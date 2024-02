Familias lanzan campaña: “Salva el planeta, ten más hijos”

Moscú.— La madre del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, exigió al presidente, Vladímir Putin, que le entregue el cuerpo de su hijo, muerto en prisión.

“Me dirijo a usted, Vladímir Putin. La solución de este asunto solo depende de usted. ¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo!”, dijo Liudmila Naválnaya.

La progenitora añadió: “Exijo que me entreguen inmediatamente el cuerpo de Alexéi para poder enterrarlo como Dios manda”.

“Es el quinto día que no puedo verlo, no me entregan su cuerpo e incluso no me dicen donde se encuentra”, señaló.

Destacó que el video está grabado frente a la prisión “Lobo Polar” de la localidad ártica de Jarp donde el viernes murió repentinamente el opositor.

Te recomendamos: CIFAM 2024: Destacan empoderamiento de madres solteras y jefas de familia

El equipo de Navalni publicó en Telegram la carta dirigida a la Administración Presidencial y firmada de puño y letra por Liudmila Naválnaya

En dicho texto denuncia que el Comité de Instrucción del distrito autónomo de Yamalo-Nénets no le permite acceder al cadáver de su hijo.

La madre, de 69 años, llegó el sábado a esa inhóspita zona de Rusia, pero los funcionarios le negaron sus solicitudes.

Sin embargo, la mujer no acusó a Putin de ordenar el asesinato de su hijo, algo que sí hizo la viuda del opositor, Yulia Navalnaya.

JAHA