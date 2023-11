“El aborto es una contradicción de todos los derechos humanos”: Lila Rose

Nueva York.— La presidenta y fundadora de Live Action, Lila Rose, aseguró que el aborto es una contradicción de todos los derechos humanos.

El evento se desarrolló en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), organizado por Political Network for Values y organizaciones aliadas como Global Center for Human Rights.

En ese sentido, Rose recordó que el artículo Tercero de la Universal de Derechos Humanos advierte que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Por ello, preguntó que si existen derechos humanos para todos, incluido el derecho a la vida, ¿por qué decenas de millones de niños humanos son asesinados cada año simplemente por su ubicación: en el útero de su madre?

Lila Rose acusó que actualmente las matanzas a escala industrial continúan en todo el mundo e incluso en Estados Unidos, mediante el aborto.

“Muchas personas poderosas hoy argumentan que un ser humano en el útero no es un ser humano, no es una vida, no es digno de los derechos humanos básicos enumerados en la Declaración”, dijo Rose.