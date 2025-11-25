Piden incluir a niñez y adolescencia en “plan integral contra el abuso sexual”

Ciudad de México.— El Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado por el Gobierno Federal el 6 de noviembre, abrió una ruta nacional para atender y denunciar este delito. Early Institute reconoció el avance institucional, sin embargo, advirtió que el documento no incluye de manera explícita a niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan vulnerabilidad particular ante esta forma de violencia.
Ruta nacional para atender y denunciar
El organismo especializado en primera infancia señaló que el Plan contempla una ruta homogénea de atención y denuncia, accesible y clara para todo el país. Subrayó que este ordenamiento puede facilitar respuestas rápidas y eficaces ante hechos de abuso sexual.
El análisis del instituto identifica también la importancia de campañas públicas que impulsen la denuncia y que visibilicen conductas que afectan a distintas personas en México. A esto se suma el fortalecimiento de la capacitación y coordinación entre instituciones, con el fin de asegurar investigaciones con perspectiva de género y enfoque centrado en las víctimas.
Ausencia de la niñez en el documento
Sin embargo, Early Institute expresó preocupación porque el Plan no menciona explícitamente a niñas, niños y adolescentes como víctimas. Expuso que este grupo requiere atención puntual debido a los contextos de riesgo que enfrenta.
La organización recordó los registros oficiales de delitos sexuales contra esta población. En 2020 se abrieron 21,717 carpetas de investigación y para 2021 la cifra aumentó a 22,410, lo que representó un incremento del 3 por ciento. Entre 2021 y 2022 se dio el aumento más marcado, con 29,726 carpetas que significaron un crecimiento del 32 por ciento. Durante 2023 se documentaron 35,866 casos y esto reflejó un aumento cercano al 21 por ciento respecto del año anterior.
El instituto afirmó que, sin una perspectiva de niñez y adolescencia, la política pública quedaría incompleta y limitaría su capacidad de transformación.
Propuestas para fortalecer el Plan
Early Institute planteó que el Gobierno Federal y los congresos locales consideren tres premisas centrales en la implementación del Plan Integral contra el Abuso Sexual.
Primera consiste en incorporar con claridad la perspectiva de niñez y adolescencia, ya que también forma parte de las víctimas.
Segunda apunta a revisar y armonizar la tipificación de los delitos sexuales en todo el país ante la diversidad de criterios vigentes, con el fin de garantizar acceso a la justicia para cualquier persona afectada.
Tercera sugiere el uso de la plataforma alumbramx.org, recurso gratuito y basado en evidencia que ofrece herramientas de prevención y que busca acompañar a instituciones y ciudadanía en acciones informadas y con enfoque de derechos.
Cambios normativos y participación social
El instituto urgió que que la conversación nacional no deje fuera a niñas, niños y adolescentes y reiteró que la respuesta institucional debe incluirlos de manera explícita.
ebv
Celebridades
La violencia digital es una realidad que afecta a 10 millones de mujeres
Ximena Sariñana se suma a campaña
Ciudad de México. – La violencia en contra de las mujeres tiene un nuevo y masivo campo de acción en los entornos digitales, la violencia digital es real y es un fenómeno que afecta la vida de 10 millones de mujeres en México.
En el contexto del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, este 25 de noviembre, las estadísticas oficiales dimensionan la urgencia de visibilizar y combatir el ciberacoso y la agresión en línea.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), 10 millones de mujeres en México enfrentaron algún tipo de agresión en plataformas digitales. Lo que ocurre en el mundo virtual tiene efectos devastadores en la vida real de las víctimas.
El ciberacoso, una práctica normalizada
La violencia digital adopta múltiples formas, y muchas de ellas se han normalizado en la interacción cotidiana en línea, a pesar de su impacto nocivo. La principal evidencia de esto es el envío no solicitado de contenido sexual.
Una de cada tres mujeres en México ha recibido material de naturaleza sexual sin su consentimiento, según datos del INEGI (2024), esta es una de las formas más extendidas de ciberacoso y agresión.
A nivel global, la problemática no es menor: el 40 por ciento de las mujeres ha vivido violencia digital y, lo que es igualmente preocupante, 9 de cada 10 que navegan en línea han presenciado ataques directos contra otras mujeres (The Economist Intelligence Unit, 2021).
El rápido auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) ha introducido nuevas formas de violencia, particularmente dirigidas contra las mujeres y las niñas.
El 95 por ciento de las imágenes o videos manipulados mediante inteligencia artificial para simular contenido sexual no consentido (conocidos como deepfakes) tiene como protagonistas a mujeres, documenta un informe de Naciones Unidas (2024), las herramientas de manipulación de imágenes y video se utilizan predominantemente para el abuso.
Esta desproporción refleja cómo la tecnología puede exacerbar y profundizar formas específicas de violencia de género.
Ximena Sariñana y Karla Souza se suman en contra de la violencia digital hacia las mujeres
Ante este panorama la sociedad civil y diversas figuras públicas participan en una campaña para identificar y detener este tipo de acoso: Es real la violencia digital, cuenta con la participación de la organización Defensoras Digitales liderada por Olimpia Coral Melo, busca concientizar sobre este problema social también en el entorno digital.
Para fortalecer la difusión y el alcance de los mensajes, se sumaron figuras como Ximena Sariñana y Karla Souza, ambas artistas y madres de niñas, y Embajadoras de Buena Voluntad de ONU Mujeres; junto a Marion Reimers, Eréndira Ibarra, Mabel Cadena, Diego Alfaro, Alfonso Dosal y Emmanuel Restrepo.
La campaña se articula en torno a tres acciones esenciales para que las mujeres y la sociedad en general puedan defenderse y actuar:
Informarse: Para identificar y reconocer las múltiples formas de violencia digital.
Detectar: Para dejar de normalizar las agresiones en línea.
Denunciar: Para hacer valer los derechos y asegurar la respuesta institucional.
La magnitud de los 10 millones de víctimas en México exige una respuesta institucional integral y coordinada, reafirmando que la seguridad y la dignidad de las mujeres deben estar garantizadas al navegar en la red.
npq
Dignidad Humana
“My G”: el amor que impulsa la causa de Aitch por el síndrome de Down
Ciudad de México.— Harrison James Armstrong, conocido como Aitch, rapero y participante del programa “I’m a Celebrity… Get Me Outta Here!”, expresó su desacuerdo con las leyes eugenésicas sobre el aborto en el Reino Unido. Su postura parte de su relación con su hermana Gracie, de 13 años, quien tiene síndrome de Down.
En entrevista con el Daily Mail explicó que decidió participar en el programa para crear conciencia sobre las personas con síndrome de Down y en honor a su hermana. Señaló que busca evitar que las familias reciban el diagnóstico con desánimo. Afirmó que considera el síndrome de Down como “una bendición” y espera que nadie responda con frases de pésame cuando una persona informa que un familiar vive con esta condición.
Aitch afirmó que su objetivo principal es que el síndrome de Down no se perciba como algo negativo. Dijo que su intención es que el tema no provoque reacciones de compasión y expresó que, según su experiencia, quienes viven con esta condición son “las mejores personas del mundo”.
Canción dedicada a Gracie
Hace tres años, el rapero colaboró con Ed Sheeran en la canción “My G”, dedicada a su hermana. Los fondos recaudados fueron donados a la Asociación del Síndrome de Down. A través de redes sociales presentó el tema y expresó su aprecio por Gracie, a quien llamó “la chica más perfecta” que ha conocido y no cambiaría su vida con ella.
Marco británico sobre aborto por discapacidad
La legislación del Reino Unido contempla que el aborto no es permitido después de las 24 semanas de embarazo, salvo cuando existe una discapacidad diagnosticada en el feto, esta excepción abarca incluso casos considerados leves o corregibles, como el labio leporino. También señala que la expansión de pruebas prenatales incrementó los abortos motivados por criterios eugenésicos.
En Inglaterra, Gales y Escocia el aborto por motivos de discapacidad fetal grave está permitido legalmente sin límite de gestación.
Heidi Crowter y la impugnación judicial contra la ley
Heidi Crowter, mujer con síndrome de Down, emprendió acciones legales para intentar modificar esta legislación. Su objetivo fue poner fin a los abortos permitidos después de las 24 semanas por motivos de discapacidad. Su caso fue presentado ante los tribunales, pero no obtuvo el resultado esperado.
Crowter aseguró que la política pública que establece como norma el aborto de bebés con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento, le hace sentir que no debería existir.
Mencionó que conoce de primera mano lo que implica vivir con esta condición y afirmó que ese conocimiento fundamenta su campaña para evitar que bebés con su condición sean abortados.
ebv
Dignidad Humana
Seguir reglas y protocolos ya no es suficiente contra el abuso sexual infantil
Atender el trauma en la infancia es la clave
Ciudad de México.- En México las cifras sobre el abuso y violencia sexual infantil son cada vez más alarmantes, uno de cada 2 casos atendidos son en contra niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con un estudio de (Panorama Estadístico de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en México Alumbra 2023). Especialistas en el tema alertan que la prevención tradicional, basada solo en reglas y protocolos, ya no es suficiente.
“Es importante recordar que la prevención de la violencia sexual empieza por entender dónde ocurre: la mayoría de los casos suceden en entornos familiares y cercanos, con señales que no siempre son fáciles de distinguir”, explica a Siete24 Rosario Alfaro, directora de la Asociación Civil Guardianes.
“En el país hace falta sensibilización y programas especializados para atender el daño que dejan las experiencias traumáticas como la violencia sexual. Los problemas de violencia que enfrentamos en la vida adulta son, en gran parte, consecuencia de la violencia no atendida en la infancia.
Para superar el trauma se necesita acompañamiento, una mirada compasiva, alguien que esté ahí”.
Alfaro hizo énfasis en que los menores de edad víctimas de este tipo de abuso “no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden”.
Atender el trauma es la clave
Guardianes hace un llamado urgente a replantear la manera en que México aborda la prevención de esta violencia, poniendo al trauma como pieza central para comprender, acompañar y proteger de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes. En el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil (19 de noviembre) y del Día Mundial de la Infancia, (20 de noviembre), es importante resaltar que los problemas de violencia que vivimos como sociedad son consecuencia de la violencia no atendida en la infancia, nos recuerda Rosario Alfaro.
El avance científico, dice la especialista, demuestra que el trauma modifica el sistema nervioso, impacta la conducta y moldea la manera en que niñas y niños perciben la seguridad, el peligro y las relaciones.
“Intervenir en la infancia, a edades tempranas, tiene mejores resultados que esperar a la vida adulta.Poner el trauma al centro no es una tendencia: es una necesidad basada en evidencia, si no entendemos el trauma, seguimos actuando a ciegas. Con esta mirada podemos educar, acompañar y cuidar de manera mucho más humana, compasiva y efectiva”.
Como parte de este esfuerzo, Guardianes realizó el 2º Congreso Internacional “Soluciones contra la Violencia Sexual Infantil: Sensibilidad al trauma en niñas, niños y adolescentes”, donde la especialista argentina Sandra Baita, referente mundial en trauma infantil, brindo una capacitación a más de 120 especialistas.
npq
Dignidad Humana
Abuso infantil sin fecha de caducidad: víctimas pueden denunciar al cumplir 18 años
Ciudad de México.— La historia de miles de niñas, niños y adolescentes en México ha quedado marcada por silencios obligados. Muchos guardaron durante años lo que no pudieron nombrar en su infancia.
El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al Código Penal para que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad sean imprescriptibles y las víctimas puedan denunciar a sus agresores cuando cumplan la mayoría de edad.
El ajuste plantea que la acción penal comenzará a contarse a partir de los 18 años de la persona agredida y nunca tendrá un plazo inferior a cinco años.
La reforma armoniza las disposiciones estatales con los criterios de la Suprema Corte, que ha señalado que los delitos sexuales contra menores no deben verse afectados por el paso del tiempo cuando las víctimas no tuvieron condiciones para denunciar.
Infancia sin herramientas para enfrentar un abuso
La diputada Cecilia Robledo recordó que niñas, niños y adolescentes no siempre cuentan con la madurez ni el entorno necesario para levantar una denuncia. Dijo que muchas agresiones ocurren dentro del hogar o en círculos de confianza, donde el miedo y la dependencia emocional dificultan cualquier intento de hablar.
La legisladora subrayó que esta reforma otorga un margen real para que las víctimas decidan hacerlo cuando tengan la capacidad y el respaldo necesario. El objetivo es impedir que el sistema cierre la puerta a quienes no pudieron defenderse en su infancia.
Armida Serrato, diputada del PRI, añadió que la modificación al Código Penal era un paso pendiente y necesario para proteger a la niñez frente a delitos cuya huella se extiende durante toda la vida.
Un panorama nacional que exige respuestas urgentes
Las cifras que describen la violencia sexual infantil en México muestran un problema estructural. La OCDE ubica al país en el primer lugar entre sus miembros por recurrencia de estos delitos. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufre violencia sexual antes de los 18 años. Además, ocho de cada diez víctimas infantiles en México son mujeres.
El análisis de la Red por los Derechos de la Infancia reporta que entre 2019 y 2023 el país registró un promedio anual de 4 mil 247 casos de violencia sexual infantil. El incremento supera mil por ciento en trece años y se calcula que entre 80 % y 96 % de los casos nunca llegan a una denuncia formal.
La UNICEF advierte que la etapa entre los 14 y los 17 años concentra un aumento importante de agresiones. La adolescencia puede convertirse en un periodo vulnerable por los cambios físicos, emocionales y sociales que atraviesan las jóvenes. La organización señala que las víctimas infantiles tienen mayor probabilidad de enfrentar nuevos abusos si no reciben acompañamiento adecuado.
Cuando el agresor está cerca
De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ocho de cada diez agresiones sexuales provienen de personas conocidas. La cercanía emocional y la dependencia económica dificultan la denuncia, porque quienes ejercen la violencia suelen controlar el entorno de la víctima.
Externa que muchas niñas y niños no logran expresar lo sucedido, temen represalias o no identifican el abuso hasta años después. A esto se suma la falta de acompañamiento psicológico, educativo y familiar.
Los daños que deja el abuso y la importancia de hablar
El impacto de la violencia sexual atraviesa la vida de quienes la sufren. Las consecuencias aparecen en el cuerpo, en las emociones y en la forma de relacionarse con los demás.
Los especialistas describen múltiples señales: dolor en zonas íntimas, infecciones, hemorragias, problemas para dormir, pérdida del control de esfínteres, depresión, ansiedad, culpa, aislamiento, conductas autolesivas y descenso en el rendimiento escolar. En algunos casos las niñas presentan embarazos o enfermedades de transmisión sexual.
En el ámbito emocional se observan miedos persistentes, tristeza profunda, retraimiento, pesadillas y conflictos para construir vínculos sanos. Algunos desarrollan trastornos alimentarios o conducta sexualizada. Cada caso evoluciona de manera distinta según la edad y el contexto, aunque generalmente se presentan varias señales simultáneas.
La importancia de hablar a tiempo radica en que el abuso deja marcas que pueden perpetuarse si nadie interviene. Escuchar sin juzgar y creerles desde el primer momento se convierte en una medida esencial de protección.
Cómo identificar las señales
Las instituciones de atención infantil coinciden en que madres, padres y cuidadores requieren herramientas para reconocer indicadores físicos y emocionales. Entre ellos se encuentran:
Laceraciones, moretones, dolor o molestias en el área genital
Hemorragias en niñas pequeñas
Infecciones urinarias recurrentes
Signos de depresión, ansiedad, fobias
Problemas de concentración
Aislamiento social
Conductas sexuales que no corresponden a la edad
Cambios drásticos en la alimentación
Pesadillas y regresión en el control de esfínteres
Cuando aparece más de un signo, es recomendable buscar apoyo especializado.
Qué hacer frente a una sospecha
Los expertos sugieren escuchar con calma, evitar cuestionamientos que revictimicen y reafirmar que la niña o el niño no tiene culpa. Se recomienda llamar al 9-1-1 para recibir orientación y acudir de inmediato a servicios médicos o psicológicos si el caso lo requiere. Los hospitales deben brindar atención urgente sin condiciones de admisión.
Hacia una cultura de protección
Organizaciones como Infancia Libre de Abuso Sexual impulsan acciones para fortalecer la prevención. Entre sus recomendaciones destacan la reflexión adulta sobre experiencias propias, el acompañamiento presente, el uso de controles parentales, la educación en sexualidad y el empoderamiento de niñas y adolescentes para reconocer situaciones de riesgo.
ebv
