Encuentran sin vida a Fabián Gutiérrez, ex secretario de la actual vicepresidenta de la Argentina Cristina Fernández

Buenos Aires.- El cuerpo sin vida de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la actual vicepresidenta de la Argentina Cristina Fernández, fue encontrado este sábado por la policía provincial de Santa Cruz en la ciudad patagónica de El Calafate.

El juez de instrucción Carlos Narvarte dijo que el cadáver de la víctima fue encontrado enterrado en la casa de unos de los cuatro jóvenes que habían sido detenidos en horas de la madrugada de este día. El cuerpo estaba maniatado, con golpes en la cabeza y cortes en el cuello.

El ex secretario de la señora Cristina Fernández estaba siendo buscado desde el pasado miércoles por la noche cuando se reportó su desaparición. Su madre fue la que dio el alerta a las fuerzas policiales.

En las primeras horas de este dia el juez dispuso la orden de allanamiento de varios domicilios particulares. Estos operativos dejaron como resultado la detención de cuatro jóvenes entre 19 y 23 años. Uno de ellos confeso en sede judical el crimen. Asi lo indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Para el doctor Narvarte este hecho agravado tendría las características de un crimen pasional, extorsivo y de robo. Esta es la hipótesis más fuerte que maneja el magistrado.

Fabián Gutiérrez fue secretario privado de Cristina Fernández. Declaro como arrepentido en la causa judicial conocida como “el cuaderno de las coimas”. En un tramo del proceso declaro que “…Pasada una semana de la asunción presidencial, Kirchner me convoca a su despacho y me dice que mi tarea concreta sería el acompañamiento de la primera dama. Yo no recibí muy gustoso esa tarea. Dado el carácter que tenía la senadora, nadie quería trabajar con ella. Mi tarea junto a Cristina era acompañarla a todos lados, de sol a sol, porque yo estaba solo con ella. Tenía un solo franco al mes… “

Dijo también ante el Juez Claudio Bonadío lo siguiente sobre su tarea junto la ex presidenta Cristina Fernández “…También la acompañaba a los viajes oficiales como primera dama. En esas ocasiones la acompañaba cuando iba de compras. Ella elegía lo que quería comprar y luego iba yo con el dinero y lo retiraba. Las sumas rondaban entre los cuatro y los seis mil dólares por cada viaje. Renuncié el 25 de mayo de 2005, cuando volvíamos de Jerusalén. Yo fui al baño y ella me requirió y no estaba. Discutimos y renuncié. Estaba muy cansado, estuve 4 meses sin francos…”

De los cuatro jóvenes detenidos por este asesinato, dos son nietos de un ex alcalde de la ciudad de El calafate. Uno habría estado detenido por tráfico de drogas. La victima habría mantenido una relación afectiva estrecha con uno de los sospechosos.

Los sectores alineados con el ex presidente Macri ni bien se conoció la noticia comenzaron a través de las redes sociales a comparar este suceso con el caso del fiscal Nisman. La familia de Gutierrez difundio un comunicado pidiendo a los medios y a los comunicadores respeto en el tratamiento de los hechos.

Con información de Marcelo Ojeda