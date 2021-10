AMLO responde al #NoLeSaque y no expondrá su investidura

Veracruz.— Aunque senadores de oposición le garantizaron que puede asistir sin temor a la ceremonia de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, a Ifigenia Martínez, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no expondrá su investidura presidencial ante una posible discusión.

Durante la conferencia de prensa en Veracruz, López Obrador reiteró que no asistirá al Senado a la sesión en la que se entrega la medalla Belisario Domínguez porque el “bloque conservador” está muy enojado.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo expresó que cuando se trata de protestas de mujeres se tiene que ser muy respetuoso y no quiere enfrentar el cuestionamiento que le pudiera hacer la senadora Lily Téllez, quien, según López Obrador, convocó a los legisladores a enfrentarlo en el Senado.

LEE “Yo vengo por usted”; senadora ofrece viaje a AMLO

“Una legisladora dijo que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”, refirió.

Un día antes, las senadoras panistas Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez le pidieron a López Obrador que “no le saque” y que acuda al Senado a escuchar a la oposición, “pues de esto se trata de la pluralidad y la democracia”.

Sr Presidente @lopezobrador_ si no quiere ir al @senadomexicano porque algo le preocupa, pierda cuidado, yo vengo por usted y le garantizo que no le haremos nada que usted no haya hecho.



Aquí el mensaje que le dejo en las puertas del palacio donde vive: pic.twitter.com/iNwZFhn5CM — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 4, 2021

ebv