pensamiento crítico como herramientas frente a la sobreexposición digital.

