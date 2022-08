Solicitan desafuero de Alito Moreno; No espero justicia responde el priista

Ciudad de México.— El titular de la Fiscalía de Campeche, Renato Sales Heredia, acudió a la Cámara de Diputados para solicitar que se inicie el proceso de desafuero contra el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

Acompañado por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva; el Fiscal anticorrupción, Loreto Verdejo y el senador por Campeche, Arturo Moo; Sales Heredia explicó el procedimiento que iniciaron las autoridades ministeriales de la entidad en contra del priista, al que se le acusa de presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, al ser actualmente diputado federal, no puede ser procesado como cualquier otro ciudadano, situación que motivó a que se diera paso al proceso de desafuero con el área jurídica de la Secretaría General de la cámara baja.

En respuesta, Alejandro Moreno, aseguró que el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

De Morena no espero justicia, espero venganza. pic.twitter.com/oUu4CSnKuP

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, afirmó Moreno.