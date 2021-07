Frenan a Morena y La Jornada para difundir Consulta Popular

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Luego de reconocer que una mayoría se opone al regreso a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es indispensable el retorno a las escuelas a finales de agosto.

“Y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases”, expresó en apasionada defensa de su argumento de que es necesaria la convivencia de los menores por cuestiones de salud mental.

Aunque no precisó si ya existe un protocolo de seguridad para un regreso que garantice la salud de los menores y adolescentes y el buen estado de los planteles que por más de un año fueron cerrados, López Obrador anunció la próxima semana habrá información sobre el tema.

¿Y LA SECRETARIA DONDE ESTÁ?

Adelantó que la próxima semana asistirá a la conferencia mañanera la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para explicar las acciones del regreso a clases; y convocó a maestros, autoridades y padres de familia para que alisten las aulas con orden y limpieza.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que sólo México y Bangladesh, son los dos países que más tiempo han tenido cerradas las escuelas, porque en otros países se ha dado ya el regreso a clases presenciales.

Consideró el jefe del Ejecutivo que por desconocimiento o por otros intereses muchos grupos sociales se han expresado en contra del retorno a las aulas, luego de un largo confinamiento de niños y adolescentes que sufren la ausencia de sus compañeros.

PADRES Y MAESTROS A LIMPIAR

Respecto al abandono en que se encuentran los planteles educativos, López Obrador convocó a las madres y padres de familia, maestros, así como autoridades municipales y estatales para que ayuden a restablecerlas para un adecuado regreso a las clases.

“Hay como una postura de que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales”, advirtió.

NO ME IMPORTA

Con la ironía que lo caracteriza, criticó una encuesta en la que la mayoría se opone a las clases presenciales, “¿qué es eso?”, preguntó y un reportero le argumentó que es por falta de la vacuna a los menores.

-Pero eso es en todo el mundo, vamos a suponer como dicen los abogados, aceptando sin conceder, que es porque no están vacunados los niños, pero la realidad en que en todo el mundo aun no están vacunados los niños.

Por lo que concluyó: “no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos”.

Finalmente atribuyó las manifestaciones en contra de su gobierno a sus adversarios, que “se montan en cualquier asunto para llevarnos la contraria”.

