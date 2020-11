INE instala comité para Consulta Infantil y Juvenil 2021

Ciudad de México.- Los tradicionales nacimientos de nuestro país, hechos por manos artesanas mexicanas viven sus peores tiempos a causa de la crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

Además de las nulas ventas parece que la navidad carecerá color este año.

Muchos negocios como el de doña Carmen Brito están a punto de la quiebra debido a que no pueden sostener los costos fijos como son la renta, luz y la nómina de los trabajadores.

Aunque la tradición y el amor a su labor los sostiene con la esperanza en que se pueda volver a vender sus figuras de pasta en esta época decembrina.

Sus manos en innumerables ocasiones han sido las protagonistas de como estos nacimientos cobran vida para ser colocados bajo el árbol de navidad o en un lugar especial.















Ahora la incertidumbre esta a flor de piel, porque ella comentó a Siete24.mx, que este fin de año la figuras que ha creado quizá no encuentren un lugar porque las personas no comprarán su mercancía.

Los nacimientos se conforman de ocho a nueve figuras.

La sala de su casa ya está llena de nacimientos, aquí María, José, Los Tres Reyes Magos, el Arcángel, San Gabriel, y por supuesto los animalitos son los protagonistas del escenario perfecto para la llegada del niño Jesús, para ello la señora Carmen ha dedicado más de 50 años en fabricar estas piezas únicas.

Yo desde que me casé, mi esposo ya hacía esto y a los 2 meses ya empecé a hacer de todo. Cortar pestañas, pulir, poner ojos, decorar, todo empecé a hacer.

Pintadas con todo detalle, avivan la magia de la navidad, Belem es el enlace entre artesanos y clientes, acostumbrados a vivir en los bazares.

Sin embargo para este 2020 este reto es diferente, porque la pandemia del Covid-19 amenaza con margar la fiestas decembrinas, pues posiblemente sus ventas sean limitadas.

El día de hoy ya se comercializan totalmente diferente a cómo estábamos acostumbrados.

Nosotros ahorita estamos en todas las e-comers, o sea vendemos en las plataformas digitales para hacérselos llegar al cliente.

No sale y ya nosotros se lo hacemos llegar, así es como ahorita lo estamos comercializando.

Para Carmen se vuelve más triste este momento y es que hace poco perdió a su compañero de vida, quien le dejó de herencia el mejor oficio el de los nacimientos hechos a mano.

Siento mucha tristeza, sobre todo porque ya no está mi esposo y ahorita cómo vamos a sobrevivir si no vendemos. Ya no se puede trabajar.

Sin saber en donde poner sus nacimientos a la venta, para que la gente se los lleve a casa; la fe de doña Carmen no decae y como ella dice, aquí los milagros también esperan.

