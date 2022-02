Rescata INM a mil 266 personas migrantes en las últimas 24 horas

Ciudad de México.— Horas antes de que inicie el registro de candidaturas al gobierno de Quintana Roo y los partidos políticos oficialicen a sus aspirantes, trascendieron versiones periodísticas en el sentido de que Roberto Palazuelos no sería elegido como candidato de Movimiento Ciudadano.

Igualmente, trascendió que de no optar por la candidatura de Roberto Palazuelos, el senador de Morena José Luis Pech, sería la opción de Movimiento Ciudadano.

🚨 Movimiento Ciudadano decide que Roberto Palazuelos no será su candidato al gobierno de Quintana Roo. — Azucena Uresti (@azucenau) February 17, 2022

Movimiento Ciudadano y Roberto Palazuelos no han emitido comentarios al respecto. Esta semana el partido naranja aplazó hasta el fin de semana la decisión sobre la candidatura del actor y empresario, la cual estaba contemplada para el 16 de febrero.

POLÉMICAS

Recordar que se anunció la posible candidatura de Palazuelos en Quintana Roo, el llamado Diamante Negro se ha visto envuelto en una serie de polémicas.

No importa que digan que hagan, la verdad siempre sale a la luz ✅. Solo me están haciendo más fuerte, más grande y voy en camino a cumplir con mi destino. Vamos a terminar con el poder corrupto que tanto ha dañado a 🇲🇽. Yo sí amo a mi país, a su gente y voy de la mano de Dios. pic.twitter.com/qyWEUJn8gl — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) February 10, 2022

Una de ellas fue cuando se difundió el video en el que habla sobre su admiración a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

También circuló una entrevista donde confesó haber participado en un tiroteo donde resultaron dos personas muertas.

En otra entrevista, Roberto Palazuelos dijo que estaba “tomando nota” y cuando llegara al gobierno ajustaría cuentas.

REGISTRO

A partir del viernes 18 y hasta el martes 22 de febrero es el periodo para solicitar el registro de candidaturas para gubernatura ante el Instituto Electoral de Quintana Roo.

Movimiento Ciudadano no ira en alianza electoral, mientras que la virtual candidata de la coalición que conforman Morena, partido Verde, Morena y es la actual alcaldesa de Benito Juárez, Cancún, Mara Lezama Espinosa.

PLAN B

A través de un videomensaje, el senador de Morena José Luis Pech, anunció que no apoyará a la candidata, Mara Lezama por la gubernatura a Quintana Roo.

“No acepto la soberbia de los que se han adueñado de Morena. Los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el Verde no está ni remotamente dispuesto a dar. Ahí tenemos Cancún”, dijo.

🟢 No acepto la soberbia de los que se han adueñado de Morena. Los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el Verde no está ni remotamente dispuesto a dar. Ahí tenemos Cancún. #MorenaSinUnidad #QuintanaRoo pic.twitter.com/dkJ7ISPTOH — Dr. Pech (@DrJLPech) February 17, 2022

Asimismo, señaló que seguirá buscando que los quintanarroenses tengan una buena opción para gobernar.

“He constatado que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral. Por eso he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena”, sentenció.

ebv