Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar

Ciudad de México. — Las cámaras de seguridad de Ciudad de México captaron a una mujer que dio a luz en plena calle y abandonó a su bebé recién nacido.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial. La mujer descendió de una camioneta, dio a luz rápidamente y dejó a la recién nacida entre las llantas del vehículo.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la grabación mostró a la mujer retirarse del lugar y huir hacia el Estado de México. El bebé quedó envuelto en una chaqueta roja ensangrentada.

Según el comunicador, el informe médico de la bebé reporta que la pequeña tiene dificultades respiratorias, riesgo neurológico por probable asfixia perinatal, poli contundida y riesgo de sepsis.

https://twitter.com/c4jimenez/status/1965136856380534841

Un ciclista que salvó una vida

Un ciudadano escuchó los llantos descubrió a la pequeña. De acuerdo con los reportes, mientras circulaba en la zona en su bicicleta, se percató de la presencia de la recién nacida, por lo que avisó a las autoridades.

Paramédicos confirmaron que se trataba de un caso de nacimiento prematuro extremo, en condiciones delicadas de salud.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que, tras arribar al lugar de los hechos, el cuerpo de paramédicos hizo una revisión de la recién nacida para luego trasladarla a un hospital de la zona, donde se le diagnosticó con “aproximadamente 25 semanas de gestación, pretérmino extremo “.

https://twitter.com/CharlyTamps/status/1964760349422571945

La Secretaría informó que ya se lleva a cabo un análisis de las cámaras de videovigilancia de las cercanías para localizar a los padres de la bebé. Asimismo, se dio parte de lo ocurrido al Ministerio Público para continuar con las debidas averiguaciones y poner en resguardo a la pequeña.

Preocupan casos similares

Este no fue un caso aislado. El 25 de agosto, Infobae reportó que otra bebé fue hallada en los baños de la estación UAM Iztapalapa del Metro.

La pequeña fue trasladada a un hospital tras ser encontrada con graves contusiones en la cabeza. Pese a la atención médica, no logró sobrevivir.

Te recomendamos leer: Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades

Un día antes, el 24 de agosto, vecinos de la colonia Tacubaya hallaron a un bebé de cuatro meses abandonado en la vía pública. En este caso, la policía logró detener a la pareja responsable.

Los tres episodios generaron indignación social. En redes sociales, usuarios exigieron protocolos de atención más sólidos y apoyos que prevengan que madres en vulnerabilidad recurran a estas prácticas extremas.

Mujeres en situación vulnerable y falta de apoyos

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que la pobreza en México afectó al 36.3% de la población. Entre ellos, millones de mujeres enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, educación y empleo.

En muchos casos, la falta de apoyo psicológico, redes comunitarias y programas de acompañamiento empujan a mujeres en crisis a tomar decisiones desesperadas.

Especialistas en derechos humanos señalan que la ausencia de información sobre adopción legal, centros de atención y apoyos de emergencia agrava este panorama.

Fundaciones que brindan alternativas para madres y bebés

Existen organizaciones que buscan revertir este ciclo. La Fundación IRMA, por ejemplo, ofrece acompañamiento integral a mujeres que atraviesan embarazos en circunstancias difíciles.

Según su labor reportada, IRMA proporciona asesoría legal, además de atención médica y apoyo psicológico. Su objetivo es que las madres encuentren alternativas dignas para ellas y sus hijos.

Otras asociaciones, como Casa Alianza México y Aldeas Infantiles SOS, han desarrollado programas de protección a bebés, madres y acompañamiento a familias vulnerables. Estos espacios ofrecen refugio, orientación y herramientas para evitar separaciones forzadas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha insistido en que las autoridades deben fortalecer los mecanismos de prevención y también para garantizar a las mujeres condiciones seguras durante el embarazo.

Un desafío para la política pública

Los recientes abandonos en Ciudad de México evidenciaron que la violencia estructural y la precariedad social afectan de manera directa a las madres jóvenes y a sus hijos.

Fortalecer la red de apoyo institucional y comunitario puede marcar la diferencia entre un abandono trágico y una oportunidad de vida para los recién nacidos.

JAHA