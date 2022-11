Consejeros de la CNDH rechazan llamado a “transformar” al INE: piden a Rosario Piedra que omita interpretaciones políticas

Ciudad de México.— El expresidente Vicente Fox Quesada aprovechó la tradición mexicana de Día de Muertos para dedicarle una calaverita literaria en video.

“Que gacho ser un presidente como él (López Obrador) en la soledad de palacio. En la soledad del poder efímero”, escribió el exmandatario.

A través de redes sociales, Fox Quesada publicó un video de @locutoracrysthal en TikTok, de menos de un minuto de duración.

“Con dedicatoria López, le mandamos su catrina!!”, publicó.

LA CALAVERITA DICE:

También morirse es de suerte.

Cuando venga ya el momento.

Lo llevaron al seguro y no había medicamento.

Vino por Andrés Manuel y se lo llevó a empujones.

Ahora quien va a mantener a tantísimos huevones.

Prometió un chingo de cosas y cumplirlas nunca pudo.

No pensó que se la haría muchas bolas el engrudo.

Y es que el tiempo no perdona de lengua se come un plato.

La edad no le permitió cumplir con su mandato.

Ya se nos murió el viejito, ya descansa en el panteón.

Y se da por concluida la Cuarta Transformación.

ORIGEN DE CALAVERITAS LITERARIAS

La calaverita literaria es una de las tradiciones literarias más importantes de nuestro México. Están conformadas por una serie de versos rítmicos o epigramas (composiciones poéticas breves que expresan pensamientos satíricos o ingeniosos).

Sin embargo lo que las hace destacar es que tienen como motivo principal la muerte vista desde la sátira, la picardía y la ironía.

A su vez en los formatos actuales, suelen ir publicadas y decoradas con imágenes caricaturescas de la persona, temática, o asunto al que se le dedican los versos.

