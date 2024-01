“Un señor vestido de mujer”: AMLO aclara saludo a Salma Luévano

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió al diputado trans de Morena, Salma Luévano, como “un señor vestido de mujer”.

El fin de semana circuló un video de la visita del mandatario a Motul, Yucatán, donde el diputado trans se acercó a López Obrador le saludó de mano y de beso.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador negó haber rechazado el saludo de Salma Luévano, diputada federal trans, y aseguró que él besa también a hombres.

“Ayer (el periodista Joaquín) López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan”.

El mandatario dijo que cualquier hombre tiene sentimientos y el domingo besó a muchos.

“¿Cómo no? Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar y no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?. Hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso”, explicó.

