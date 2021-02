Diputados aprueban dictamen de Ley de la Industria eléctrica

Ciudad de México.- El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Leonardo García, aseguró que es muy aventurada esta apertura, por lo que espera que se hayan calculado y sopesado los riesgos y beneficios de la apertura de los planteles educativos.

Leonardo García explicó en entrevista con Siete24.mx, que Esperemos que haya hecho muy bien sus cálculos la Asociación Nacional de Escuelas Privadas (ANEP), porque venimos de un mes donde la cantidad de muertos fue de mil diarios como promedio, más de 32 mil al cierre de enero y estamos a punto de entrar a una semana vacacional como la que hubo en navidad y seguramente habrá un rebrote.

Señaló que la UNPF está consciente de que Aprende en Casa no está funcionando, no hay un aprendizaje serio.

Hay indicadores en bachillerato que dicen que solo 37% de los alumnos afirma haber aprendido algo durante la pandemia. Dos, estamos conscientes de que la afectación a la escuela particular es de más del 31% de su colegiatura y tres, necesitamos activar el sector educativo.

Hay un amplio sector que asegura que no va a mandar a sus niños en estas condiciones a la escuela, ¿Quién es el sector que más insiste en que ya se abran las escuelas como sea?, es el que tiene más recursos, que no le preocupa si hay enfermedad o no y que se siente con la suficiente capacidad económica para internar a alguien.

El otro sector no está muy feliz para decir que se manden a la escuela y que se abran.

Además, añadió que el modelo educativo actual no ha funcionado en México: “estamos conscientes de que el modelo de aprendizaje a distancia del país no esta funcionando, el 37 por ciento de alumnos de secundaria y preparatoria afirma que han aprendido algo, pero el otro 63 dice que no le ha servido de nada.”

El presidente de la ANPF, añadió que se debe tener un regreso a clases de manera gradual, con pocos alumnos y se debe tomar la decisión en conjunto y con diálogo entre todas las partes involucradas: “sentándonos en la mesa padres de familia, directivos de escuelas, autoridades educativas, municipales, estatales o federales para evitar un mal mayor.”

El presidente de la UNPF indicó que 4.1 millones de alumnos desertaron de este sistema educativo y aún no se ha dimensionado de que tamaño será el costo, por lo que la propuesta será que se termine el curso a distancia.

Propuesta de Regreso a clases presenciales de la UNPF

De manera paulatina

De manera gradual

2 días para ir a la escuela

