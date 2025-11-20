Dignidad Humana
Seguir reglas y protocolos ya no es suficiente contra el abuso sexual infantil
Atender el trauma en la infancia es la clave
Ciudad de México.- En México las cifras sobre el abuso y violencia sexual infantil son cada vez más alarmantes, uno de cada 2 casos atendidos son en contra niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con un estudio de (Panorama Estadístico de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en México Alumbra 2023). Especialistas en el tema alertan que la prevención tradicional, basada solo en reglas y protocolos, ya no es suficiente.
“Es importante recordar que la prevención de la violencia sexual empieza por entender dónde ocurre: la mayoría de los casos suceden en entornos familiares y cercanos, con señales que no siempre son fáciles de distinguir”, explica a Siete24 Rosario Alfaro, directora de la Asociación Civil Guardianes.
“En el país hace falta sensibilización y programas especializados para atender el daño que dejan las experiencias traumáticas como la violencia sexual. Los problemas de violencia que enfrentamos en la vida adulta son, en gran parte, consecuencia de la violencia no atendida en la infancia.
Para superar el trauma se necesita acompañamiento, una mirada compasiva, alguien que esté ahí”.
Alfaro hizo énfasis en que los menores de edad víctimas de este tipo de abuso “no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden”.
Atender el trauma es la clave
Guardianes hace un llamado urgente a replantear la manera en que México aborda la prevención de esta violencia, poniendo al trauma como pieza central para comprender, acompañar y proteger de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes. En el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil (19 de noviembre) y del Día Mundial de la Infancia, (20 de noviembre), es importante resaltar que los problemas de violencia que vivimos como sociedad son consecuencia de la violencia no atendida en la infancia, nos recuerda Rosario Alfaro.
El avance científico, dice la especialista, demuestra que el trauma modifica el sistema nervioso, impacta la conducta y moldea la manera en que niñas y niños perciben la seguridad, el peligro y las relaciones.
“Intervenir en la infancia, a edades tempranas, tiene mejores resultados que esperar a la vida adulta.Poner el trauma al centro no es una tendencia: es una necesidad basada en evidencia, si no entendemos el trauma, seguimos actuando a ciegas. Con esta mirada podemos educar, acompañar y cuidar de manera mucho más humana, compasiva y efectiva”.
Como parte de este esfuerzo, Guardianes realizó el 2º Congreso Internacional “Soluciones contra la Violencia Sexual Infantil: Sensibilidad al trauma en niñas, niños y adolescentes”, donde la especialista argentina Sandra Baita, referente mundial en trauma infantil, brindo una capacitación a más de 120 especialistas.
Dignidad Humana
Abuso infantil sin fecha de caducidad: víctimas pueden denunciar al cumplir 18 años
Ciudad de México.— La historia de miles de niñas, niños y adolescentes en México ha quedado marcada por silencios obligados. Muchos guardaron durante años lo que no pudieron nombrar en su infancia.
El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al Código Penal para que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad sean imprescriptibles y las víctimas puedan denunciar a sus agresores cuando cumplan la mayoría de edad.
El ajuste plantea que la acción penal comenzará a contarse a partir de los 18 años de la persona agredida y nunca tendrá un plazo inferior a cinco años.
La reforma armoniza las disposiciones estatales con los criterios de la Suprema Corte, que ha señalado que los delitos sexuales contra menores no deben verse afectados por el paso del tiempo cuando las víctimas no tuvieron condiciones para denunciar.
Infancia sin herramientas para enfrentar un abuso
La diputada Cecilia Robledo recordó que niñas, niños y adolescentes no siempre cuentan con la madurez ni el entorno necesario para levantar una denuncia. Dijo que muchas agresiones ocurren dentro del hogar o en círculos de confianza, donde el miedo y la dependencia emocional dificultan cualquier intento de hablar.
La legisladora subrayó que esta reforma otorga un margen real para que las víctimas decidan hacerlo cuando tengan la capacidad y el respaldo necesario. El objetivo es impedir que el sistema cierre la puerta a quienes no pudieron defenderse en su infancia.
Armida Serrato, diputada del PRI, añadió que la modificación al Código Penal era un paso pendiente y necesario para proteger a la niñez frente a delitos cuya huella se extiende durante toda la vida.
Un panorama nacional que exige respuestas urgentes
Las cifras que describen la violencia sexual infantil en México muestran un problema estructural. La OCDE ubica al país en el primer lugar entre sus miembros por recurrencia de estos delitos. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufre violencia sexual antes de los 18 años. Además, ocho de cada diez víctimas infantiles en México son mujeres.
El análisis de la Red por los Derechos de la Infancia reporta que entre 2019 y 2023 el país registró un promedio anual de 4 mil 247 casos de violencia sexual infantil. El incremento supera mil por ciento en trece años y se calcula que entre 80 % y 96 % de los casos nunca llegan a una denuncia formal.
La UNICEF advierte que la etapa entre los 14 y los 17 años concentra un aumento importante de agresiones. La adolescencia puede convertirse en un periodo vulnerable por los cambios físicos, emocionales y sociales que atraviesan las jóvenes. La organización señala que las víctimas infantiles tienen mayor probabilidad de enfrentar nuevos abusos si no reciben acompañamiento adecuado.
Cuando el agresor está cerca
De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ocho de cada diez agresiones sexuales provienen de personas conocidas. La cercanía emocional y la dependencia económica dificultan la denuncia, porque quienes ejercen la violencia suelen controlar el entorno de la víctima.
Externa que muchas niñas y niños no logran expresar lo sucedido, temen represalias o no identifican el abuso hasta años después. A esto se suma la falta de acompañamiento psicológico, educativo y familiar.
Los daños que deja el abuso y la importancia de hablar
El impacto de la violencia sexual atraviesa la vida de quienes la sufren. Las consecuencias aparecen en el cuerpo, en las emociones y en la forma de relacionarse con los demás.
Los especialistas describen múltiples señales: dolor en zonas íntimas, infecciones, hemorragias, problemas para dormir, pérdida del control de esfínteres, depresión, ansiedad, culpa, aislamiento, conductas autolesivas y descenso en el rendimiento escolar. En algunos casos las niñas presentan embarazos o enfermedades de transmisión sexual.
En el ámbito emocional se observan miedos persistentes, tristeza profunda, retraimiento, pesadillas y conflictos para construir vínculos sanos. Algunos desarrollan trastornos alimentarios o conducta sexualizada. Cada caso evoluciona de manera distinta según la edad y el contexto, aunque generalmente se presentan varias señales simultáneas.
La importancia de hablar a tiempo radica en que el abuso deja marcas que pueden perpetuarse si nadie interviene. Escuchar sin juzgar y creerles desde el primer momento se convierte en una medida esencial de protección.
Cómo identificar las señales
Las instituciones de atención infantil coinciden en que madres, padres y cuidadores requieren herramientas para reconocer indicadores físicos y emocionales. Entre ellos se encuentran:
Laceraciones, moretones, dolor o molestias en el área genital
Hemorragias en niñas pequeñas
Infecciones urinarias recurrentes
Signos de depresión, ansiedad, fobias
Problemas de concentración
Aislamiento social
Conductas sexuales que no corresponden a la edad
Cambios drásticos en la alimentación
Pesadillas y regresión en el control de esfínteres
Cuando aparece más de un signo, es recomendable buscar apoyo especializado.
Qué hacer frente a una sospecha
Los expertos sugieren escuchar con calma, evitar cuestionamientos que revictimicen y reafirmar que la niña o el niño no tiene culpa. Se recomienda llamar al 9-1-1 para recibir orientación y acudir de inmediato a servicios médicos o psicológicos si el caso lo requiere. Los hospitales deben brindar atención urgente sin condiciones de admisión.
Hacia una cultura de protección
Organizaciones como Infancia Libre de Abuso Sexual impulsan acciones para fortalecer la prevención. Entre sus recomendaciones destacan la reflexión adulta sobre experiencias propias, el acompañamiento presente, el uso de controles parentales, la educación en sexualidad y el empoderamiento de niñas y adolescentes para reconocer situaciones de riesgo.
Ciencia
La demencia senil no existe, el Alzheimer sí: 10 señales que no debes ignorar
El diagnóstico oportuno es urgente para retrasar el deterioro
Ciudad de México.- La enfermedad de Alzheimer representa hoy uno de los mayores retos de salud global y una carga sanitaria, social y económica del siglo XXI. En México, las cifras oficiales señalan que más de 1.3 millones de pacientes viven con demencia, siendo el Alzheimer el diagnóstico más común.
El reto más grande reside en la detección: cerca del 75 por ciento de los casos en el mundo no se diagnostican a tiempo, impidiendo el acceso a tratamientos que podrían ralentizar su progresión.
En entrevista exclusiva para Siete24, la Dra. Xóchitl Gómez, oncóloga, internista y Directora Médica de Eisai, advierte que la clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes radica en derribar mitos y actuar con premura.
El Mito de la “demencia senil”
Una de las barreras más importantes en la detección es la creencia errónea de que la pérdida de memoria es una consecuencia inevitable del envejecimiento. La Dra. Gómez es categórica al respecto, invitando a la audiencia a cambiar esta perspectiva cultural:
“Hay que quitarnos de la cabeza que la demencia senil existe, hay que quitarnos de la cabeza que la pérdida de memoria por la edad existe porque es algo natural”.
El Alzheimer es un padecimiento crónico neurodegenerativo, de naturaleza progresiva, que deteriora la memoria, el pensamiento y la autonomía. Es esencial diferenciarlo de otros tipos de demencia y no desestimar los síntomas, agrega la especialista.
“En México, nosotros tenemos que hacer una pequeña diferencia entre lo que es demencia y lo que es enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia”.
Las 10 señales de alerta del Alzheimer
La especialista subraya que, aunque cualquier persona puede desarrollar la enfermedad, el estilo de vida y factores socioeconómicos pueden aumentar el riesgo. El factor más importante para incidir en su evolución es el diagnóstico temprano, que permite iniciar un tratamiento adecuado para retrasar la pérdida de independencia.
La Dra. Gómez comparte las 10 señales de alerta que, si se presentan con frecuencia o de manera inapropiada, deben motivar una visita al médico especialista:
- Pérdida de memoria que interrumpa la vida diaria.
- Dificultad para planificar o resolver problemas.
- Dificultad para completar tareas habituales.
- Confusión de tiempo o lugar.
- Dificultad para entender imágenes visuales y relaciones espaciales (ej. la carátula de un reloj).
- Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o la escritura.
- Colocación de objetos fuera de su lugar (ej. el famoso celular en el refrigerador).
- Problemas de juicio, o juicio disminuido (ej. salir sin abrigo en un día frío).
- Retiro de actividades sociales o laborales.
- Cambios en el humor o la personalidad.
Ante la presencia de estos síntomas, la acción inmediata es crucial:
“Si alguien de los lectores o algún familiar tiene alguna de estas 10 señales, es necesario acudir con el médico especialista, con el neurólogo, con el psiquiatra, con el geriatra, con el médico internista, para ver la causa, manejarla y tratarla”.
Prevención y retraso del deterioro
La buena noticia es que el estilo de vida puede ser un potente aliado. La investigación ha demostrado que se puede prevenir hasta un 45 por ciento de los casos con intervenciones especializadas y hábitos saludables.
La Dra. Gómez recomienda enfocarse en:
- Ejercicio Mental: Realizar actividades como rompecabezas o ejercicios de memoria puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo.
- Actividad Física: Se ha observado que caminar al menos cinco mil pasos al día puede reducir la progresión del Alzheimer.
- Control de Enfermedades Crónicas: El manejo adecuado de problemas metabólicos como la hipertensión y la diabetes es vital, ya que pueden influir en el deterioro.
Cuidado integral y cuidados paliativos
El impacto del Alzheimer no se limita al paciente; transforma la vida de la familia y, especialmente, de los cuidadores, quienes enfrentan un desgaste físico, emocional y económico significativo, por ello la importancia de la prevención para conservar el estilo de vida del paciente y su familia.
La Dra. Gómez pone el foco en el soporte que debe rodear al cuidador, que mayoritariamente son mujeres de la familia:
“Nosotros tenemos que tener cuidado con el cuidador, tenemos que cuidar al cuidador, voy a usar esa frase, porque la mayoría de los cuidadores, según una encuesta, son mujeres… y estas personas también requieren nuestro apoyo para reducir su carga”.
Finalmente, aclara el concepto de cuidados paliativos. Contrario a la creencia popular que los liga únicamente al fin de la vida, los cuidados paliativos aplican a todas las enfermedades crónicas para mejorar la calidad de vida por el tiempo que sea. En el caso del Alzheimer, esto puede significar acompañamiento emocional, manejo de síntomas secundarios como la sequedad de piel u ojos, y garantizar la mejor condición posible para el paciente y su entorno.
La clave del futuro es la información y el acompañamiento. Al atenderse tempranamente, el paciente recibirá el mejor tratamiento posible en el momento que lo necesita, logrando así que la progresión de la enfermedad se retrase y pueda vivir con la mejor calidad de vida posible.
Cine
“Sorda” aborda con amor el reto de la maternidad silenciosa
Galardonada en el Festival de Berlín
La ópera prima de la directora Eva Libertad, “Sorda”, no es solo una de las películas más laureadas del reciente cine español (ganadora del Premio del Público en la Berlinale 2025 y la Biznaga de Oro en Málaga); es, ante todo, un ejercicio cinematográfico que nos obliga a escuchar el silencio.
Basada en el cortometraje homónimo nominado al Goya, esta cinta se inspira en la relación real de la directora con su hermana, la actriz sorda y artista visual Míriam Garlo, quien aquí interpreta a Ángela. La historia nació de una conversación entre las dos hermanas sobre los miedos y desafíos de la maternidad cuando se es sorda. Primero hicieron el corto y luego la película.
La premisa es íntima y universal: una pareja feliz, proveniente de dos mundos distintos, el de las señas y el de las palabras, afronta el desafío de la maternidad. La llegada de la hija deseada amplifica los miedos de Ángela y comienza a cambiar la vida doméstica. El filme se adentra en esa zona donde amar implica, constantemente, traducirse.
El retrato de la exclusión
El gran acierto de Eva Libertad, tal como señala la crítica, radica en la sobriedad y la naturalidad con la que aborda la sordera. “Sorda” rehúye del sensacionalismo o el drama explícito, evitando caer en sensiblerías. En lugar de ello, se enfoca en la “exclusión blanda” que nace del olvido cotidiano, del desplazamiento sutil.
La crítica especializada ha sido unánime en destacar que la película no trata la sordera como una tragedia o un punto de partida para una tesis. Es, simplemente, un modo de habitar el mundo.
La directora lo resume así:
“No quise hacer una tesis sobre la sordera, sino una historia sobre una mujer que busca ser vista y amada como es. Ángela está preparada para el mundo, pero el mundo no está preparado para ella.”
La película logra empatizar con la realidad de la comunidad sorda, exponiendo las dificultades que encuentran incluso en espacios tan íntimos como la crianza compartida o el ámbito hospitalario.
El poder de la mirada y la lengua de señas
El filme se sostiene sobre dos pilares artísticos innegables. Primero, la labor de Míriam Garlo, descrita por la prensa como “extraordinaria”. La actriz sorda no busca simpatía ni heroicidad; su actuación, cargada con la fuerza de su mirada, revela la complejidad de una mujer que ama, y demuestra que la emoción no necesita sonido para conmover.
La delicadeza en el uso de la lengua de señas convierte a “Sorda” en una película diferente sobre la maternidad.
“Sorda” se puede ver en México, en la Sala de Arte Cinépolis durante todo noviembre.
Producida por Tulip Pictures ha conquistado al público y a la crítica por su valentía, precisión y su humanismo desgarrador. No sólo visibiliza, sino que interpela al espectador a confrontar su propia capacidad de comprensión.
Dignidad Humana
“El gran cine no explota el dolor, lo acompaña”: Papa León XIV
Debe ser una laboratorio de esperanza
Ciudad de México.— En un encuentro que unió la fe con el arte, el Papa León XIV recibió este fin de semana a unos 200 creadores del séptimo arte, donde estaban presentes estrellas de Hollywood. El pontífice pronunció un profundo elogio a este arte, calificándolo de “laboratorio de esperanza” y alertó sobre la crisis del cine y el riesgo de que la creatividad sea sofocada por la lógica fría de los algoritmos y la repetición.
Ante figuras como Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Monica Bellucci, el mensaje del Pontífice se convirtió en una profunda meditación sobre el papel espiritual del cine, en un momento donde la experiencia de la sala oscura y la creatividad genuina luchan por sobrevivir.
El Papa, quien calificó al cine como “un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos”, destacó la capacidad del séptimo arte para trascender el mero entretenimiento y tocar las fibras más íntimas del ser humano.
El riesgo de los algoritmos y el llamado a la reflexión
Uno de los puntos más agudos del discurso papal fue la advertencia sobre la creciente influencia de la lógica digital, la cual amenaza con uniformar la expresión artística y reducir el arte a una fórmula predecible.
León XIV criticó la tendencia actual que prioriza la inmediatez y la repetición. Hizo un llamado enfático a los cineastas a defender los espacios de la creación auténtica, aun cuando resulten incómodos para la audiencia.
“La lógica del algoritmo tiende a repetir lo que ‘funciona’, pero el arte abre a lo posible. No todo debe ser inmediato o previsible: defiendan la lentitud cuando es necesaria, el silencio cuando habla, la diferencia cuando provoca.”
El Pontífice insistió en que el cine es un “laboratorio de esperanza” y una búsqueda sensible, donde la luz perfora la oscuridad y la mirada se educa. Recordó a las instituciones la necesidad de proteger las estructuras culturales, como los cines y teatros, a los que definió como “corazones palpitantes de nuestros territorios”.
Confrontar las heridas del mundo con compasión
El corazón del mensaje papal es el desafío de utilizar el cine no para explotar el dolor ajeno, sino para investigarlo desde la compasión y la verdad. León XIV instó a sus invitados a no temer la confrontación con las realidades más duras, sino a ver en ellas una oportunidad para la redención y la reflexión profunda.
“No tengan miedo de enfrentarse a las heridas del mundo. La violencia, la pobreza, el exilio, la soledad, las adicciones, las guerras olvidadas son heridas que piden ser vistas y contadas. El gran cine no explota el dolor: lo acompaña, lo indaga.”
Recordó que el cine, cuando es auténtico, no sólo consuela, sino que interpela y llama por su nombre a las preguntas que habitan en nosotros, incluso a las lágrimas que no sabíamos que necesitábamos expresar. Este acercamiento al dolor, lejos del sensacionalismo, busca salvaguardar y promover la dignidad humana.
El cine: Un umbral hacia la esperanza
Finalmente, el Papa León XIV cerró su meditación sobre el cine, que celebra 130 años, ofreciendo una visión esperanzadora. Afirmó que entrar en una sala de cine es como atravesar un umbral, donde el espectador puede volver a mirarse a sí mismo y a su destino.
“Uno de los aportes más valiosos del cine es precisamente ayudar al espectador a volver sobre sí mismo, a mirar con ojos nuevos la complejidad de su propia experiencia, a ver el mundo como si fuera la primera vez y a redescubrir, en ese ejercicio, una parte de esa esperanza sin la cual nuestra existencia no está plena.”
Tras la audiencia, la actriz australiana Cate Blanchett, ganadora del Óscar, declaró a los periodistas que las palabras del Papa habían sido “extraordinarias” y que ojalá los ministros de Cultura de todo el mundo les prestaran atención, destacando el llamado del Pontífice a la compasión y a interesarse por los problemas del mundo.
Entre los asistentes, además de Blanchett, Bellucci y Mortensen, estuvieron los directores Gus Van Sant, Spike Lee y Sally Potter, quienes fueron testigos de un discurso que redefinió el cine como una “fábrica de esperanza” en un mundo asediado por la inmediatez y el sufrimiento.
