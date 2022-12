Inflación en EU desacelera a 6.0% interanual

Los Ángeles.— Maison DesChamps, conocido como “El Spiderman Pro-Vida”, escaló el edificio Ritz Carlton en el centro de Los Ángeles, Estados Unidos, para pronunciarse en contra del aborto.

DesChamps publicó en redes sociales que su objetivo es recaudar dinero para Olivia, una madre de familia que programó un aborto por falta de dinero.

Dijo que la madre aceptó la ayuda de la organización Let Them Live para evitar el aborto y salvar a su bebé.

Pero, aunado al apoyo que brinda Let Them Live se necesitan recursos para que la mujer pueda satisfacer necesidades como la renta y pasajes para que acuda al trabajo.

En ese sentido, esta semana “El Spiderman Pro-Vida” escaló el edificio para colocar en lo alto una pancarta que decía “Apoyemos a las mujeres. Aborto no”.

A través de redes sociales, Maison DesChamps explicó que a veces es tan fácil que todo lo que necesitan las mujeres es un poco de apoyo financiero y están dispuestos a elegir la vida.

“En el 73% de las circunstancias, las mujeres eligen el aborto debido a las cargas financieras, pero Let Them Live recauda dinero para aliviar esas cargas para que las mujeres puedan elegir la vida; mujeres como Olivia que luchan para llegar a fin de mes y sienten que el aborto es su única opción”.

Detalló que cuando Olivia se enteró de que estaba embarazada, inmediatamente se asustó. Con el aumento de las facturas y su novio sin querer tener nada que ver con el bebé, sintió que necesitaba programar un aborto.

Ella es madre soltera de 3 hijos y tiene 7 semanas de embarazo. Perdió su trabajo y no pudo mantenerse al día con los pagos del alquiler, por lo que su familia está al borde del desalojo. Si eso no fuera suficiente, su automóvil se descompuso y, aunque comenzará un nuevo trabajo en diciembre, no tendrá transporte confiable.

“Let Them Live se asegurará de que no solo reciba ayuda financiera, sino también asesoramiento y entrenamiento emocional y financiero para que pueda elegir la vida y recuperarse con éxito”.

DesChamps explicó que el dinero que está recaudando es para cubrir los gastos de Olivia y de otras mamás con las que está trabajando Let Them Live para salvar vidas del aborto.

“Pro-Life Spiderman”, como es nombrado en redes sociales ha escalado rascacielos sin cuerdas ni redes para colgar pancartas en favor de la vida.

