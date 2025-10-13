“Reducir riesgos es invertir en vida”: especialista advierte que México sigue aprendiendo después del desastre

Ciudad de México.- México sigue aprendiendo después del desastre. “Nos acordamos del riesgo cuando ya nos llegó”, comentó el ingeniero Guillermo Moreno, presidente nacional del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (INCIDE).

Moreno Ríos Aseguró que el país tiene leyes, especialistas e instituciones, pero carece de voluntad y ética para convertir la prevención en una verdadera política pública.

“Tenemos instituciones, normas y bastantes especialistas, pero seguimos aprendiendo después de que se nos presenta un desastre. Cuando se apaga la emergencia, también se apaga la memoria”, declaró Moreno en entrevista con siete24.mx.

En el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, el especialista, académico y promotor de la gestión integral de riesgos, advirtió que reducir el riesgo no es una tarea técnica, sino una obligación ética y humana, porque de ella depende el cuidado de la vida y la dignidad de las personas.

“No basta con construir muros; hay que construir con conciencia”, subrayó.

Más discurso que prevención

Para el presidente de INCIDE, México vive con más discursos que presupuestos, y con demasiadas fotos políticas y pocos resultados técnicos.

“Al político le encanta salir con los pantalones remangados entregando víveres. Pero reducir riesgos significa invertir en prevención, no en la emergencia per se”, señaló.

Moreno explicó que la reducción del riesgo depende de cuatro factores: amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidad.

“La fórmula del riesgo es igual a amenaza por exposición por vulnerabilidad, entre la capacidad. Si aumentamos nuestra capacidad, económica, cultural, técnica, reducimos el riesgo. Eso se logra con educación, conocimiento y prevención”, puntualizó.

El experto destacó que la prevención es una expresión de respeto por la vida humana.

“Vale más prevenir que lamentar, y el día que logremos alinear técnica, voluntad y ética, ese día reduciremos el riesgo de verdad”, afirmó.

Ignorancia, indolencia y corrupción: la tormenta perfecta

Moreno identificó tres factores sociales que agravan los desastres en México: la ignorancia, la indolencia y la corrupción.

“Esos tres elementos alineados forman la tormenta perfecta”, advirtió.

Recordó que muchos funcionarios carecen de preparación para los cargos que ocupan y que parte de la ciudadanía también contribuye al problema con falta de corresponsabilidad.

“Los marcianos no vienen y tiran la basura. La tiramos nosotros y luego culpamos a la autoridad cuando nos inundamos”, ejemplificó.

La corrupción en la construcción y en la supervisión de obras es otro detonante.

“Existen normas robustas, pero hay verificadores complacientes. Se construye con materiales distintos a los proyectados, y eso cuesta vidas”, indicó el especialista.

Para Moreno, la ingeniería civil tiene un papel moral y social irrenunciable:

“Un médico puede perder un paciente; un ingeniero puede perder a cien si hace mal su trabajo”.

Por eso insiste en que las universidades deben formar profesionales con sentido ético, capaces de diseñar ciudades seguras y resilientes.

La prevención empieza en casa y se multiplica en comunidad

Más allá de las obras y los planes gubernamentales, Moreno recordó que la prevención inicia en casa. Revisar instalaciones eléctricas, fijar muebles, practicar simulacros y hablar del tema con los hijos son acciones básicas.

“De lo que no se habla no se aprende, y de lo que no se practica se olvida”, expresó.

Consideró que las escuelas deben incluir la protección civil en su currículo, al igual que las familias deben fomentar la cooperación vecinal.

“La prevención comunitaria es cooperación con propósito. Nadie se salva solo”, sostuvo.

Desde su experiencia con la iniciativa internacional ARISE, apoyada por Naciones Unidas, Moreno ha trabajado con el sector privado para impulsar una cultura de inversión en resiliencia.

“Reducir riesgos no es un gasto, es una inversión en vida y futuro. Si un empresario no es capaz de cuidar a su familia, difícilmente cuidará a su empresa y a sus trabajadores”, advirtió.

“Trabajar en resiliencia empresarial no es solo cuidar la empresa, es cuidar también la comunidad donde viven los trabajadores”, concluyó.

