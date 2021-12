Corrupción socava confianza en la política: Lorenzo Córdova

Ciudad de México.- La corrupción socava la confianza de la ciudadanía en la política, desgasta la credibilidad de las instituciones y alienta el desencanto y la decepción con proyectos que en un momento dado recibieron el respaldo popular en las urnas, aseguró el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Durante su participación en la inauguración del Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina: Pesos y contrapesos, celebrado en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Córdova Vianello destacó la necesidad del involucramiento de la ciudadanía en el combate a este flagelo que aqueja a México.

En este sentido, consideró que la construcción de una vida pública limpia, transparente, con rendición de cuentas y con controles institucionales y democráticos para el ejercicio del poder requiere de una ciudadanía activa, crítica, informada y exigente con quienes ejercen el poder.

“Para desterrar este mal de nuestra vida pública será necesario que nos involucremos todas y todos: las instituciones del Estado, los tres Poderes de la Unión, los organismos autónomos constitucionales, la sociedad civil y, desde luego, la academia”, abundó.

Córdova Vianello recordó que la transición democrática no ha implicado la erradicación de estas muy arraigadas, penosas y condenables prácticas.

Ello, dijo, permitió el arraigo de la idea en el imaginario colectivo de que todos son iguales y produjo el desencanto que en buena medida empujó una tercera alternancia en los comicios presidenciales de 2018.

La corrupción no termina por decreto o buenas intenciones

Mauricio Merino, director del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, celebró la realización del Seminario en un entorno ominoso en el que las instituciones que brindan contrapeso al poder están siendo estigmatizadas, como si formaran parte de territorio enemigo y abominable.

Frente a ello, agregó, el propio Seminario que se realiza en su décima edición es en sí un acto de rebeldía que pretende convertirse en un contrapeso ante los excesos y abuso del poder público por una década, junto con acciones que se han emprendido desde las organizaciones que participan para documentar cada acto de corrupción que se ha vivido en México.

Por su parte, Lourdes Morales, Coordinadora por la Red por la Rendición de Cuentas, enfatizó la importancia de promover encuentros de reflexión e intercambio de ideas y no de perjuicios, un intercambio civilizado de opiniones basado en argumentos y no en estereotipos, sobre todo por la abierta amenaza que viven instituciones emblemáticas de la democracia.

Afirmó que el Seminario habla de corrupción ante la certeza de que éste es uno de los principales problemas públicos que aquejan a México, que no terminan por decreto o por buenas intenciones “y hay evidencia de ello”.

Corrupción debe enfrentarse como un problema sistémico

Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró que la corrupción es una de las causas de ineficacia gobernativa y del desencanto democrático que, al ser una consecuencia de la construcción histórica de nuestro sistema político, debe enfrentarse como un problema sistémico que se ancla en nuestras estructuras administrativas, políticas y sociales.

Frente a ello, estimó fundamental la discusión sobre cómo reforzar los controles de vigilancia, control y sanción de actos de corrupción, para lo cual refrendó el compromiso de la institución que encabeza a través del impulso a la máxima publicidad, un elemento fundamental para el combate a la corrupción al permitir la verificación del cumplimiento de la normatividad, la identificación de irregularidades, el combate a la ineficacia y la promoción de denuncias a partir de pruebas contundentes.

Elisa Gómez, Coordinadora de Diálogo Político de la Fundación Friedrich Ebert, habló sobre la debilidad estatal como la principal enemiga de la construcción de la democracia que imposibilita la construcción de un programa socialdemócrata en México.

No obstante, dijo, será imposible lograr este objetivo mientras no estén dadas las condiciones democráticas básicas: un Estado de Derecho funcional, condiciones para la participación ciudadana y la garantía de derechos. “Y esto no se va lograr con Estados débiles”.

