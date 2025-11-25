Arzobispo de Miami pide una reforma que proteja la dignidad de los migrantes y sus familias

Miami, Estados Unidos.— El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, hizo un llamado directo a la Iglesia católica en Estados Unidos para asumir un papel más activo frente al incremento de deportaciones durante la segunda administración del presidente Donald Trump.
El prelado pidió “hacer más presión” al Congreso y a la Casa Blanca para acelerar una reforma migratoria que considere la realidad humana y laboral de millones de personas.
En entrevista concedida a la agencia EFE, publicada en Miami, Wenski afirmó que los católicos no pueden limitarse a pronunciamientos generales.
“En estos días tenemos que tratar de hacer más presión al Congreso para que los congresistas hagan los cambios necesarios”, dijo.
Añadió que la postura de la Iglesia no busca confrontación.
“No queremos ser enemigos de nadie y somos americanos”, aseguró.
Obispos alertan sobre leyes “inadecuadas y anticuadas”
El arzobispo recordó que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) aprobó en noviembre un mensaje especial durante su Asamblea Plenaria de Otoño, en el que se pidió actualizar la legislación migratoria. El documento fue respaldado por diócesis del país ante el aumento de detenciones en frontera y redadas en zonas urbanas.
Wenski subrayó que la jerarquía católica lleva décadas insistiendo en este tema.
“Los obispos nunca han sido silenciosos sobre este tema”, afirmó en la misma entrevista.
Explicó que él mismo ha trabajado durante más de 20 años para impulsar una reforma migratoria que contemple un trato digno para las personas aprehendidas.
“No deben burlarse de ellos, no deben maltratarlos, deben tratarlos con humanidad”, destacó.
Cifras del Departamento de Seguridad Nacional indican que cerca de 400 mil migrantes fueron expulsados en los primeros 250 días del nuevo periodo presidencial de Trump.
Las proyecciones oficiales estiman que la cifra podría alcanzar las 600 mil expulsiones durante el primer año de la administración.
Respuesta del Gobierno y tensión con autoridades federales
Las declaraciones de Wenski se difundieron días después de que Tom Homan, conocido como “el zar de la frontera”, respondiera públicamente al pronunciamiento episcopal.
En declaraciones retomadas por medios nacionales, Homan afirmó que “la Iglesia católica está equivocada” y que “necesitan gastar su tiempo en arreglar la Iglesia”.
El arzobispo rechazó esa interpretación.
“Entiendo que él está un poquito sensible al tema”, respondió Wenski.
Añadió que el mensaje de los obispos no pretende atacar a los agentes migratorios, y recordó que muchos de ellos incluso son católicos practicantes.
Wenski también criticó el enfoque de las deportaciones masivas. Afirmó que las autoridades deben reconsiderar su estrategia.
“La Administración ha tratado de deportar, mucha gente puede decir que están aplicando las leyes, pero esas leyes son inadecuadas y anticuadas y, por lo tanto, injustas”, precisó.
Preocupación por el impacto en familias trabajadoras
El arzobispo reconoció logros del Gobierno en materia de seguridad fronteriza. Dijo que el presidente Trump “logró cerrar la frontera” y cuenta con el respaldo de quienes buscan retirar de las calles a personas peligrosas.
Sin embargo, alertó sobre las consecuencias para familias que viven y trabajan de manera honesta.
“No queremos que las abuelas, las hijas, las niñas o los hombres que están trabajando duro, que los detengan para deportarlos”, declaró.
Sostuvo que una economía estable requiere mano de obra migrante y pidió que la discusión no se limite a criterios punitivos.
Wenski encabeza una arquidiócesis con cerca de 1.3 millones de católicos, entre ellos amplias comunidades de origen latino y haitiano. El prelado habla español, inglés y criollo haitiano, lo que ha facilitado la expansión de servicios pastorales y legales para recién llegados.
Miami, una diócesis marcada por el crecimiento migratorio
En octubre pasado, Wenski presentó su carta de retiro al papa León XIV, al cumplir 75 años, como marca el derecho canónico.
Aclaró que esto no implica necesariamente su salida inmediata, pues su “salud es bastante buena” y la decisión final corresponde al pontífice.
La arquidiócesis estima que Miami ha recibido “por lo menos 250 mil personas” procedentes de diferentes países en los últimos dos o tres años.
El arzobispo explicó que continúan adaptando sus servicios ante ese crecimiento.
“Viene gente del norte, pero también sigue viniendo gente del sur y estamos tratando de crear un espacio para todos para que se sientan en casa”, indicó.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Perú elimina el uso del concepto “género” para evitar ideologización
Perú.— El Congreso de Perú aprobó la “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, una reforma que cambia definiciones, elimina el enfoque de género en documentos oficiales y plantea un nuevo esquema de educación sexual con base científica y biológica.
“Estamos muy felices. Es una victoria para todos aquellos que defendemos la vida y la familia. Lo que hemos hecho es volver al inicio”, aseguró la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.
Un cambio normativo que regresa a la intención de 2007
La nueva ley establece que todas sus disposiciones aplican exclusivamente a mujeres y hombres biológicos. El Congreso sustituyó la expresión “igualdad de género” por “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, argumento presentado como un retorno al planteamiento original de la norma aprobada en 2007.
La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, autora de la iniciativa, afirmó que con esta decisión el Estado recupera la noción de igualdad entre mujeres y hombres sin conceptos que, a su juicio, modificaron la interpretación del marco legal.
Indicó que la reforma busca claridad en la construcción de políticas públicas y celebró la aprobación como un paso firme en defensa de principios y valores centrales para la vida social peruana.
Transformación de los enfoques en documentos y políticas públicas
La reforma plantea que todo documento de gestión del aparato público deberá adoptar el “Enfoque Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. Esta definición sustituye al “Enfoque Transversal de Igualdad de Género”, utilizado durante los últimos años en manuales, planes institucionales y políticas sectoriales.
Además, la ley ordena que cualquier referencia en normativas vigentes a conceptos como “Enfoque de Género”, “Igualdad de Género” o términos similares se interprete como “Enfoque de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. La disposición busca uniformidad en el lenguaje normativo y directrices actualizadas para entidades estatales.
Capacitación para operadores de justicia con un nuevo marco conceptual
Otra transformación relevante ocurre en la formación de jueces y fiscales. La ley establece que recibirán capacitaciones en “Enfoque de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, reemplazo directo de los programas sobre enfoque de género que formaban parte de la preparación institucional.
La norma incorpora una restricción adicional: ninguna capacitación podrá ser impartida por personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales cuyos integrantes mantengan litigios contra el Estado en tribunales nacionales o internacionales.
Educación sexual con base científica, biológica y ética
El Congreso también modificó la orientación de la educación sexual en el país. La nueva ley sustituye la “Educación Sexual Integral” por un modelo denominado “Educación Sexual con base Científica, Biológica y Ética”.
El planteamiento incluye el principio de participación de los padres en los procesos formativos de sus hijos. La congresista Jáuregui aseguró que la propuesta responde a una demanda constante de familias que buscan claridad en los contenidos impartidos en los centros educativos.
Terminar con cargas ideológicas
La autora de la reforma sostuvo que la incorporación previa del término “género” permitió interpretaciones amplias que, según su postura, modificaron el rumbo de políticas públicas y contenidos educativos. Afirmó que el concepto “puede significar cualquier cosa” y que esa apertura produjo distorsiones en la aplicación institucional.
“Lo que hemos hecho es volver al inicio”, dijo. Explicó que la intención es colocar nuevamente el foco en la igualdad entre mujeres y hombres y asegurar que los estudiantes reciban enseñanza basada en criterios científicos y éticos sin cargas ideológicas.
La legisladora expresó que la votación representa una victoria para quienes impulsan la defensa de la vida y la familia según los planteamientos que expuso en la sesión.
Implicaciones en el Poder Judicial
Además de los cambios educativos y normativos, la ley prohíbe que el Ministerio del Poder Judicial implemente entrenamientos o capacitaciones con contenidos relacionados con ideología de género. La modificación forma parte del paquete de ajustes orientados a replantear el diseño institucional y el lenguaje técnico con el que se elaboran las políticas públicas.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Mundo
El último deseo de una mujer con cáncer: se casó y murió horas después de la boda
Ciudad de México.- Jade Tabra decidió no aplazar más el sueño que compartía desde hacía casi dos décadas con su pareja, Adam Kemp. Sabiendo que el tiempo era limitado, adelantaron la boda que habían planeado para 2026 y la realizaron en su propia casa.
La ceremonia se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas en en Milton Keynes, Reino Unido. Jade falleció esa misma noche, a las 22:45.
La historia se difundió rápidamente en medios británicos y redes sociales debido a la fuerza emocional de los hechos y a la serenidad con que la pareja enfrentó el final.
La familia decidió que la boda debía realizarse aun con la debilidad física de Jade, quien llegó a la ceremonia en silla de ruedas y rodeada de sus cinco hijos.
Lee: A los 84 años, Pilar vuela en paratrike y apunta a la plenitud
La boda se convirtió en un espacio íntimo donde se priorizó la unidad familiar frente a la enfermedad.
Una decisión que no podía esperar
El diagnóstico de Jade llegó en agosto de 2023: cáncer de estómago. Aunque comenzó el proceso médico con esperanza, la enfermedad avanzó de forma agresiva.
Semanas más tarde, los especialistas confirmaron que el cáncer había progresado a fase 4. La noticia fue publicada en medios locales el mismo año, explicando que el tumor se había extendido antes de iniciar cualquier tratamiento.
En septiembre, los médicos comunicaron a la familia que el pronóstico era limitado. Según reportaron los medios regionales, los especialistas indicaron que “solo quedaban tres meses de vida”, una estimación que la pareja asumió con prudencia, pero sin dejar de organizar el tiempo restante en función de sus prioridades.
Boda en casa, despedida y acompañamiento familiar
La fecha original del matrimonio estaba programada para el 21 de noviembre de 2026, cuando cumplirían 20 años juntos, sin embargo, la pareja tomó la decisión de adelantar la ceremonia.
La boda se realizó en su hogar, con una decoración sencilla y el acompañamiento de sus hijos y familiares.
Durante la ceremonia, Jade mantuvo breves intercambios con Adam.
“Me miró a los ojos y me dijo que estaba muy contenta de ser la señora Kemp y de tener nuestra familia. Entonces su cabeza se desplomó y supe que su alma se había marchado”, relató Adam, en entrevista para el medio RT.
Los hijos de la pareja participaron en la ceremonia. Según el testimonio citado por el mismo medio, Jade se inclinó para consolar a Adam en un momento de la boda y le dijo:
“No llores, te quiero”.
Esas palabras quedaron registradas por sus familiares como uno de los últimos gestos de cercanía antes de su fallecimiento.
Reacciones y mensajes de apoyo en la comunidad
La historia generó muestras de solidaridad entre vecinos y usuarios de redes sociales. Portales británicos como Milton Keynes Citizen difundieron la noticia el mismo día del fallecimiento, destacando el impacto emocional que causó la secuencia de hechos.
“El final se acercaba muy rápidamente. Sabíamos que no nos quedaba mucho tiempo”, citó el mismo medio una declaración de Adam.
En la comunidad local, familiares cercanos señalaron que los últimos días estuvieron marcados por la organización conjunta de la boda y el acompañamiento a Jade. El entorno decidió mantener la ceremonia en casa para reducir la tensión física y emocional de la novia.
Un cierre rodeado de familia
La rapidez con que evolucionó el cáncer impidió que Jade comenzara el tratamiento oncológico previsto. Los médicos explicaron que el avance del tumor no permitía una respuesta efectiva.
Ante ese panorama, la familia optó por modificar sus planes sin perder de vista el bienestar de los hijos y la posibilidad de dar a Jade una despedida acorde a sus deseos.
La historia de la pareja llamó la atención de lectores y medios debido a su dimensión humana. La boda no fue solo un acto simbólico, sino una expresión de afecto en un momento en el que cada minuto tenía un valor especial.
Con la ceremonia, Adam y Jade sellaron una relación de 19 años. Los testimonios difundidos por la prensa británica muestran que, pese a la enfermedad, la pareja buscó un cierre sereno y acompañado.
La comunidad continúa compartiendo mensajes de apoyo a la familia mientras esta enfrenta un duelo que comenzó con una boda y terminó apenas horas después.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Centros de apoyo a embarazadas ofrecen esperanza a mujeres en EE.UU.
Apoyaron a cerca de un millón de mujeres en 2024
Washington.— Los centros de apoyo a embarazadas en Estados Unidos atendieron a un número creciente de mujeres durante 2024, según un informe del Charlotte Lozier Institute.
El documento reportó que estos centros proporcionaron servicios y bienes por más de 452 millones de dólares en ese periodo, incluidos atención médica, acompañamiento emocional y apoyo material.
La experiencia de Jessica Williams mostró el tipo de apoyo que muchas mujeres reciben. Williams relató que tomó mifepristona durante una separación con su esposo y que se arrepintió minutos después.
Ella explicó que trabajaba como enfermera y que comprendió de inmediato los efectos del medicamento en su embarazo de nueve semanas.
“Como enfermera, la realidad de lo que había hecho me golpeó con fuerza. Aquí estaba yo, trabajando para salvar vidas y a punto de quitar la vida de uno de mis propios hijos”, dijo.
Atención inmediata tras un arrepentimiento
Williams contó que buscó ayuda antes de tomar misoprostol, la segunda pastilla del protocolo abortivo. Ella encontró First Choice Pregnancy Services en Las Vegas y recibió atención inmediata.
El personal realizó una ecografía gratuita. Williams vio a su bebé con vida y pidió iniciar el protocolo de reversión de la mifepristona.
Más para leer: “La verdad salió a la luz” tras salida de Bulkan de la CIDH: Global Center for Human Rights
First Choice la acompañó durante el proceso y le ofreció seguimiento médico. Su hija nació meses después. Williams compartió su testimonio durante una conferencia organizada por Susan B. Anthony Pro-Life America y el Charlotte Lozier Institute el mismo día del informe.
Un millón de mujeres atendidas en 2024
El informe señaló que un millón de nuevas mujeres acudió a estos centros durante 2024, cifra que equivalió a una nueva usuaria por día en cada centro del país.
La directora del instituto, Karen Czarnecki, afirmó en la conferencia que ocho de cada diez centros ofrecieron servicios médicos gratuitos o de bajo costo.
El estudio reportó que más del 80% de los centros realizó ecografías. También señaló que miles de mujeres recibieron pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, así como orientación educativa sobre embarazo, lactancia y primeros cuidados.
El documento indicó un índice de satisfacción del 98% entre las usuarias encuestadas. Williams confirmó esa experiencia.
Ella dijo que el personal la escuchó sin juicios y que recibió información completa sobre sus opciones.
Acompañamiento emocional y continuidad del apoyo
Williams relató que mantuvo contacto mensual con el personal después del nacimiento de su hija, pues encontró un espacio seguro donde expresó temores, dudas, lo que tuvo un impacto positivo.
Dijo también que recibió invitaciones a grupos de apoyo para madres y que participó en actividades comunitarias promovidas por el centro.
El informe destacó que el 92% de los centros entregó artículos esenciales a mujeres en situación vulnerable durante 2024. Cada centro distribuyó en promedio seis paquetes de pañales y cinco mudas de ropa de bebé por día.
Williams recibió pañales, apoyo material y acompañamiento espiritual durante su embarazo.
Expansión del apoyo material y educativo
El Charlotte Lozier Institute reportó que la entrega de ayuda material aumentó más del 300% entre 2019 y 2024. Los centros ofrecen también clases de preparación al parto, consultas de lactancia y orientación a víctimas de trata de personas.
Williams relató que enfrentó presiones durante su embarazo. Contó que su esposo intentó llevarla nuevamente a una clínica abortiva cuando tenía 16 semanas. Ella recordó que pidió regresar a casa y que el centro la acompañó durante ese periodo.
JAHA
Mundo
“La verdad salió a la luz” tras salida de Bulkan de la CIDH: Global Center for Human Rights
Ciudad de México.— Global Center for Human Rights celebra y considera una “victoria gigante” para la defensa de la verdad, la justicia y la soberanía de los países del continente americano que Arif Bulkan haya renunciado a su cargo de comisionado de la CIDH.
Sebastián Schuff, presidente de Global Center for Human Rights, recordó que fueron el único organismo que denunció que ahora excomisionado de la CIDH, ocupaba simultáneamente el cargo de juez de la Corte Caribeña de Justicia, lo que resulta “una violación directa a las normas del sistema interamericano”.
“Mientras todos miraban hacia otro lado, nosotros levantamos la voz. Mientras muchos callaban y hoy podemos decirlo con orgullo: la verdad salió a la luz”, dijo Sebastián Schuff.
El presidente de Global Center for Human Rights, explicó que después de semanas de silencio “cómplice” y de una grave incompatibilidad que nadie quiso reconocer, la reacción de la CIDH fue reveladora ya que en su comunicado oficial, lejos de reconocer esta irregularidad que duró dos meses, felicitó al juez Bulkan por su nombramiento, y “omitió por completo la incompatibilidad y lamentó su renuncia. Una demostración más de que la CIDH es fiel únicamente a sí misma y a su agenda, no a la justicia ni a los pueblos del continente”.
LEE Arif Bulkan deja su cargo en la CIDH tras denuncias por doble función
Por ello, “esta victoria es tan importante. Porque demuestra que cuando la sociedad civil se organiza, cuando la verdad se defiende sin miedo, se pueden lograr grandes cosas”, aseguró Schuff.
En ese sentido, puntualizó que este es sólo el comienzo y solicita el apoyo de la sociedad civil para seguir investigando, denunciando abusos, enfrentando agendas ideológicas y defendiendo los derechos humanos auténticos.
Cabe recordar que el fin de semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que Arif Bulkan, comisionado y segundo vicepresidente del organismo, presentó su renuncia con efectos inmediatos.
A finales de octubre, Global Center for Human Rights denunció que Bulkan ejercía al mismo tiempo como comisionado de la CIDH y juez de la Corte Caribeña de Justicia. La organización afirmó que esta condición constituía una irregularidad, debido a que la normativa del Sistema Interamericano y los estándares internacionales de Naciones Unidas no permiten funciones consideradas incompatibles dentro de estructuras con responsabilidades jurisdiccionales y de supervisión.
En su momento, María Anne Quiroga, representante de Global Center for Human Rights, argumentó que existía una violación a normas internas ya que Bulkan actuaba como juez y parte, al ocupar un puesto en un tribunal superior del Caribe mientras participaba en procedimientos del Sistema Interamericano.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
¿Cómo construir una relación sana con la familia política?
Una pareja de enamorados se reencuentra después de 40 años y se casan ¡de película!
Arzobispo de Miami pide una reforma que proteja la dignidad de los migrantes y sus familias
Piden incluir a niñez y adolescencia en “plan integral contra el abuso sexual”
Educación indígena: por qué la lengua materna es clave para el futuro escolar en México
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
Macario Martínez: el barrendero que barrió los miedos y conquistó los escenarios
-
Dignidad Humanahace 1 día
“My G”: el amor que impulsa la causa de Aitch por el síndrome de Down
-
Edomexhace 1 día
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
-
Techhace 1 día
¿Los derechos de los fallecidos están en riesgo por la IA?