“Dilexi te”: el papa León XIV retoma la obra de Francisco y pide escuchar el clamor de los pobres

Ciudad del Vaticano.- En su primera exhortación apostólica, el papa León XIV presentó al público “Dilexi te”, firmado el 4 de octubre, para poner el foco sobre quienes sufren, rechazando estructuras que desprecian la dignidad humana y colocar a los pobres en el centro de la Iglesia.

El sumo pontífice denuncia una “economía que mata”, la falta de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición y la emergencia educativa, como síntomas de una cultura que ya no protege al más vulnerable.

Este documento de 121 puntos retoma un proyecto que dejó iniciado el papa Francisco en los últimos meses de su vida.

León XVI lo asume y lo completa, mostrando que en el rostro de los pobres está “el sufrimiento de los inocentes”.

Un mandato desde el Evangelio: dignidad, familia y vida

La exhortación insiste en que la dignidad humana no puede esperar, debe respetarse ahora y en cada circunstancia. En “Dilexi te”, León XIV afirma:

“La dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana”.

Denuncia social explícita: economía, mujeres y educación

León XIV plantea que vivimos bajo una dictadura de una economía que mata, en la que “las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente”, mientras millones permanecen “cada vez más lejos del bienestar”.

Sobre las mujeres, acusa que muchas sufren exclusión, maltrato y violencia en contextos sociales donde les faltan recursos para defender sus derechos.

“Doblemente pobres son las mujeres que sufren, con menores posibilidades de defender sus derechos”, asegura el líder de la Iglesia Católica.

El sumo pontífice también advierte despreocupación por la educación.

“Los pequeños tienen derecho a la sabiduría, como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana”, destaca Robert Francis Prevost.

En ese marco, la falta de equidad es para él una raíz profunda de muchos males sociales.

“La falta de equidad es raíz de los males sociales”, insistió.

Continuidad con Francisco: terminar lo que él empezó

León XIV reconoce explícitamente que este texto fue “preparado en los últimos meses de su vida” por el papa Francisco.

“Fue precisamente Francisco quien había comenzado a trabajar en la exhortación apostólica”, precisó.

Al firmarlo el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, y presentarlo el 9 de octubre, León XIV afirma asumir la continuidad de un magisterio que pone a los pobres en el centro de la Iglesia.

Otro pasaje contundente reza:

“En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo”.

El nuevo papa establece que servir a los pobres no es un gesto de piedad desde arriba, sino un encuentro entre iguales que interpela la responsabilidad social de cada cristiano.

Retos concretos para México y América Latina

Aunque “Dilexi te” es un documento universal, sus llamados tienen especial eco en regiones marcadas por desigualdad, violencia contra la mujer y crisis educativa persistente.

El mensaje invita a las comunidades locales, a los pastores y fieles a replantear la prioridad social desde la raíz: reconocer al pobre no como “problema”, sino como parte esencial de la comunidad eclesial.

También sugiere que la acción caritativa no sea aislada, sino articulada con políticas, con ciencia, para transformar estructuras que generan pobreza. Las estructuras de injusticia deben ser confrontadas con la “fuerza del bien”.

La exhortación fue presentada en la Sala de Prensa de la Santa Sede y difundida en múltiples idiomas, lo cual refuerza su vocación de alcance global.

