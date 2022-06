“Hay tiro desde hoy”, advierte Va por México a AMLO y Morena

Ciudad de México.- En México está latente una escasez de alimentos ante los problemas inflacionarios provocados por la Guerra en Ucrania, el desabasto de insumos desde Asia, el rebrote de la pandemia y el factor de la sequía que azota una gran parte del territorio nacional.

Así lo alertó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

“Tenemos que establecer políticas públicas que vayan dirigidas a aumentar la producción de alimentos en nuestro país, se anunció un tema de tratar de incrementar la producción de ciertos productos como maíz, frijol, arroz y otros cultivos.

Te puede interesar: Advierte Banxico “alto costo social” por inflación en alimentos

Sin embargo, estos apoyos se están dando para muy pequeños productores que muchos de ellos son de autoconsumo.

Alimentos en México.

Si queremos incrementar la producción de alimentos, tenemos que tener programas de apoyo y políticas públicas que, si vayan a tratar de elevar volumen”, sostuvo el director general del CNA.

El presidente de la Concamin, José Abugaber, sostuvo que el confinamiento en China por los casos de Covid-19, provocó retrasos en la cadena de suministro de la industria, desabasto e incremento de costos.

El director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Luis Fernando Haro, dijo que los precios de los alimentos son parte de una crisis inflacionaria a nivel mundial https://t.co/zrIUWyrs1z — LíderWeb/NuevoLaredo (@liderweb_mx) June 9, 2022

“Si esto no se soluciona o no se destraba pronto, sí va a haber problema, y aunado a la guerra (de Rusia en Ucrania), vamos a empezar a tener escasez de alimentos, y eso es algo que ya se empieza a ver, que si no hay un cambio en esto, y no se soluciona, como somos un país dependiente, lo que puede tener desabasto en cierto momento”, aseguró el líder de los industriales.

Al ser México, el segundo país importador de maíz, después de China, con 18l millones de toneladas, resulta indispensable tener programas e incentivos de apoyo para promover a pequeños, medianos y grandes productores para competir con empresas de Estados Unidos, en donde sí reciben grandes apoyos.

Cuestionado sobre el confinamiento en China, el presidente de la Concamin expresó: “Sí hay un problema que se puede venir, porque insisto las cadenas no están actuando.

Lo que estamos haciendo los empresarios es prepararnos meses antes de esto, para que no nos vuelva a pasar, tenemos que inventariar cuatro o cinco meses antes, eso representa un costo financiero y económico para las compañías”.

Alimentos en México.

Recientemente, organismos internacionales alertaron sobre la crisis alimentaria que podría derivarse en los próximos meses, si la guerra en Ucrania no concluye y si los incrementos en los precios básicos sigue al alza.

“Ahorita estamos hablando de precios elevados de alimentos y lo que sería muy grave y desastroso para nuestro país, es que teniendo el potencial para poder producir los alimentos hubiera un desabasto y empezáramos a ver que no alcanzan para la población”, acotó el director del CNA.

ARH