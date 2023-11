“La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia”: Obispos españoles

Roma.— El Papa Francisco reiteró su llamado a seguir orando para que la paz se logre en el mundo y terminar con el sufrimiento de guerra.

Tras orar el Ángelus del Día de Todos los Santos, el pontífice llamó a seguir “orando por las poblaciones que sufren la guerra”.

“No olvidemos a la atormentada Ucrania, no nos olvidemos de Palestina, no nos olvidemos de Israel. No nos olvidemos de muchas otras regiones, donde la guerra es todavía demasiado fuerte”.

papa francisco