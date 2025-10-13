CDMX
“Reducir riesgos es invertir en vida”: especialista advierte que México sigue aprendiendo después del desastre
Ciudad de México.- México sigue aprendiendo después del desastre. “Nos acordamos del riesgo cuando ya nos llegó”, comentó el ingeniero Guillermo Moreno, presidente nacional del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (INCIDE).
Moreno Ríos Aseguró que el país tiene leyes, especialistas e instituciones, pero carece de voluntad y ética para convertir la prevención en una verdadera política pública.
“Tenemos instituciones, normas y bastantes especialistas, pero seguimos aprendiendo después de que se nos presenta un desastre. Cuando se apaga la emergencia, también se apaga la memoria”, declaró Moreno en entrevista con siete24.mx.
En el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, el especialista, académico y promotor de la gestión integral de riesgos, advirtió que reducir el riesgo no es una tarea técnica, sino una obligación ética y humana, porque de ella depende el cuidado de la vida y la dignidad de las personas.
“No basta con construir muros; hay que construir con conciencia”, subrayó.
Más discurso que prevención
Para el presidente de INCIDE, México vive con más discursos que presupuestos, y con demasiadas fotos políticas y pocos resultados técnicos.
“Al político le encanta salir con los pantalones remangados entregando víveres. Pero reducir riesgos significa invertir en prevención, no en la emergencia per se”, señaló.
Moreno explicó que la reducción del riesgo depende de cuatro factores: amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidad.
“La fórmula del riesgo es igual a amenaza por exposición por vulnerabilidad, entre la capacidad. Si aumentamos nuestra capacidad, económica, cultural, técnica, reducimos el riesgo. Eso se logra con educación, conocimiento y prevención”, puntualizó.
El experto destacó que la prevención es una expresión de respeto por la vida humana.
“Vale más prevenir que lamentar, y el día que logremos alinear técnica, voluntad y ética, ese día reduciremos el riesgo de verdad”, afirmó.
Ignorancia, indolencia y corrupción: la tormenta perfecta
Moreno identificó tres factores sociales que agravan los desastres en México: la ignorancia, la indolencia y la corrupción.
“Esos tres elementos alineados forman la tormenta perfecta”, advirtió.
Recordó que muchos funcionarios carecen de preparación para los cargos que ocupan y que parte de la ciudadanía también contribuye al problema con falta de corresponsabilidad.
“Los marcianos no vienen y tiran la basura. La tiramos nosotros y luego culpamos a la autoridad cuando nos inundamos”, ejemplificó.
La corrupción en la construcción y en la supervisión de obras es otro detonante.
“Existen normas robustas, pero hay verificadores complacientes. Se construye con materiales distintos a los proyectados, y eso cuesta vidas”, indicó el especialista.
Para Moreno, la ingeniería civil tiene un papel moral y social irrenunciable:
“Un médico puede perder un paciente; un ingeniero puede perder a cien si hace mal su trabajo”.
Por eso insiste en que las universidades deben formar profesionales con sentido ético, capaces de diseñar ciudades seguras y resilientes.
La prevención empieza en casa y se multiplica en comunidad
Más allá de las obras y los planes gubernamentales, Moreno recordó que la prevención inicia en casa. Revisar instalaciones eléctricas, fijar muebles, practicar simulacros y hablar del tema con los hijos son acciones básicas.
“De lo que no se habla no se aprende, y de lo que no se practica se olvida”, expresó.
Consideró que las escuelas deben incluir la protección civil en su currículo, al igual que las familias deben fomentar la cooperación vecinal.
“La prevención comunitaria es cooperación con propósito. Nadie se salva solo”, sostuvo.
Desde su experiencia con la iniciativa internacional ARISE, apoyada por Naciones Unidas, Moreno ha trabajado con el sector privado para impulsar una cultura de inversión en resiliencia.
“Reducir riesgos no es un gasto, es una inversión en vida y futuro. Si un empresario no es capaz de cuidar a su familia, difícilmente cuidará a su empresa y a sus trabajadores”, advirtió.
“Trabajar en resiliencia empresarial no es solo cuidar la empresa, es cuidar también la comunidad donde viven los trabajadores”, concluyó.
“Cereza”, la perrita que sobrevivió a la explosión de Iztapalapa ya tiene hogar
Una historia de esperanza tras la tragedia
Ciudad de México.— Después del trágico accidente por la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, una historia de esperanza emergió entre los escombros. “Cereza”, una perrita que sobrevivió al siniestro, fue oficialmente adoptada por la organización Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Díaz F.”
El incidente ocurrido en agosto pasado dejó 31 personas fallecidas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
En medio del caos, rescatistas encontraron a la perrita herida, desnutrida y con quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo.
Un rescate marcado por la pérdida y la resiliencia
“Cereza” fue trasladada a una clínica veterinaria, donde el personal confirmó que además estaba de encargo. Debido a las lesiones provocadas por la explosión, los médicos veterinarios realizaron una cesárea de emergencia.
Más para leer: “Perdí a mi futura esposa”: la despedida para Ana Daniela por parte de su novio
El procedimiento dio lugar al nacimiento de cinco cachorros, pero cuatro murieron poco después por complicaciones derivadas del parto prematuro.
El único sobreviviente fue “Cerecito”, un cachorro que se convirtió en símbolo de resistencia dentro de la fundación. A un mes de la tragedia, ambos animales mostraron signos de recuperación gracias al tratamiento y los cuidados médicos.
En declaraciones compartidas por la organización en redes sociales, representantes de Huellitas afirmaron que la recuperación avanzaba favorablemente:
“Ella está mejorando muchísimo. ‘Cerecito’ es un ángel, todo un guerrero”.
La fundación decidió quedarse con ellos
La fundación Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Díaz F.”, con sede en la Ciudad de México, informó que tanto “Cereza” como su cachorro no serían puestos en adopción. Permanecerían bajo el cuidado permanente de la organización.
Los rescatistas explicaron que ambos animales permanecerían en observación veterinaria para evitar complicaciones médicas.
La organización reiteró su compromiso con el bienestar de animales rescatados de situaciones extremas y recordó la importancia de la atención médica inmediata en casos de siniestros urbanos.
Una historia que inspira empatía
La historia de “Cereza” conmovió a miles de usuarios en redes sociales, donde Huellitas compartió imágenes de su recuperación.
La fundación invitó a la ciudadanía a apoyar las labores de rescate y cuidado animal en la capital mexicana.
Proponen mayor castigo por abandono de bebés ante alarmante aumento de casos
Seis años de prisión
Ciudad de México.- En lo que va del año, las noticias sobre recién nacidos abandonados en calles, transporte público o baños, se han vuelto cada vez más frecuentes. Ante esta realidad, el Congreso capitalino busca frenar el abandono infantil con sanciones más severas.
La diputada Olivia Garza de los Santos, del PAN, propone modificar el artículo 156 del Código Penal local, que actualmente castiga este delito con penas de tres meses a tres años de prisión.
“Presentamos una iniciativa para castigar con una sanción de hasta seis años el abandono de menores de edad”, explicó la legisladora.
Garza advirtió que los casos de bebés abandonados aumentaron en 254 por ciento en los últimos años: de 11 en 2020 a 38 lo que va de 2025.
“Los datos son evidentes: hay un incremento de este abandono”.
Sin embargo, endurecer el castigo no debe ser la única respuesta, advierten especialistas. El abandono es un síntoma de una crisis más profunda, marcada por la precariedad, la soledad y la falta de educación emocional.
No podemos responder con más dureza ni con más frialdad
Para Alison González, vocera del movimiento Mujer y Vida, el fenómeno exige una mirada más compasiva y preventiva.
“No podemos responder con más dureza, con más frialdad ante un acto tan crudo como puede ser el de una mamá o un papá que abandona a su propio hijo”, señaló.
“Es una tragedia, es doloroso y debemos reconocer ese dolor, porque partiendo de él podemos elegir entre la ira, la venganza, la justicia sin criterio o el acompañamiento”, agregó.
Alison González subraya que es necesario atender las causas de fondo, ofrecer acompañamiento a las madres en crisis y fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario.
El papel de la educación emocional
La abogada Paulina Hernández Torruco, especialista en neurodivergencia, coincide en que el abandono responde a un desequilibrio emocional y cerebral momentáneo.
“El abandono se puede dar cuando el sistema límbico, que ante una situación inesperada entra en crisis; la amígdala se activa, se nubla el pensamiento y no vemos otra salida”, explicó.
Hernández propone implementar programas de educación emocional obligatorios en las escuelas públicas, para enseñar a niñas, niños y adolescentes a reconocer y controlar sus emociones desde edades tempranas.
Un problema social que exige empatía y prevención
Tanto legisladores como especialistas coinciden en que el abandono infantil es una tragedia que refleja una crisis de valores, apoyo y contención emocional. Endurecer las penas puede ser un paso necesario, pero sin políticas públicas de prevención, educación y acompañamiento, no será una solución.
CDMX
Licencias de paternidad: una pieza clave para la igualdad y la corresponsabilidad familiar
Se considera insuficiente
Ciudad de México. — En la capital del país, la conversación sobre la igualdad en los cuidados cobró fuerza con el llamado a promover licencias de paternidad más amplias.
El tema colocó sobre la mesa una realidad urgente: los padres necesitan tiempo para criar, acompañar y compartir las responsabilidades del hogar, no sólo para trabajar.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la corresponsabilidad familiar es esencial para alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral.
Sin embargo, en México, los padres solo cuentan con cinco días de permiso por paternidad según la Ley Federal del Trabajo, mientras que las madres tienen 14 semanas.
Esta diferencia prolonga los estereotipos y mantiene sobre las mujeres la carga principal de cuidado y crianza.
Los primeros días también son de los padres
El diputado Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, recordó que esos primeros días son fundamentales para el desarrollo emocional del recién nacido y para fortalecer los vínculos familiares.
“Las tareas de crianza no deben recaer únicamente en las mujeres. Los hombres también deben tener espacio y tiempo para cuidar”, expresó durante la sesión del Congreso de la Ciudad de México.
La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la capital ya reconoce el derecho de los padres a 10 días de permiso de paternidad, pero su aplicación sigue siendo limitada.
Más para leer: Licencia de paternidad más justa: el llamado de los padres
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) advirtió que la penalización por maternidad continúa afectando el acceso y permanencia de las mujeres en el trabajo.
Según el organismo, en 2025 el embarazo y la maternidad siguieron siendo las principales causas de discriminación laboral en la ciudad.
Corresponsabilidad y cambio cultural
La OIT señala que más del 75% de las personas económicamente activas en México son hombres, mientras que solo 45.5% son mujeres.
De ellas, más de la mitad trabaja en la informalidad y siete de cada diez ganan entre 200 y 400 pesos diarios. Lo anterior, a decir de expertos, agrava las desigualdades.
La falta de permisos de paternidad amplios refuerza el círculo de desigualdad, porque mantiene a las mujeres como cuidadoras principales y limita la participación de los padres en el hogar.
Permitir a los hombres acompañar la crianza reduce el estrés familiar, fortalece el vínculo afectivo con los hijos. Además, mejora la salud emocional de ambos padres, según diversos estudios de la OIT y UNICEF.
Además, las empresas que otorgan licencias equitativas registran mayor productividad y compromiso laboral, al fomentar entornos más humanos y balanceados.
“No se renta a familias con niños”: la práctica que buscan erradicar de raíz
Ciudad de México.— Conseguir una vivienda en la Ciudad de México es cada vez más difícil para quienes viven con hijos pequeños o tienen mascotas. Entre precios elevados, requisitos estrictos y cláusulas excluyentes, muchas familias se topan con un muro de discriminación que las deja fuera del mercado de renta.
La vivienda es mucho más que un techo: es el espacio donde se construyen vínculos, seguridad y pertenencia. Por eso, es importante asegurar que ninguna familia sea excluida por su estructura
Derecho a una vivienda sin exclusiones
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de reforma orientada a erradicar la discriminación en los contratos de arrendamiento. El objetivo es garantizar que ninguna ninguna familia con hijos sea rechazada por rentar.
El diputado César Emilio Guijosa Hernández, de Morena, explicó que la iniciativa busca reforzar un principio fundamental: el derecho humano a una vivienda adecuada. Según dijo, el dictamen no invade la propiedad privada, sino que la protege al mismo tiempo que promueve una visión de los derechos sociales y urbanos.
LEE Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración
Un paso hacia la igualdad y el respeto
La reforma propuesta incorpora de manera explícita la prohibición de restringir el acceso a la vivienda por cohabitar con menores de edad.
Para la diputada del Partido del Trabajo, Diana Barragán Sánchez, dijo que esta acción responde a una necesidad urgente. En la práctica, muchas familias se enfrentan a cláusulas que las excluyen de contratos de arrendamiento, lo que genera vulnerabilidad y desigualdad.
“La discriminación en los contratos de renta afecta directamente a las familias con infancias. Con esta reforma se busca eliminar esas barreras que impiden acceder a una vivienda digna”, expresó.
