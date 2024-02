López Obrador: No fue error difundir teléfono de periodista

Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) iniciará una investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de una periodista de The New York Times, sucedida en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este jueves, López Obrador exhibió una carta de la corresponsal del New York Times en México, Natalie Kitroeff, que incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación de supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

El Instituto se declara a la espera de la posible denuncia que surja de este asunto y establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Asimismo, el diario New York Times calificó de inaceptable que se difundieran los datos de una reportera que realiza un un reportaje sobre supuestos vínculos de algunos colaboradores del mandatario con el narcotráfico

“Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportera y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre” publicó New York Times.

López Obrador calificó de “pasquín” al New York Times (NYT) por indagar presuntos pagos del narcotráfico que recibió su campaña electoral de 2018 con base en una investigación de Washington, ahora cerrada, que involucró también a sus hijos.

“Lo que digo es que el periódico este New York Times no deja de ser un pasquín y no les gustó (la entrevista a otro medio) porque ayer la corresponsal envía a Jesús (Ramírez) un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA”.

López Obrador leyó el cuestionario enviado a la vocería de la Presidencia en el que se consulta si el gobierno conocía la investigación que señala reuniones y pagos millonarios a “aliados cercanos” del presidente por parte de cárteles de la droga.

Estas son las preguntas de Natalie Kitroeff

1 La investigación de autoridades estadunidenses, basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó alegatos de que aliados cercanos al presidente se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final, la investigación fue cerrada luego de que autoridades estadunidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020.

¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente? De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece?

2 Según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del Cártel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio?

3 Otro informante relató que, tras la elección del presidente, uno de los fundadores del Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador -uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial- con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio?

4 Un tercer informante contó a los investigadores (No sé si del gobierno de Estados Unidos o los del New York Times que los cárteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a este testimonio?

5 La investigación también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera.

¿El presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero u ocurrieron a sus espaldas? ¿A cambio de qué podrían haberse dado esos pagos?

6 Cuando se publicaron los trabajos de ProPublica, Insight Crime y DW sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador en la mañanera del 1 de febrero.

¿De qué manera esta nueva revelación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países?

¿Disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos? ¿Por qué o por qué no?

7 ¿Hay algún otro comentario que el presidente o usted quisiera agregar?

“Muchas gracias por su atención. Le recuerdo que esperamos sus respuestas a las 17:00, el 21 de Febrero. Saludos, Natalie Kitroeff”, cerró la petición.

