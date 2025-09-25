Nacimientos en México 2024: radiografía de una nueva generación

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un matrimonio joven 21 años acudió con su bebé al Registro Civil. Su hijo fue uno de los 1.6 millones de nacimientos que quedaron asentados en todo México durante 2024.

Más de 1.6 millones de nacimientos registrados.

La Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) 2024, elaborada por el INEGI con datos de 4,924 fuentes informantes, contabilizó 1 millón 672 mil 227 nacimientos en México. La tasa nacional fue de 47.7 por cada mil mujeres de 15 a 49 años, lo que implicó una reducción de 4.5 puntos en comparación con el año anterior.

Las entidades con mayor número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil fueron Chiapas (86.7), Durango (58.9) y Nayarit (58.6). En contraste, las tasas más bajas correspondieron a Ciudad de México (32.8), Yucatán (38.1) e Hidalgo (38.3).

En cuanto al año de ocurrencia, 64.9 % de los nacimientos registrados se dieron en 2024, 19.4 % en 2023 y el resto en años anteriores.

Más del 90% de los nacimientos entre 2015 y 2022 se registraron en el año de ocurrencia o en el posterior, mientras que el registro extemporáneo se mantiene por varios años.

Madres adolescentes y jóvenes.

En 2024 se registraron 89 mil 527 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, lo que equivale a 10 por cada mil mujeres en ese grupo de edad. Las tasas más altas correspondieron a Chiapas (19.4) y a Oaxaca y Michoacán (12.8 cada uno).

Las más bajas se observaron en Ciudad de México (5.2) y en Quintana Roo y Nuevo León (6.3 cada uno).

Las madres de 20 a 24 años representaron 23.88 % del total, seguidas de aquellas con 25 a 29 años (22.59 %). En los extremos de edad, las menores de 15 años fueron el 0.36 % de los registros.

Respecto al estado conyugal, 48.6 % de las madres declaró vivir en unión libre, 23% estar casada y 15.4 % soltera.

En cuanto a escolaridad, 31.4 % reportó secundaria o equivalente y 25.5 % preparatoria o equivalente. Los niveles de primaria y profesional se ubicaron por debajo de 15.5 %. Sobre ocupación, 58.3 % dijo no trabajar, 31.1 % sí lo hacía y 10.6 % no especificó actividad.

En México, durante 2024, se registraron 1,672,227 nacimientos, con el siguiente desglose:

🚺 49.4%

🚹 50.6%

◻️ En 6 casos no se especificó el sexo



La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) fue de 47.7



Los padres.

La edad más frecuente de los padres fue de 25 a 29 años (19.64 %) y de 30 a 34 años (17.92 %). Los padres menores de 15 años representaron 0.05 % de los casos.

En educación, la mayoría reportó secundaria (28.4 %) o preparatoria (22.1 %). Un 13.4 % tenía algún grado de primaria y 1.2 % no contó con escolaridad.

En el aspecto laboral, 79.5 % indicó estar trabajando, mientras que 1.1 % dijo no tener empleo. En 19.4 % de los casos no se especificó. La ocupación más común fue la de empleado, con 58.8 %.

Niñas, niños y partos.

De los nacimientos registrados, 49.4 % correspondió a mujeres y 50.6 % a hombres, con una relación de 102 niños por cada 100 niñas. En seis casos no se especificó el sexo.

El 98.31 % de los nacimientos fueron partos simples y 1.69 % partos múltiples (dobles, triples o más).

El momento más común para registrar a los bebés fue antes de cumplir un año, con 82 % de los casos. Sin embargo, 7.2 % se registró con seis años o más.

Del total de registros, 99.4 % correspondió a bebés vivos y 0.6 % a niños que habían fallecido antes del trámite. En tres casos no se especificó esta condición.

Ciudades y localidades rurales.

El lugar de residencia de las madres evidenció un contraste importante: 54.2 % vivía en localidades de más de 15 mil habitantes, 33.4 % en poblaciones menores, mientras que en 12.4 % no se especificó la localidad.

Este dato refleja que los nacimientos ocurrieron en contextos tanto urbanos como rurales, con diferencias en acceso a servicios y en la dinámica de registro.

Continuidad en los registros de vida.

Las cifras reunidas por el INEGI muestran el mapa de nacimientos en México durante 2024. Cada registro corresponde a una nueva persona con identidad formal y a familias que inician una etapa distinta. El informe ofrece un panorama de edades, condiciones sociales, educativas y laborales que acompañan la llegada de las nuevas generaciones al país.

