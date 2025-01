Migrantes en EU, entre la incertidumbre, el miedo y la esperanza

Ciudad de México. – Ha pasado una semana desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca como presidente estadounidense. Una de sus mayores banderas, es precisamente la lucha contra la migración ilegal en el país norteamericano.

Se estima que en la Unión Americana hay cerca de 38.8 millones de residentes nacidos en México o con ascendencia nacional de segunda o tercera generación.

Una de las propuestas del nuevo presidente es la de deportaciones masivas de migrantes irregulares que vivan en Estados Unidos.

Más para leer: Hijos de padres mexicanos nacidos en EEUU: en riesgo de perder la ciudadanía

Incluso, tomó ya algunas medidas en ese sentido como la aprobación de redadas en iglesias y hospitales y la cancelación de solicitudes de citas de asilo.

Migrantes se ausentan de trabajos por miedo

Las acciones generaron miedo en la comunidad hispana que viven en la Unión Americana, lo que genera problemas laborales en el país, especialmente en zonas con alta concentración de migrantes latinoamericanos.

Ernesto Ramírez, residente de Los Ángeles California relata a Siete24 Noticias que los operativos causaron ausencias laborales en este importante estado estadounidense.

“Si se ha notado más miedo en la comunidad hispana desde que llego Donald Trump a la presidencia. Hace unas semanas I.C.E (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) llevó a cabo una operación en la ciudad de Bakersfield, CA que está a unas horas de mí y causó mucho miedo entre los trabajadores de campo en todo el estado. Muchos decidieron no ir a trabajar por miedo de que se los lleven a ellos. En redes sociales se publicaron varios videos de los agentes entrando a los campos buscando a gente. Ahora con las órdenes ejecutivas de Trump a unos días de su presidencia, hay mucho más miedo entre los hispanos porque no se sabe lo que pueda venir en los siguientes 4 años”.

“Daniela” (se resguarda la identidad por petición de la entrevistada) es una mexicana residente de Arizona con situación migratoria irregular, incluso dejó de trabajar tres días en el restaurante donde labora por miedo a ser deportada.

“Es difícil, porque venimos a trabajar para tener una vida mejor, pero nos tratan como delincuentes. Si no puedo trabajar, no puedo ayudar a mi familia en México y no tendría caso estar aquí”.

En redes sociales hay diversos videos que muestran campos de trabajo abandonados por la falta de trabajadores migrantes.

Cifras del gobierno de México señalan que los migrantes de origen mexicano en Estados Unidos generan alrededor de 338 mil millones de dólares. La cifra es equivalente al PIB de Colombia.

“Votantes de Trump se sienten superiores a nosotros”

La llegada de Trump al poder empoderó a sus simpatizantes, especialmente en el tema migratorio.

“Teniendo a Trump como presidente les da sensación de poder a todos los estadounidenses que lo apoyan. Sienten que son mejor que uno y les da más confianza en decirlo”, lamenta Ernesto, quien tiene la ciudadanía estadounidense y raíces michoacanas.

Sin embargo, en California, la alta presencia latina disminuye este ambiente tengo, según explica el propio Ernesto. “Viviendo en el estado de California es más raro encontrar gente así. Este estado tiene una población hispana muy grande y la mayoría de gente conoce o es amigo de un hispano”.

En Arizona el ambiente es un poco más hostil. “Daniela” ha tenido más problemas que de costumbre con sus vecinas simpatizantes con Trump desde su triunfo electoral en noviembre.

Sin embargo, confía en que la tensión baje conforme el impacto de la llegada de Trump al poder disminuya.

México respaldará a migrantes deportados

“México te Abraza” es el programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar a los connacionales deportados desde Estados Unidos.

El programa consiste en tres ejes principales:

Asistencia y protección consular; y con el apoyo de las Agencias de Naciones Unidas y organizaciones garantizar los derechos de los connacionales.

Recepción y apoyo en los seis estados fronterizos, donde se instalan centros de atención; y

Reintegración para atender las necesidades básicas mediante jornadas de servicios sociales, así como la incorporación al empleo y a programas de bienestar.

Asimismo, se dispone de 189 autobuses para el traslado desde los puntos de repatriación fronterizos a los nueve centros de atención, y 100 unidades más para llevarlos a sus estados de origen.

“Saben que somos importantes, les guste o no”

Pese a que muchos estadounidenses están de acuerdo con las políticas migratorias de Donald Trump, en el fondo reconocen la importancia de la comunidad latina en el país norteamericano.

“Ellos no están dispuestos a hacer lo que nosotros, nos necesitan, pero les duele admitirlo”, explica “Daniela”, quien abandonó sus estudios de veterinaria para ir a Estados Unidos hace tres años.

“Yo trabajo con muchos estadounidenses que piensan que Trump es un loco al igual que sus políticas sobre los inmigrantes. Todos saben lo importante que son los hispanos en este país. A muchos no les importa si son importantes o no, si lo dice Trump, los siguen”, finalizó Ernesto.

Suscríbete a nuestro canal de Youtube

JAHA