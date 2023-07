Prostitución y pornografía, graves problemas en México: Unión Mujer

Ciudad de México.- Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México, 2,065 personas de 0 a 17 años (1,511 mujeres y 554 hombres) han sido víctimas de trata de personas de enero de 2015 a enero de 2023.

La explotación sexual es una de las formas más comunes de trata de personas en México.

Mujeres y niñas son engañadas con falsas promesas de trabajo o mejores oportunidades para luego ser sometidas a esclavitud sexual.

Además, se registran casos de trata con fines de trabajo forzado, mendicidad y extracción de órganos.

Las rutas migratorias que atraviesa México representan una vía de acceso para los traficantes de personas que lucran a expensas de los migrantes vulnerables.

Esto agrava la problemática y pone en evidencia la necesidad de una cooperación internacional para abordar este crimen transnacional.

“En México, todavía tenemos mucho camino por recorrer; no entendemos claramente el problema de la trata, no hay un seguimiento por parte de las autoridades de los casos, no existe un censo fiable”, señaló Paulina Amozurrutia, Directora de Unión Mujer.

Ni mucho menos la reparación del daño a las víctimas

De acuerdo a cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el promedio mensual de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas en México ha aumentado de 15.6 entre enero de 2015 y diciembre de 2018 a 26.9 entre enero de 2019 y enero de 2023.

Durante la administración del presidente Andrés Manuel, de enero de 2019 a enero de 2023, el número de personas de 0 a 17 años que han sido víctimas de trata de personas en el país se ha elevado a 1,317 casos (980 mujeres y 337 hombres).

Los Estados donde más se registra trata de personas durante el primer trimestre del 2023, de entre 0 y 17 años, son Sinaloa con 17 casos, Ciudad de México con 6 y Nuevo León con 4.

¿Qué pasa en México?

Lamentablemente, México no es ajeno a esta realidad que representa una forma moderna de esclavitud.

A nivel internacional, nuestro país ocupa el tercer lugar a escala global en ese delito.

México se encuentra detrás de Tailandia y Camboya (Organización Internacional A21).

En este sentido, de acuerdo al Reporte de Trata de Personas 2022 de la Embajada de Estados Unidos en México, el gobierno del presidente López Obrador no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas.

Tal es el caso, durante la pandemia de COVID-19, México permaneció en el Nivel 2, lo cual significa que no se cumplieron con las normas pactadas.

No se asignaron recursos a un fondo de asistencia a víctimas, los servicios generales para las víctimas fueron inadecuados.

Así mismo, hubo pocos servicios para víctimas masculinas, víctimas de trabajos forzados y víctimas de zonas rurales. No se investigó, ni se procesó y condenó a ningún funcionario involucrado.

A pesar de lo anterior, el gobierno federal informó un número significativamente menor de víctimas de trata.

El gobierno federal ha decidido dejar a un lado el tema de la mujer, reduciendo el presupuesto, anulando los programas públicos y debilitando a las instituciones que luchaban contra estos graves problemas.

“Para el presidente, las niñas, niños y mujeres no son prioridad”, criticó Amozurrutia Navarro.

Desde Unión Mujer exigimos la intervención urgente de las autoridades para que de conformidad con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos:

1. Se inicien carpetas de investigación de oficio por cada uno de los Estados del país. Lo anterior considerando que dicho delito debe perseguirse de oficio en términos del artículo 7 fracción III de la Ley General.

2. Se implementen las medidas de protección en favor de las víctimas para proteger sus derechos humanos a la vida, la libertad y la dignidad.

3. Se reconozca el carácter de víctimas en términos de la Ley General de Víctimas a fin de que accedan al régimen de protección y reparación integral y, en particular, que se garantice la “no repetición” de la violación de sus derechos humanos.

Es indispensable generar programas de formación en Educación Media Superior basado en la dignidad de la persona.

Además de la regulación socioemocional y las relaciones de pareja saludables que permitan erradicar la violencia contra la mujer y otros grupos vulnerables.

Ante este panorama, en el Día Mundial Contra la Trata de Personas, es importante que la sociedad mexicana se una en un llamado a la acción.

La prevención y sensibilización son fundamentales para reconocer las señales de alerta y evitar caer en las redes de los traficantes.

Es esencial fomentar la colaboración entre las instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y la sociedad en general para abordar esta problemática de manera integral.

