Educación indígena: por qué la lengua materna es clave para el futuro escolar en México

Ciudad de México.— Cuando un niño aprende en su lengua de origen, amplía sus posibilidades educativas y encuentra un puente entre la escuela y su comunidad. El aula cambia cuando una niña escucha su lengua materna en un libro o cuando un niño escribe las primeras palabras en la lengua que aprendió en casa.
UNICEF y Chirey Motor México informaron que la colaboración iniciada en 2023 avanza hacia un objetivo común: ampliar oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes en contextos de alta vulnerabilidad. Ese año se presentó una estrategia de comunicación dirigida a reforzar alfabetización, matemáticas y seguridad escolar. En 2024 ambas organizaciones impulsaron la campaña “Invent the Future”, que reunió expresiones artísticas de niñas y niños mexicanos para mostrar sus expectativas sobre el futuro.
En 2025 Chirey Motor México anunció la renovación de esta colaboración por tres años con la intención de sostener iniciativas que fortalezcan una educación con pertinencia cultural. La empresa integrará la filosofía global “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, que forma parte de una visión basada en el impacto comunitario.
Literacidad y bilingüismo: un modelo que transforma el aula
Uno de los ejes de esta alianza es el programa de Literacidad y Bilingüismo. Este modelo impulsa el aprendizaje de lectura y escritura en lengua indígena y español en los primeros años de la primaria.
UNICEF México lo desarrolla en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro y autoridades educativas de Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Su diseño busca fortalecer habilidades de literacidad bilingüe en primer y segundo grado para mejorar el rendimiento académico y consolidar bases cognitivas esenciales.
UNICEF explicó que aprender en la lengua materna constituye un derecho y un elemento clave para elevar el rendimiento escolar. La política educativa mexicana promueve una educación bilingüe con enfoque culturalmente pertinente para responder a los desafíos que aún experimentan niñas y niños indígenas.
Los primeros resultados muestran avances. Los estudiantes que participan en el programa registran hasta 25% de mejoramiento en literacidad en español y hasta 29% en lengua indígena.
Modelos
Con el apoyo de Chirey se han atendido 10,000 estudiantes de primer y segundo grado que hablan ocho lenguas originarias y sus variantes: Tarahumara, Náhuatl, Ñomndaa, Tu’un Savi, Me’phaa en tres variantes, Tseltal, Rarámuri Alta y Baja, y Odami.
El modelo reconoce el papel de la identidad cultural dentro del proceso educativo. Las aulas que lo aplican integran materiales que valoran las lenguas maternas y fortalecen el derecho de cada estudiante a formarse en diálogo con su comunidad.
Acompañamiento que abarca varias etapas educativas
Las acciones con Grupo Chirey fortalecen programas que UNICEF implementa en México desde la primera infancia hasta la adolescencia. La intención es acompañar a cada estudiante desde los primeros aprendizajes hasta la construcción de habilidades para la vida.
El trabajo conjunto también impulsa otros proyectos:
Programas de aprendizaje socioemocional en secundaria que benefician a 201,000 estudiantes durante los ciclos 2024–2025 y 2025–2026.
Intervenciones de bienestar socioemocional en preescolar que alcanzan a 133,100 niñas y niños.
Un modelo de pre-literacidad dirigido a 10,000 estudiantes de preescolar y primer grado.
Cada intervención forma parte de una red de apoyo que busca asegurar la continuidad educativa incluso en contextos adversos.
Educación indígena
La Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe de la SEP coordina la atención a población indígena, afromexicana, migrante y jornaleros agrícolas. Su labor parte de la pertinencia cultural y lingüística con el propósito de fortalecer el reconocimiento de las lenguas originarias y su presencia dentro de la educación básica.
La DGEIIB trabaja de manera coordinada con la Subsecretaría de Educación Básica y autoridades estatales. También colabora con las Direcciones Generales de Desarrollo Curricular y Materiales Educativos para definir criterios pedagógicos, contenidos, planes de estudio, materiales y métodos que respondan a la realidad lingüística del país. Parte de su labor incluye la formación de docentes y directivos para incorporar el enfoque intercultural en las aulas y para impulsar materiales educativos en diversas lenguas.
La mayor población indígena de México se concentra en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Yucatán.
Dignidad Humana
Piden incluir a niñez y adolescencia en “plan integral contra el abuso sexual”
Ciudad de México.— El Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado por el Gobierno Federal el 6 de noviembre, abrió una ruta nacional para atender y denunciar este delito. Early Institute reconoció el avance institucional, sin embargo, advirtió que el documento no incluye de manera explícita a niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan vulnerabilidad particular ante esta forma de violencia.
Ruta nacional para atender y denunciar
El organismo especializado en primera infancia señaló que el Plan contempla una ruta homogénea de atención y denuncia, accesible y clara para todo el país. Subrayó que este ordenamiento puede facilitar respuestas rápidas y eficaces ante hechos de abuso sexual.
El análisis del instituto identifica también la importancia de campañas públicas que impulsen la denuncia y que visibilicen conductas que afectan a distintas personas en México. A esto se suma el fortalecimiento de la capacitación y coordinación entre instituciones, con el fin de asegurar investigaciones con perspectiva de género y enfoque centrado en las víctimas.
Ausencia de la niñez en el documento
Sin embargo, Early Institute expresó preocupación porque el Plan no menciona explícitamente a niñas, niños y adolescentes como víctimas. Expuso que este grupo requiere atención puntual debido a los contextos de riesgo que enfrenta.
La organización recordó los registros oficiales de delitos sexuales contra esta población. En 2020 se abrieron 21,717 carpetas de investigación y para 2021 la cifra aumentó a 22,410, lo que representó un incremento del 3 por ciento. Entre 2021 y 2022 se dio el aumento más marcado, con 29,726 carpetas que significaron un crecimiento del 32 por ciento. Durante 2023 se documentaron 35,866 casos y esto reflejó un aumento cercano al 21 por ciento respecto del año anterior.
El instituto afirmó que, sin una perspectiva de niñez y adolescencia, la política pública quedaría incompleta y limitaría su capacidad de transformación.
Propuestas para fortalecer el Plan
Early Institute planteó que el Gobierno Federal y los congresos locales consideren tres premisas centrales en la implementación del Plan Integral contra el Abuso Sexual.
Primera consiste en incorporar con claridad la perspectiva de niñez y adolescencia, ya que también forma parte de las víctimas.
Segunda apunta a revisar y armonizar la tipificación de los delitos sexuales en todo el país ante la diversidad de criterios vigentes, con el fin de garantizar acceso a la justicia para cualquier persona afectada.
Tercera sugiere el uso de la plataforma alumbramx.org, recurso gratuito y basado en evidencia que ofrece herramientas de prevención y que busca acompañar a instituciones y ciudadanía en acciones informadas y con enfoque de derechos.
Cambios normativos y participación social
El instituto urgió que que la conversación nacional no deje fuera a niñas, niños y adolescentes y reiteró que la respuesta institucional debe incluirlos de manera explícita.
Historias que Conectan
Vencer el cáncer a los seis años: la historia de Miguel
Brasil.— El primer signo que modificó la vida de la familia apareció en diciembre de 2023 cuando Brenda Palmuty observó que su hijo Miguel tenía hinchazón en el cuello, las axilas y la ingle: era cáncer. A partir de ese momento comenzó una búsqueda médica que definió el año siguiente y que originó un registro detallado en redes sociales para informar, solicitar apoyo y acompañar a otras familias en situaciones similares.
Hoy Miguel tiene seis años y vive con sus padres después de superar un diagnóstico que exigió atención especializada, desplazamientos constantes y una red de apoyo que se amplió con el paso de los meses.
Diagnóstico que abrió una nueva etapa
Los exámenes médicos confirmaron que Miguel padecía linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta el sistema linfático. La noticia llevó a la familia a buscar tratamiento en el Hospital de Amor en Barretos, São Paulo. Cada avance, cada traslado y cada consulta quedaron documentados en el perfil de Instagram de Brenda, donde expresó agradecimiento a Dios y explicó la importancia de actuar con rapidez ante cualquier síntoma.
En una de sus primeras publicaciones escribió: “Cumpliendo la misión más hermosa que Dios nos ha encomendado. Nos dirigimos a Barretos para otro viaje, con el corazón firme en la fe y el alma en paz”.
Importancia de detectar señales y buscar atención inmediata
Brenda relató que el diagnóstico llegó sin advertencias previas. Expresó que nunca imaginó que Miguel tendría cáncer y señaló lo difícil que resultó enfrentar la situación. A partir de esa experiencia insistió en la necesidad de que los padres observen cualquier cambio físico en sus hijos. “Es importante que estemos atentos a los síntomas”, señaló al explicar que en muchos casos el diagnóstico llega tarde.
La madre compartió su intención de alertar a otros padres y brindar acompañamiento a familias que atraviesan procesos oncológicos pediátricos. En varias publicaciones reiteró que su experiencia podía servir para evitar retrasos en diagnósticos y para generar información entre quienes desconocen los signos iniciales.
Meses de tratamiento y registro constante
El tratamiento de Miguel contempló quimioterapias sucesivas y evaluaciones periódicas. Durante ese periodo surgieron episodios de fiebre que provocaron entradas al hospital. Brenda explicó que cada fiebre obligaba a actuar con rapidez y que en ocasiones los planes cambiaban por completo.
En un texto mencionó su temor ante la posibilidad de retrasar el regreso a casa: “El mañana pertenece sólo a Dios y debemos confiar en Él”.
Las publicaciones mostraron fotografías del hospital, mensajes de agradecimiento, decisiones médicas y momentos familiares. Cada post funcionó como diario, evidencia y herramienta de comunicación con quienes seguían la historia desde distintas ciudades. Ese archivo digital permitió reconstruir la secuencia de hechos y dar claridad sobre los avances del tratamiento.
Venció al cáncer
El 13 de agosto de 2024 Miguel recibió la última sesión de quimioterapia. El 27 de agosto la familia volvió a casa. Posteriormente los exámenes confirmaron que estaba libre de cáncer. Miguel continuó con revisiones y con el catéter que formó parte del proceso de seguimiento.
Regresar a la escuela después del tratamiento
Regresar a la escuela marcó un momento significativo. Miguel preguntaba con frecuencia por su colegio y sus amigos. La familia decidió enviarlo después de recibir autorización médica. Brenda explicó que confiaban en la institución desde antes del diagnóstico.
El regreso ocurrió en 2024 frente a cámaras. Sus compañeros organizaron un recibimiento con globos amarillos y aplausos. Las maestras formaron un pasillo para acompañar su entrada. El video mostró el reencuentro con su mejor amigo, Teo, quien lo abrazó y pronunció una frase que quedó registrada: “Amigos para siempre”. Esa escena se viralizó en 2024.
El regreso no solo significó la reintegración a la rutina escolar. Para la familia funcionó como un indicador de que Miguel podía retomar actividades que había interrumpido por el tratamiento. La comunidad educativa expresó apoyo y la escuela reafirmó su papel como espacio de contención y continuidad.
Viralización del regreso y reacción social
El video del regreso de Miguel al colegio generó un impacto amplio en redes sociales. Usuarios de distintos países enviaron mensajes centrados en la recuperación de Miguel, en el gesto de su amigo y en la importancia de la amistad durante procesos largos de tratamiento.
La viralización otorgó visibilidad a la historia y al mensaje constante de su madre sobre la detección oportuna. También abrió canales de comunicación con familias que atravesaban procesos similares y que encontraron en la historia un espacio para compartir dudas, miedos y experiencias.
Entre cuidados y decisiones sobre la vida cotidiana
Aunque la recuperación avanzó, la familia enfrentó decisiones complejas después del tratamiento. En un mensaje, Brenda relató que Miguel presentó fiebre antes de acudir al cumpleaños de un amigo. Expuso la disyuntiva entre permitirle participar o evitar el riesgo. La familia optó por asistir.
En la publicación explicó que buscaban darle a Miguel la oportunidad de vivir experiencias propias de su edad sin dejar de cumplir los cuidados necesarios.
Esa salida representó para la familia un cambio en la forma de enfrentar la nueva etapa. Miguel inició actividades con más confianza, aunque con controles médicos permanentes. El mensaje de Brenda subrayó que la vida cotidiana retomaba su curso y que la vigilancia médica continuaba como parte del proceso.
Mensaje a otros padres y madres
Las publicaciones de Brenda incluyeron reflexiones sobre lo aprendido durante el año de tratamiento. Señaló que el cáncer modificó la rutina familiar y que cada día posterior representó una nueva oportunidad. En uno de sus textos escribió: “Tengo mucho que mostrar”, al invitar a otros padres a informarse y a no posponer consultas médicas ante síntomas persistentes.
También dedicó mensajes a quienes la acompañaron. A su esposo le escribió: “Dios ya había marcado nuestras vidas con un propósito”. A la escuela le agradeció el recibimiento a Miguel y la manera de integrar a los alumnos. Para los padres de los compañeros les dirigió un mensaje especial por el apoyo mostrado durante la reintegración escolar.
Nueva etapa para Miguel y su familia
Miguel tiene seis años y continúa con controles médicos. La familia asiste a revisiones periódicas, vacunas y consultas que forman parte del protocolo posterior al tratamiento contra el linfoma de Hodgkin. Brenda señaló que cada año adquiere un significado distinto y que observan cada fecha relacionada con el tratamiento como un punto de referencia.
El archivo digital que construyó durante el proceso funciona como crónica familiar y como testimonio público sobre la importancia de acompañar a un niño durante una enfermedad de larga duración.
CDMX
“Jazlyn siempre pregunta por su abuela”
La bebé regresó a México para seguir su tratamiento
Ciudad de México.— Cinthya Jazmín Carrillo, madre de la bebé Jazlyn, que sobrevivió a la explosión de una pipa en Iztapalapa, agradeció a su madre, las acciones que le salvaron la vida a su pequeña.
La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrió el 10 de septiembre de 2025.
Ese día, la bebé Jazlyn Azulet se encontraba con su abuelita Alicia Matías, de 54 años, quien trabajaba como checadora de transporte en el paradero de el Metro Santa Marta de la Línea A.
Durante la explosión de la pipa en Iztapalapa, la mujer cubrió a Jazlyn con su propio cuerpo para protegerla de las llamas. Según reportes, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo. Poco después, la mujer falleció en un hospital en Ciudad de México.
Ante el estado crítico, fue trasladada en septiembre a las instalaciones del Shriners Hospitals for Children, ubicado en Galveston, Texas, por la Fundación Michou y Mau.
“Agradecemos al Hospital Shriners en Galveston, Texas, por toda la ayuda brindada a esta pequeña, quien pasó dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose”.
Carrillo relató que el reencuentro con sus tías y primas alegró mucho a Jazlyn, después de pasar semanas rodeada principalmente por personal médico. La madre describió la llegada como una “gran sorpresa” para la niña.
Con la voz quebrada relató en conferencia de prensa que la pequeña Jazlyn pregunta siempre por su abuela, a quien siempre le va a agradecer haber salvado a su hija.
Iztapalapa sana lentamente a dos meses de la explosión
“Por la que siempre pregunta es por mi mamá… Mi bebé a penas está empezando a hablar, entonces no tiene ciertas expresiones, nada más dice que es su mamá y que la quiere”.
Estado de salud y plan de recuperación
Aunque ya está en México, Jazlyn sigue bajo supervisión médica especializada. Su equipo de médicos en Shriners realiza seguimiento remoto mediante el servicio de telemedicina para evaluar su progreso.
Según su madre, los especialistas evaluarán sus heridas durante los próximos seis meses para decidir si será necesaria una segunda cirugía.
Además, ajustarán las prendas compresivas que la niña debe usar, conforme a su crecimiento. Carrillo también señaló que la familia recibirá apoyo psicológico para sobrellevar el trauma y el duelo por lo sucedido.
Durante su estancia en Texas, Jazlyn ya fue extubada. Se le realizaron injertos de piel en manos, piernas y cabeza, con tejidos obtenidos de su espalda y piernas.
Gracias a estos procedimientos, su rehabilitación física ha comenzado para recuperar movilidad, sobre todo en una de sus manos.
JAHA
México
IMSS refuerza la salud mental como pilar del bienestar humano
Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha desde la Semana Nacional de la Salud una estrategia que llegó para quedarse: cuidar la salud mental como parte esencial de la dignidad de las personas.
El objetivo del IMSS es promover el autocuidado emocional, detectar síntomas a tiempo y garantizar apoyo especializado.
De acuerdo con un comunicado, el Seguro Social informa que cuenta con más de 25 mil médicos de familia capacitados, más de 700 psicólogos y alrededor de 400 psiquiatras, distribuidos en unidades médicas de todo el país.
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Este equipo multidisciplinario se encarga de identificar signos tempranos de malestar —como irritabilidad, insomnio o aislamiento— para ofrecer orientación o derivar a atención especializada cuando es necesario.
Más voces y acciones para prevenir crisis emocionales
“Cuando no se tiene una buena salud mental, se aumenta la probabilidad de poder desarrollar enfermedades como las cardiovasculares, los trastornos del sueño”, enfatizó Tomás Delfino Alcántara Ramírez, líder de Proyecto en la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS.
Además de las consultas, el Instituto implementa tamizajes estandarizados en primer nivel para detectar ansiedad, depresión y pánico, y actualizó sus protocolos para la atención de conductas suicidas en niñas, niños, adolescentes y adultos.
Un nuevo motor de bienestar: el movimiento “Empieza por ti”
Como parte de la iniciativa “Empieza por ti”, el IMSS lanzó una activación física nacional con más de 2 mil 00 trabajadores conectados desde 200 puntos distintos para promover el ejercicio como herramienta para fortalecer la salud mental.
El Instituto también invitó a las personas a desarrollar hábitos que fortalezcan su bienestar emocional: higiene del sueño, alimentación balanceada, redes de apoyo (familia, amistades) y caminatas diarias.
La prevención como base: derechos humanos y apoyo integral
Uno de los ejes estratégicos del IMSS es el respeto a los derechos humanos en la atención de la salud mental, tal como lo subraya su Plan de Acción para la Conducta Suicida y el programa para trabajadores.
De acuerdo con ese plan, entre enero y junio de 2025 la Línea de la Vida (800-911-2000) recibió 98 mil 171 orientaciones telefónicas, con una tasa de conectividad efectiva del 95.8%.
El informe gubernamental señala también que el IMSS ha ofrecido más de 1.8 millones de consultas en sus unidades comunitarias para detectar y tratar trastornos mentales, y ha capacitado a más de 11 mil trabajadores en habilidades emocionales.
Acceso y urgencias emocionales: saber cuándo pedir ayuda
En su sitio oficial, el IMSS advierte que cuando una persona presenta señales de alarma —como pensamientos negativos persistentes, aislamiento o cambios marcados en el estado de ánimo— debe buscar ayuda de inmediato.
Para emergencias emocionales, recuerda que la Línea de la Vida funciona las 24 horas y si se detectan riesgos en consulta, el IMSS puede derivar a urgencias psiquiátricas para proteger la vida de quienes lo necesiten.
Con esta estrategia ampliada, el IMSS refuerza su compromiso con la dignidad humana, poniendo la salud emocional en el centro del cuidado y ofreciendo un acompañamiento real para quienes atraviesan momentos difíciles.
Te Recomendamos
