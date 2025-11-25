Educación indígena: por qué la lengua materna es clave para el futuro escolar en México

Ciudad de México.— Cuando un niño aprende en su lengua de origen, amplía sus posibilidades educativas y encuentra un puente entre la escuela y su comunidad. El aula cambia cuando una niña escucha su lengua materna en un libro o cuando un niño escribe las primeras palabras en la lengua que aprendió en casa.

UNICEF y Chirey Motor México informaron que la colaboración iniciada en 2023 avanza hacia un objetivo común: ampliar oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes en contextos de alta vulnerabilidad. Ese año se presentó una estrategia de comunicación dirigida a reforzar alfabetización, matemáticas y seguridad escolar. En 2024 ambas organizaciones impulsaron la campaña “Invent the Future”, que reunió expresiones artísticas de niñas y niños mexicanos para mostrar sus expectativas sobre el futuro.

En 2025 Chirey Motor México anunció la renovación de esta colaboración por tres años con la intención de sostener iniciativas que fortalezcan una educación con pertinencia cultural. La empresa integrará la filosofía global “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, que forma parte de una visión basada en el impacto comunitario.

Literacidad y bilingüismo: un modelo que transforma el aula

Uno de los ejes de esta alianza es el programa de Literacidad y Bilingüismo. Este modelo impulsa el aprendizaje de lectura y escritura en lengua indígena y español en los primeros años de la primaria.

UNICEF México lo desarrolla en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro y autoridades educativas de Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Su diseño busca fortalecer habilidades de literacidad bilingüe en primer y segundo grado para mejorar el rendimiento académico y consolidar bases cognitivas esenciales.

UNICEF explicó que aprender en la lengua materna constituye un derecho y un elemento clave para elevar el rendimiento escolar. La política educativa mexicana promueve una educación bilingüe con enfoque culturalmente pertinente para responder a los desafíos que aún experimentan niñas y niños indígenas.

Los primeros resultados muestran avances. Los estudiantes que participan en el programa registran hasta 25% de mejoramiento en literacidad en español y hasta 29% en lengua indígena.

Modelos

Con el apoyo de Chirey se han atendido 10,000 estudiantes de primer y segundo grado que hablan ocho lenguas originarias y sus variantes: Tarahumara, Náhuatl, Ñomndaa, Tu’un Savi, Me’phaa en tres variantes, Tseltal, Rarámuri Alta y Baja, y Odami.

El modelo reconoce el papel de la identidad cultural dentro del proceso educativo. Las aulas que lo aplican integran materiales que valoran las lenguas maternas y fortalecen el derecho de cada estudiante a formarse en diálogo con su comunidad.

Acompañamiento que abarca varias etapas educativas

Las acciones con Grupo Chirey fortalecen programas que UNICEF implementa en México desde la primera infancia hasta la adolescencia. La intención es acompañar a cada estudiante desde los primeros aprendizajes hasta la construcción de habilidades para la vida.

El trabajo conjunto también impulsa otros proyectos:

Programas de aprendizaje socioemocional en secundaria que benefician a 201,000 estudiantes durante los ciclos 2024–2025 y 2025–2026.

Intervenciones de bienestar socioemocional en preescolar que alcanzan a 133,100 niñas y niños.

Un modelo de pre-literacidad dirigido a 10,000 estudiantes de preescolar y primer grado.

Cada intervención forma parte de una red de apoyo que busca asegurar la continuidad educativa incluso en contextos adversos.

Educación indígena

La Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe de la SEP coordina la atención a población indígena, afromexicana, migrante y jornaleros agrícolas. Su labor parte de la pertinencia cultural y lingüística con el propósito de fortalecer el reconocimiento de las lenguas originarias y su presencia dentro de la educación básica.

La DGEIIB trabaja de manera coordinada con la Subsecretaría de Educación Básica y autoridades estatales. También colabora con las Direcciones Generales de Desarrollo Curricular y Materiales Educativos para definir criterios pedagógicos, contenidos, planes de estudio, materiales y métodos que respondan a la realidad lingüística del país. Parte de su labor incluye la formación de docentes y directivos para incorporar el enfoque intercultural en las aulas y para impulsar materiales educativos en diversas lenguas.

La mayor población indígena de México se concentra en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Yucatán.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv